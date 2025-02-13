Galaxy S25 Edge (global) Geekbench’te görüldü: İşte özellikleri

Ultra ince Galaxy S25 Edge'in global versiyonu Geekbench veritabanında ortaya çıktı.

Merakla beklenen cihazın amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipiyle donatılacağı görüldü.

Aynı zamanda modelin 12 GB RAM kapasitesine sahip olacağı da onaylandı.

Ultra ince tasarımı ile öne çıkacak Samsung Galaxy S25 Edge, Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite işlemcisinin dünya çapında kullanılması sayesinde güçlü bir cihaz olmayı vaat ediyor. İnternete sızan son kıyaslama verileri de bu eğilimi doğruluyor. Geekbench veritabanında görülen cihaz, performans açısından ilginç sonuçlar ortaya koyuyor.

SM-S937B kısaltmasıyla karşımıza çıkan amiral gemisi, performans değerlendirme platformu olan Geekbench’te boy gösterdi. Galaxy S25 Edge’e güç veren Snapdragon 8 Elite, zorlu uygulamalar ve gelişmiş çoklu görevler için güçlü bir işlem gücü sunuyor. Çok çekirdekli testlerde elde edilen puan oldukça ümit vericiyken, tek çekirdekli testte ise iyileştirmeye açık görünüyor.

Samsung Galaxy S25 Edge (global) iddialı özellikleri ile öne çıkacak

Galaxy S25 Edge modelinin global sürümünün ortaya çıkan performans verileri dikkat topladı. Tek çekirdek testinde 2.806 puan, çok çekirdek testinde ise 8.416 puan gibi etkileyici bir değer elde edildi.

4.47 GHz çalışma frekansına sahip Snapdragon 8 Elite çip, 12 GB RAM ile destekleniyor. ABD’ye yönelik bir modelin kıstaslarıyla karşılaştırıldığında ilginç bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Galaxy S25 Edge’in global versiyonu çok çekirdekli performansta 8.416’ya 6.945 puan olacak şekilde önemli ölçüde daha yüksek bir puana sahip. Performans farkı ise oldukça belirgin görünüyor.

Fakat yine de cihazın resmi lansmanı biraz daha zaman alacak. Mühendisler bu sayede yazılıma müdahale ederek Samsung akıllı telefonun performansını daha da iyileştirme fırsatına sahip olacak. Snapdragon’un ortaya koyduğu muazzam güç, istenmeyen aşırı ısınmayı önlemek için bu zorluğun üstesinden gelebilecek bir soğutma sistemi gerektirecek.

Samsung Galaxy S25 Edge’in Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dağıtım yalnızca bazı ülkelerle sınırlı tutulacak. Ortaya çıkan ilk raporlara göre Türkiye de bu şanslı ülkelerden bir tanesi olacak. Dağıtım programında kapsanan diğer ülkelere ilgili habere tıklayarak göz atabilirsiniz.

Merakla beklenen “Edge” modelinin sadece 5,84 mm kalınlığında olmasına rağmen S25+ ile benzer bir çizgide olacağı ve inanılmaz derecede ince olacağı söyleniyor. Bu hedefe ulaşmak için 3900 mAh batarya ve 25W şarj gibi bazı özel tasarım tercihleri ​​yapılmış olabilir.

Kamera setinde 200 MP ana sensör ve 50 MP ultra geniş açılı sensör yer alacağı söyleniyor. Ancak Samsung’un tanıtımda gösterdiği prototipte telefoto lens bulunmuyordu. Dolayısıyla nihai yapılandırma henüz bilinmiyor. Önümüzdeki aylarda cihazın resmen duyurulması bekleniyor.