Android 17 yayınlandı: İşte ilk uyumlu modeller ve tüm yenilikler

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Google, Android 17 mobil işletim sisteminin kararlı sürümünü resmen yayınladı.

Güncelleme ilk olarak uyumlu Pixel modelleri için dağıtıma çıktı.

Yeni sürümle birlikte kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkaran bir dizi işlevsel yenilik sisteme eklendi.

Google, mobil işletim sistemin yeni güncellemesi olan Android 17 yazılımını resmen yayınladı. Şirket, uzun süredir Beta aşamasında test süreci devam eden güncellemenin kararlı sürümünü uyumlu akıllı telefon modelleri için kullanıcılarla buluşturdu.

Google’ın geliştirdiği yeni büyük Android güncellemesi, özellikle de büyük ekranlı cihazlarda üretkenliği artırmayı hedefleyen köklü arayüz değişiklikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bununla birlikte kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen görsel dokunuşlar, çoklu görev iyileştirmeleri ve çok daha fazlası karşımıza çıkıyor. İşte ayrıntılar…

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Android 17 güncellemesi ile gelen tüm yeni özellikler

Android 17 işletim sistemi ile gelen yeni özellikler arasında yalnızca mesajlaşma uygulamaları için değil, tüm uygulamalar ve görevler için baloncuk özelliği ile yerleşik oyun modu gibi ilgi çekici işlevler yer alıyor. Şirket ayrıca kişisel veriler için yeni koruma katmanları ve gelişmiş gizlilik ile sistem güvenliğini artırıyor.

Google’ın Android 17 güncellemesi ile getirdiği tüm yenilikleri sizler için bir araya getirdik. Hazırsanız başlayalım…

Yüzen baloncuklar artık her uygulamada çalışıyor

Ekrandaki yüzen baloncuklar artık yalnızca mesajlaşma uygulamalarına özgü olmayacak. Google nihayet diğer açık programların üzerinde küçük bir pencerede herhangi bir uygulamayı açmanıza olanak tanıyor.

Katlanabilir ekranlı tabletlerde ve telefonlarda, bu baloncuklar panelin alt kısmında sabit bir alan kazanarak çeşitli uygulamalar arasında hızlı geçişi kolaylaştırıyor.

Katlanabilir telefonlara özel Oyun Modu geliyor

Katlanabilir telefonlar için yeni Oyun Modu ekranı ikiye bölüyor. Üst kısım oyunu ayarlanmış bir en boy oranında gösterirken, alt kısım dinamik bir sanal kumanda haline geliyor. Ayrıca harici kumandaları sistem içinde yerel olarak eşleştirmek de mümkün.

Bir diğer işlevsel yeni özellik ise yerleşik tepki özelliğiyle ekran kaydını etkiliyor. Android 17 artık oyun oynarken tepkilerinizi kaydetmek için ön kamera görüntüsünü videonun üzerine bindirmenize imkan sağlıyor.

Sistem güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor

Google ayrıca sistem korumasına da büyük bir önem gösteriyor. Android 17 güncellemesi, kişisel veriler ve cihazın kendisi için çeşitli savunma katmanları sunuyor.

Şirket, parola deneme sınırını düşürüyor ve başarısız denemeler için kilitlenme süresini uzatıyor. Uzaktan kilitleme aracı artık biyometrik kimlik doğrulaması gerektiriyor. Bu da suçluların ekran parolasını bilseler bile işlem yapmalarını engelliyor.

Sistem, adres defterinizin tamamını uygulamalarla aynı anda paylaşmak zorunda kalmadan yalnızca belirli kişileri paylaşmanıza olanak tanıyor. Öte yandan kullanıcılar, bir programa yalnızca kısa bir süre için konum erişimi verebiliyor.

Tüm bunların yanı sıra gerçek zamanlı algılama özelliği, şüpheli uygulamaları ve dolandırıcılık girişimlerini çok daha hızlı bir şekilde tespit ederek kullanıcıların daha güvenli bir mobil deneyimden yararlanmasına olanak tanıyor.

Android 17’nin diğer yenilikleri

Elbette ki Google’ın Android 17 yazılımı ile getirdiği tüm yenilikler yalnızca yukarıdakilerle sınırlı değil. Şirket ayrıca kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkaracak bir dizi iyileştirme sunuyor.

Genişletilmiş karanlık tema ile birlikte sistem, göz sağlığınızı korumak için açık renkli uygulamaların renklerini akıllıca tersine çevirebiliyor. Kullanıcıların ayrıca bu kuraldan belirli uygulamaları manuel olarak hariç tutabilmesine izin veriliyor.

Ebeveyn kontrolleri konusunda da önemli dokunuşlarda bulunuluyor. Ekran süresi kısıtlaması ve parola korumalı uygulama kilitleme menüsü artık yalnızca Pixel serisine özel değil, tüm Android cihazlarda kullanılabilir hale geliyor.

Ses seviyesi kontrolü geliştiriliyor. Sanal asistanın sesi artık ana medyadan bağımsız bir ses seviyesi çubuğuna sahip. Öte yandan Pixel cihazlar artık ana ekranda uygulama adlarını gizleme seçeneği sunuyor. Metin gösterimi yalnızca klasörlerde ve uygulama çekmecesinde normal şekilde kalıyor.

Öte yandan sistem artık cihazda mevcut toplam belleğe bağlı olarak, çalışan her uygulama için muhafazakar RAM sınırları uyguluyor. Bu kısıtlama ciddi kararsızlığı önlüyor, pil gücünden tasarruf sağlıyor ve arayüzün genel akıcılığını artırıyor.

Android 17 hangi cihazlarda kullanılabiliyor?

Google’ın sunduğu yeni Android 17 işletim sistemi güncellemesi şu anda Pixel 6 ve daha yeni Pixel modellerinde indirilebilir durumda.

Öte yandan diğer Android cihaz üreticilerinin de ilerleyen aylarda kendi modelleri için Android 17’nin kararlı sürümünü kullanıcılarıyla buluşturacağı belirtiliyor. Fakat güncelleme dağıtım takvimi markadan markaya farklılık gösterecek.