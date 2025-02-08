Google Pixel benzeri tasarımla gelecek iPhone 17’den yeni görüntü geldi

iPhone 17 Air olduğu öne sürülen yeni bir render görüntüsü ortaya çıktı.

Apple'ın ultra ince tasarımlı cihazının Google Pixel modellerinden ilham alacak bir kamera seti tasarımına sahip olacağı söyleniyor.

Merakla beklenen iPhone 17 serisinin bu yılın Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

Bu yılın Eylül ayında piyasaya çıkması beklenen iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi, özellikle de tasarım konusunda önemli bir dönüm noktası olabilir. iPhone 11’in meşhur kare kamera modülü yakında tarihe karışabilir. Şirket, amiral gemisi telefonlarının tasarımında Google Pixel telefon modellerinden ilham alabilir.

Geçtiğimiz haftalarda da iPhone 17’nin benzer bir görüntüsü ortaya çıkmış ve tasarım konusuna büyük bir değişiklikle karşılaşacağımıza dair önemli bir ipucu paylaşılmıştı. iPhone 17 serisinin Google Pixel telefonları anımsatan yenilenen kamera seti, hemen ilk bakışta ayırt edilebilecek bir unsur olarak karşımıza çıkacak.

Cihazın tüm genişliğini kaplayacak olan yatay bir çubuk tasarımı benimsenecek. Bu tasarım çözümü Apple için kesinlikle bir yenilik teşkil edecek ve kendisini önceki nesillerden açıkça farklılaştıracak. Bu değişikliğin doğrulanması, sızdırılan bazı CAD render’larından geliyor gibi görünüyor.

Pixel cihazlardan esinlenecek iPhone 17’den yeni render görüntüsü

Genellikle kılıf üreticilerinin uyumlu aksesuarlar oluşturmak için kullandığı görseller, iddia edilen iPhone 17’nin şeklini ve boyutunu ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Sızdırılan görüntülerde, kamera sistemini barındırması amaçlanan yatay çubuğun varlığı açıkça vurgulanıyor.

Bu görüntülerden ortaya çıkan önemli bir nokta da görünür sensörlerin sayısıyla ilgili oluyor. Görüntülerde aslında yalnızca bir adet sensör göze çarpıyor. Diğer kameralar, versiyona bağlı olarak iki ya da üç tane olacak şekilde kamera çubuğuyla aynı hizaya entegre edilebilir.

Öte yandan bazı kaynaklar alternatif bir yorumun mümkün olabileceğini de öne sürüyor. Yayınlanan render görüntüsünün, henüz piyasaya sürülmemiş bir model olan iPhone 17 Air olabileceği belirtiliyor.

Daha ince bir tasarıma sahip olan bu versiyon, tek bir arka sensöre sahip basitleştirilmiş bir kamera seti sunabilir. Bu durumda Apple’ın karşılaşacağı zorluk, yatay çubuğa tek bir lens entegre ederek estetik bir denge bulmak olacak gibi görünüyor.

CAD görüntüleri genellikle bizlere cihazlarla ilgili daha fazla ayrıntı sağlamaya yardımcı oluyor. Ses tuşlarının ve özel kamera tuşunun yerleşimini gözlemlemenize imkan sağlanıyor. Bu düğmelerin konumları, iPhone 16 serisi modellerinde görülen konumu takip ediyor gibi görünüyor. Alt tarafta muhtemelen vidalar için iki delik ile birlikte USB-C portu yer alması bekleniyor,