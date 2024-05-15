Google Arama yapay zeka ile güçlendiriliyor

Google’ın yıllık geliştirici konferansı Google I/O 2024 bir dizi duyuruyu karşımıza çıkardı. Heyecanla geçen ve neredeyse tümüyle yapay zekaya odaklanan etkinlikte Project Astra, metinden video oluşturma aracı Veo, DALL-E 3 rakibi Imagen 3 ve Gemini 1.5 Flash gibi çeşitli duyurularla dikkatleri üzerine çekti. Tüm bunların yanı sıra Google Arama için de yapay zeka odaklı önemli iyileştirmeler sunuldu.

Şirketin blog sayfasından açıkladığı bilgilere göre Google Arama, yeni yapay zeka odaklı iyileştirmeler sayesinde çok daha kullanıcı dostu bir deneyime kapı açacak. Kullanıcılar için eksiksiz yanıtlar oluşturmaya odaklanan hizmet; etkinlik planlama, yaratıcı fikirler bulma ve beyin fırtınası yapma gibi ihtiyaçlara yardımcı olmayı amaçlıyor.

Google Arama Başkanı Liz Reid üretken yapay zekayla kullanıcıların arama deneyiminin çok daha gelişmiş bir yapıya bürüneceğini ifade etti. Reid’in konuyla ilgili sözleri şu şekilde oldu:

“Artık üretken yapay zeka ile Google Arama, hayal ettiğinizden daha fazlasını yapabilir. Böylece araştırmadan planlamaya ve beyin fırtınasına kadar aklınızda ne varsa veya yapmanız gereken ne varsa sorabilirsiniz. Google gerekli tüm işleri halledecektir. Tüm bunlar Google Arama için özelleştirilmiş yeni Gemini modeliyle mümkün oluyor. Gemini’nin çok adımlı akıl yürütme, planlama ve çok modluluk gibi gelişmiş yeteneklerini sınıfının en iyisi Arama sistemlerimizle bir araya getiriyoruz.”

Yapay zeka iyileştirmelerine sahip Google Arama şu anda ABD’de test ediliyor

Google bugünden itibaren artık Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok arama sorgusunu yapay zeka ile güçlendirilmiş yanıtlarla sunmaya başlayacak. İlk kez geçen yılki Google I/O 2023 etkinliğinde karşımıza çıkan bu yenilik, şimdiye kadar sadece Search Labs programına kayıtlı olan kullanıcılarla sınırlandırılmıştı. Şimdi nihayet bu özellik ABD’deki kullanıcıların erişimine açıldı.

Yıl sonuna kadar Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde kullanıcılarla buluşması beklenen yapay zeka iyileştirmeleri şimdiden büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Restoran, yemek tarifi, film, müzik, kitap, otel, alışveriş ve çok daha fazlasını ararken yapay zeka tarafından düzenlenen yepyeni bir arama sayfasını karşımıza çıkaracak güncelleme, karmaşık konuları derinlemesine bir şekilde incelemenize yardımcı olacak. En karışık konularda bile yanıtlar tek bir sayfada sunulacak.

Kullanıcıların yemek planı oluşturmasından tatil planı hazırlamasına kadar birçok konuda fayda sağlayacak Google Arama, aynı zamanda Search Labs kullanıcılarına arama sorgusuna metin ya da görsel yerine video ekleme imkanı getiriyor. Örneğin bir elektronik eşyanız bozulursa, videosunu arama sorgusuna yükleyerek yapay zeka tarafından oluşturulan kapsamlı bir kılavuzdan yararlanabileceksiniz.

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