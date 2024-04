Yapay zeka teknolojileri geliştikçe birçok farklı alanda yeni yazılımlar ve araçlar da piyasaya çıkmaya başladı. Sıfırdan ses üreten veya sesleri gerçekçi bir şekilde taklit eden yapay zeka seslendirme araçları da bunlardan bazıları oldu.

Gerçekçi sesler üretmeyi sağlayan bu yapay zeka araçları, sesleri taklit etme, yeni sesler oluşturma, komutlar ile metinden sese veya örnek sesler üzerinden yeni sesler üretme gibi birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Hatta Türkçe desteği olan yapay zeka seslendirme araçları da bu bağlamda oldukça popüler hale geldi diyebiliriz.

Piyasada tamamen ücretsiz yapay zeka seslendirme araçları olduğu gibi, ücretsiz demoları olan, deneme süresi boyunca ücretsiz sunulan veya tamamen ücretli olan araçlar da bulunuyor. Yapay zeka ile seslendirme yapma ihtiyacı arttıkça, bu araçların sayısı ve çeşitliliği de her geçen artıyor.

Peki hangi yapay zeka seslendirme aracı daha iyi? Webmasto olarak hazırladığımız bu rehberde, piyasadaki en popüler ücretli ve ücretsiz yapay zeka seslendirme araçlarını, bu araçların özelliklerini, avantajlarını ve dezavantajlarını ele aldık. Gelin bu rehbere birlikte göz atalım.

AYRICA BKZ: En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

Yapay Zeka Seslendirme Araçları Karşılaştırma Tablosu

Detaylı incelemeye geçmeden önce bahsi geçen yapay zeka seslendirme araçlarına dair aşağıdaki karşılaştırma tablosunu inceleyerek araçların sahip olduğu temel özelliklere göz atabilirsiniz.

Yapay Zeka Seslendirme Aracı Fiyat (Başlangıç) Ücretsiz Sürüm Metinden Sese Ses Taklidi Dil Desteği LOVO $29 / ay Ücretsiz Plan Evet Evet 100+ Murf $23 / ay Ücretsiz Plan Evet Evet 20+ ElevenLabs $1 / ay Ücretsiz Plan Evet Evet 29+ Synthesia $29 / ay Ücretsiz Demo Evet Evet 130+ Resemble $29 / ay Ücretsiz Demo Evet Evet 100+ PlayHT $39 / ay Ücretsiz Plan Evet Evet 142+ Kits AI $9.99 / ay Ücretsiz Plan Evet Evet 60+ Listnr $5 / ay Ücretsiz Plan Evet Evet 142+ Altered $1 / ay Ücretsiz Plan Evet Evet 75+ Uberduck $9.99 / ay Ücretsiz Plan Evet Evet 20+ Speechelo $97 / full Yok Evet Evet 23+ WellSaid $49 / ay Ücretsiz Plan Evet Evet 80+ Speechify $79 / ay Ücretsiz Plan Evet Evet 15+ FakeYou $7 / ay Ücretsiz Plan Evet Evet 129+ Voiser ₺149 / ay Ücretsiz Demo Evet Evet 75+

15 yapay zeka seslendirme aracı (ücretli ve ücretsiz) – Detaylı inceleme

Metinden sese dönüştüren, örnek ses komutlarıyla yeni sesler oluşturan veya ses örnekleriyle ses taklidi yapan birçok yapay zeka aracı bu bağlamda kullanıcıların ihtiyacını karşılıyor. Farklı amaçlar için kullanılan ve farklı özelliklere sahip bu yapay zeka seslendirme araçlarından bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

NOT: Webmasto olarak bu içeriği tamamen objektif hazırladığımızı ve içerikte bahsedilen siteler / uygulamalar ile herhangi bir iş birliği içerisinde olmadığımızı belirtmek isteriz. Aşağıda bahsedilen özellikler ve fiyatlar zaman içerisinde değişebilir, dolayısıyla resmi sitelerden de kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

1. LOVO – 500’den fazla ses seçeneği ve 100’den fazla dil desteği ile ödüllü yapay zeka ses aracı

Hiper gerçekçi yapay zeka seslendirme araçları arasında akıllara ilk gelen seçeneklerden bir tanesi olan LOVO AI, insan sesini etkileyici bir şekilde taklit ediyor. Dünya çapında kalabalık bir kullanıcı tabanına hitap eden hizmet, 100 dilde 500’ün üzerinde sese ev sahipliği yapıyor. Farklı kullanım senaryolarına olanak tanıyan servis; pazarlamadan eğitime, sosyal medyadan podcast içeriklerine kadar birçok noktada kullanıcılara eşlik ediyor.

Yakın zaman önce piyasaya çıkan Genny adlı aracıyla kullanıcıların dikkatini üzerinde toplayan LOVO, kullanıcı dostu arayüzünde hedef kitlenize hitap edecek zengin bir ses havuzu sunuyor. Ekibinizle entegre bir şekilde çalışma imkanına sahip olacağınız hizmet, özellikle de TikTok ve YouTube platformları için içerik üreten kullanıcıların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.

LOVO’nun Genny aracı, içerik üreticiler için tüm yapay zeka araçlarını bir araya getiriyor. Video oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm kolaylıkları bir arada buluşturan serviste video düzenlemeden metin oluşturmaya, otomatik altyazı desteğinden online video düzenlemeye, ses klonlamadan yapay zeka tabanlı çizim aracına kadar birbirinden ilgi çekici seçenekler karşımıza çıkıyor.

Paket Fiyat Ses klonlama Süre Depolama Free 14 gün ücretsiz deneme Sınırsız ses klonlama Ayda 5 saat ses üretimi 100 GB Basic $29 / ay 5 ses klonlama Ayda 2 saat ses üretimi 100 GB Professional $48 / ay Sınırsız ses klonlama Ayda 5 saat ses üretimi 100 GB Professional+ $149 / ay Sınırsız ses klonlama Ayda 20 saat ses üretimi 400 GB

LOVO’nun öne çıkan özellikleri

En iyi yapay zeka seslendirme siteleri arasında kabul edilen LOVO birçok ayrıcalıklı fonksiyonu bir araya getiriyor. Profesyonel kullanıma yönelik hizmet sağlayan LOVO’nun öne çıkan özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Yapay zeka video oluşturma konusunda tüm hizmetleri bir araya getiren LOVO, içerik üretmek için birçok farklı uygulamadan yararlanmak yerine zengin yapısıyla hem zamandan hem de paradan tasarruf etmenize imkan verir.

Türkçe dil desteği mevcuttur. Bununla birlikte LOVO’nun en iyi Türkçe yapay zeka seslendirme araçları arasında yer aldığını da belirtmek gerekir.

Hız ve doğruluk konusunda üst düzey bir performansla ses ve videoyu kolayca senkronize etmenize izin verir.

20’nin üzerinde farklı dilde etkileşiminizi yükseltmeniz adına otomatik altyazı oluşturma desteği yer alır.

AI tabanlı metin oluşturma hizmeti sayesinde profesyonel senaryolar oluşturmanız mümkündür.

Yalnızca birkaç dakika içinde AI ses oluşturma imkanı verir.

HD çözünürlük kalitesine sahip telifsiz yapay zeka görüntüleri oluşturma imkanı verir.

2. Murf – İçerik üreticiler için en gelişmiş AI seslendirme araçlarından biri

2020 yılında Sneha Roy, Ankur Edkie ve Divyanshu Pandey tarafından kurulan Murf AI, en iyi yapay zeka seslendirme araçları içerisinde bulunuyor. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan hizmet, içerik üreticiler için oldukça pratik bir deneyime kapı aralıyor.

Kullanıcıların burada reklam, YouTube videosu, podcast içeriği ve benzeri alanlarda yüksek kaliteli sesler üretmelerine olanak tanınıyor. Bunun için karşınıza çıkacak yüzlerce farklı ses seçeneği arasından projenize en çok yakışacak olan opsiyonu tercih etmeniz ve seslendirilmesini talep ettiğiniz metni eklemeniz yeterli olacaktır.

20 farklı dil desteğine sahip olan Murf, seslendirmek istediğiniz metni daha doğal bir hale getirmek adına bazı özelleştirme seçeneklerine de ev sahipliği yapıyor. Bu sayede telaffuz ve vurgu gibi konularda seslendirmeye müdahale etmeniz mümkün oluyor. Öte yandan platformda yer alan stok görsel, video ve müzik kütüphanesiyle içeriğinizi baştan aşağı ele alabiliyorsunuz.

Geniş bir kullanım alanına hitap eden Murf AI, özellikle de YouTube’da içerik üreticiler için kapsamlı bir paket sunuyor. Videonuzun tüm aşamalarını platformdan ayrılmadan düzenleme imkanı elde edebiliyorsunuz. Öte yandan platformun podcast ve sesli kitaplar için de sıklıkla tercih edildiği vurgulanıyor. Zengin ses ve aksan seçenekleri sayesinde farklı demografik özelliklere sahip kitlelere kolaylıkla ulaşmanız mümkün oluyor.

Paket Fiyat Proje sayısı Süre Editör Free Ücretsiz deneme 2 proje 10 dakika ses üretimi 3 editör, 5 izleyici Creator $23 / ay 5 proje 24 saat ses üretimi 1 editör Business $79 / ay 50 proje 96 saat ses üretimi 3 editör, 5 izleyici Enterprise Fiyat için iletişime geçiniz Sınırsız proje Sınırsız ses üretimi 5+ editör, sınırsız izleyici

Murf’un öne çıkan özellikleri

Yazarlar, eğitimciler, pazarlamacılar, podcast yayıncıları, sosyal medya içerik üreticileri, blog yazarları ve daha pek çok farklı alanda üst düzey bir deneyim vaat eden Murf AI’nin öne çıkan bazı özellikleri şunlar:

20’den fazla dil desteğine sahip olan Murf AI, 120’nin üzerinde yapay zeka ses seçeneği sunar.

İçerik üreticiler için yapay zeka ses oluşturma desteğinin yanı sıra; video, müzik ve resim düzenleme imkanı da sağlar.

İlham verici reklam, eğitim ve bilgilendirme videoları ya da ilgi çekici podcast’ler için işlevsel bir AI stüdyosu vardır.

Seslendirme içeriklerinde vurgu, duraksama ve hız gibi konularda pratik düzenleme fonksiyonu bulunmaktadır.

Türkçe dil desteği mevcuttur.

3. ElevenLabs – 120’den fazla sese sahip Speech to Speech yapay zeka hizmeti

2022 yılında Piotr Dabkowski ve Mateusz Staniszewski tarafından kurulan ElevenLabs, yapay zeka seslendirme araçları ile adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Metinden sese AI desteğine sahip olan yazılım, Türkçe de dahil olmak üzere toplamda 29 farklı dil desteği barındırıyor. Çok sayıda aksan seçeneğine sahip olan hizmet, bu sayede içeriğiniz ile daha uyumlu bir ses tanımlamanıza olanak tanıyor.

Elbette ki ElevenLabs yalnızca metinden sese AI oluşturma imkanı sunmuyor; bununla birlikte ayrıca Speech to Speech, yani sesten sese yapay zeka özelliği de bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar kayıt etmiş oldukları sesleri platforma yükleyerek konuşmalarını farklı bir sesle yeniden canlandırabiliyor. Böylelikle metnin duygusunu dilediğiniz gibi belirleyerek, kendinize özgü duraksama ve detaylarınızı yapay zekaya yansıtabiliyorsunuz.

29 dilde 120 farklı ses seçeneğini bir araya getiren popüler yapay zeka seslendirme aracı, pek çok farklı çözüm sağlıyor. İçerik üreticiler için AI video seslendirme fonksiyonunu bünyesinde taşıyan yazılım, aynı zamanda oyun seslendirmesi konusunda da başarılı bir performans gösteriyor.

NPC diyaloglarından ana anlatıya kadar hizmet, oyun geliştirme sürecinde zorlu bir masraf kalemini daha bütçe dostu bir hale getiriyor. Öte yandan hizmetin sesli kitap alanında da başarıyla çalıştığını belirtmekte yarar var.

Paket Fiyat Karakter sayısı Free Ücretsiz Ayda 10 bin karakter Starter $5 / ay Ayda 30 bin karakter Creator $22 / ay Ayda 100 bin karakter Pro $99 / ay Ayda 500 bin karakter Scale $330 / ay Ayda 2 milyon karakter

ElevenLabs’in öne çıkan özellikleri

Üst düzey bir yapay zeka metin okuma deneyimi yaratan ElevenLabs, yalnızca birkaç dakika video, podcast, sesli kitap ve çok daha fazlası için gerçekçi sesler üretiyor. Platformun en dikkat çekici noktaları şu şekilde görünüyor:

Ses kopyalama özelliği sayesinde insansı dijital sesler yaratmanıza izin verilirken, bu sesleri daha sonrasında dilediğiniz gibi kontrol etmeniz mümkündür.

Çoklu dil desteği sayesinde, örneğin Türkçe olarak kayıt ettiğiniz bir sesi kopyalayarak başka dillerde de pratik şekilde seslendirmenize olanak tanır.

Çok yönlü bir yapıya sahip olan ElevenLabs, ihtiyacınız olan hemen her konuya uygun zengin bir ses kütüphanesi sunar.

Daha iyi sonuçlarla karşılaşabilmek adına transkript düzenleme özelliği yer almaktadır.

Sesleri dilediğiniz gibi özelleştirerek geniş bir kontrol imkanından yararlanmanız mümkündür.

4. Synthesia – Dakikalar içinde metni videoya dönüştürün

Ayda 29 dolardan başlayan fiyatlarla erişim sağlayabileceğiniz Synthesia, piyasadaki en iyi yapay zeka seslendirme araçları arasında kabul görüyor. Lourdes Agapito, Matthias Niessner, Victor Riparbelli ve Steffen Tjerrild tarafından 2017 yılında İngiltere, Londra’da kurulan şirket, özellikle de kurumsal şirketler tarafından oldukça benimsenmiş bir figür olarak dikkat topluyor. Daha önce birçok reklam kampanyası ve ürün tanıtımı faaliyetinde rol oynayan yazılım; Amazon, IHG Hotels & Resorts, Heineken, Zoom, Xerox ve Tiffany & Co. gibi büyük markalarla işbirliği içerisinde çalışıyor.

AI seslendirme konusunda yalnızca birkaç dakikada etkileyici sonuçlar ortaya koyan yazılım, 130’dan fazla dili destekliyor. 160’ın üzerinde yapay zeka avatar desteğiyle gelen hizmet, bu sayede video içeriklerinizi daha kapsayıcı bir yapıya büründürüyor. Kendi dijital ikinizi kolaylıkla oluşturmanıza imkan tanıyan servis, ayrıca otomatik altyazı oluşturma ve ses kopyalama gibi pratik araçları da bünyesinde taşıyor.

200’den fazla ücretsiz video şablonu ile karşımıza çıkan Synthesia, metinden videoya yapay zeka seslendirme desteğiyle profesyoneller için öncelikli tercihlerden biri oluyor. Etik anlamda da hassas bir tutum sergileyen şirket, ünlüler ya da siyasi figürler ile ilgili içerik üretimini kısıtlı tutuyor. Potansiyel deepfake tehlikelerine karşı sert bir tedbir alan firma, sıkı bir içerik denetleme politikası izliyor.

Paket Fiyat AI avatar Süre Editör Free Ücretsiz deneme 6 avatar 36 dakikalık içerik üretimi 1 editör Starter $22 / ay 70+ avatar 120 dakikalık içerik üretimi 1 editör ve 3 misafir Creator $67 / ay 90+ avatar 360 dakikalık içerik üretimi 1 editör ve 5 misafir Enterprise Fiyat için iletişime geçiniz 140+ avatar Sınırsız içerik üretimi 5+ editör, sınırsız izleyici

Synthesia’nın öne çıkan özellikleri

Hem güvenlik hem de işlevsellik noktalarında öne çıkan Synthesia birbirinden ayrıcalıklı özellikleri bünyesinde barındırıyor. Bunlar arasında başlıca şu maddeler dikkat topluyor:

Türkçe dahil 130’un üzerinde dil desteği bulunmaktadır.

Yapay zeka seslendirme ve AI avatarları aracılığıyla üst düzey videolar oluşturmanız mümkündür.

Kredi kartı bilgilerini girmeye gerek kalmadan “ücretsiz demo” seçeneğinden yararlanabilirsiniz.

Sadece birkaç dakika içerisinde etkileyici videolar üretmenize imkan verir.

Her hedef kitleye uygun birbirinden ilgi çekici ses ve avatar örnekleri bulunmaktadır.

5. Resemble – Güvenli ve farklı alanlarda hizmet sunan AI seslendirmesi

“En etik yapay zeka seslendirme aracı” olarak lanse edilen Resemble AI, özellikle de kurumsal firmalar için işleri kolaylaştıracak bir dizi araç sunuyor. Gelişmiş bir güvenlik yapısına sahip olan yazılım, sesinizi tamamen ücretsiz bir şekilde klonlamanıza izin veriyor.

Metinden sese ve sesten sese AI desteklerine sahip olan hizmet, 200 binden fazla sesi bir arada buluşturarak her ay 2 milyon dakikadan fazla ses üretimi gerçekleştiriyor. World Bank Group, Netflix ve Boingo gibi büyük firmalarla işbirliği içerisinde olan şirket, müşteriler için farklı alanlarda etkili çözümler üretiyor.

AI müşteri servisi özelliği sayesinde kurumsal firmalar için müşteri hizmetlerini yapay zekaya taşımayı vaat eden şirket, kullanıcılarla oldukça doğal bir şekilde iletişim kuruyor. Markanıza özgü bir ses kimliği oluşturmanıza imkan tanıyan servis, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırmanıza destek oluyor.

Oyun stüdyoları için NPC ve anlatıcıları seslendirme imkanı sağlayan şirket, eğlence sektöründe de aktif bir rol üstleniyor. Dizi, film ve TV şovları için dikkat çekici çözümler sağlanıyor. Bunlar arasında gerçekçi sesler oluşturma, gerçek zamanlı ses dönüştürme ve anında dublaj gibi araçlar bulunuyor.

Paket Fiyat Süre Ek ücretlendirme Ses kopyalama Creator $29 / ay Ayda 10 bin saniye ücretsiz 10 bin saniye sonra 0,006 USD/saniye 5 hızlı ses klonu Professional $99 / ay Ayda 80 bin saniye ücretsiz 80 bin saniye sonra 0,002 USD/saniye 25 hızlı ses klonu Growth $299 / ay Ayda 200 bin saniye ücretsiz 200.000 saniye sonra 0,002 USD/saniye 100 hızlı ses klonu Business $499 / ay Ayda 320 bin saniye ücretsiz 320.000 saniye sonra 0,002 USD/saniye 500 hızlı ses klonu

Resemble’ın öne çıkan özellikleri

Ayda 39 dolardan başlayan fiyatlarla müşterilere hizmet sağlayan Resemble şu ayrıcalıklı özelliklerle dikkat topluyor:

Mutlu, üzgün ve kızgın gibi farklı duygularla seslendirmelerinizi istediğiniz şekilde yönetebilirsiniz.

Sesten sese yapay zeka desteğiyle içeriğinizi ayrıntılı bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

100’den fazla dil desteğine sahip platform, tek tıklamayla sesinizi farklı bir dile dönüştürebilmektedir.

Deepfake Detector özelliği ile hassas deepfake içeriklerini kolayca tespit etmek mümkündür.

6. PlayHT – Ultra gerçekçi yapay zeka seslendirme deneyimi

En iyi yapay zeka seslendirme araçları listesinde PlayHT‘den bahsetmeden geçmek doğru olmayacaktır. İnsan benzeri gerçekçi sesler üreten AI aracı, girdiğiniz metni anında istediğiniz dil ve aksanda profesyonel bir şekilde seslendirmenize kapı açıyor. Hyundai, Equifaz, Salesforce, Reuters, Moderna ve Doordash gibi firmalarla ortaklık kuran şirket, aynı zamanda ses kopyalama ve gerçekçi ses oluşturma API’sine de sahip.

Ultra gerçekçi yapay zeka seslendirme uygulaması, sadece kısa bir sürenizi ayırarak yüksek kaliteli ve tutarlı sonuçlar üretiyor. Video içerik üreticileri, podcast yayıncıları, sesli hikaye anlatıcıları ve oyun geliştiricileri için oldukça başarılı çözümler vaat eden firma, 142 dil ve aksanda 907 ses opsiyonu sunuyor.

Her geçen gün ses kitaplığını genişletmeye devam eden şirket, yapay zeka tarafından oluşturulan sesleri kolayca düzenlemenize olanak tanıyor. Bu sayede sesi özelleştirerek anlatının duygusunu değiştirmenize ve seslendirmeyi daha doğal bir hale getirmenize imkan sağlanıyor.

Öte yandan önizleme modu sayesinde zamandan tasarruf sağlayarak metni sese dönüştürmeden önce pratik bir şekilde üretilen sonucu dinleyip kontrol etmeniz mümkün kılınıyor.

Paket Fiyat Karakter sınırı Ses klonu Ticari kullanım Free Ücretsiz deneme 12 bin 500 karakter 1 ses klonu Yok Creator $39 / ay 250 bin karakter 10 ses klonu Var Unlimited $99 / ay Sınırsız karakter Sınırsız ses klonu Var

PlayHT’nin öne çıkan özellikleri

Yapay zeka podcast ve videoları üretmek için sıklıkla tercih edilen PlayHT AI, yüksek güvenlikli ve kaliteli bir kullanıcı deneyimi oluşturuyor. Platformun en dikkat çeken özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Bağlamsal farkındalığa sahip, duygusal ve ilgi çekici seslendirme modelleri sayesinde yüksek kaliteli sonuçlar elde edilebilmektedir.

800’ün üzerinde insansı yapay zeka sesi vardır.

142 dil ve aksanla geniş bir kullanım alanı sunar.

Konuşmaya dayalı uzun biçimli ses içerikleri desteklenmektedir.

7. Kits AI – Amatör ve profesyonel müzisyenler için AI aracı

Billboard, RightsTech, MusicAlly, SOS ve Business Insider gibi iş ortaklarına sahip olan Kits AI, seslendirme işlemleri için stüdyoda daha harcadığınız vakti yaratıcılık tarafında kullanmanız için fırsat sunuyor. Yüksek maliyetli işlere gerek kalmadan bu platformla birlikte gerçekçi yapay zeka seslendirme işlemlerini kolaylıkla sağlayabiliyorsunuz. Şimdiye kadar 4 milyondan fazla kişiye hizmet sunan firma, özellikle de amatör ve profesyonel müzisyenler için her aşamada büyük kolaylıklar ortaya koyuyor.

Profesyonel stüdyo kalitesinde yapay zeka müzik araçları sunan Kits AI, 35’in üzerinde sese şarkı söyletmenize imkan tanıyor. Kayıtlarınızda yer alan pürüzlü sesleri kolaylıkla ortadan kaldırmanıza yardım eden uygulama; vokal sesini ayırma, yankıları giderme ve gürültüleri yok etme gibi pratik işlevler sağlıyor. Öte yandan yine tek tuşla vokal, davul, bas ve enstrümanları herhangi bir ses dosyasından kolaylıkla ayırmanız mümkün oluyor.

Şarkı söyleyen yapay zeka hizmeti, aynı zamanda yine AI tabanlı zengin bir enstrüman kütüphanesine ev sahipliği yapıyor. Bu sayede fikirlerinizi her zamankinden çok daha hızlı bir şekilde hayata geçirmenize imkan tanınıyor. Platformun en beğenilen işlevlerinden bir tanesi ise ses harmanlama fonksiyonu olarak görülüyor. Bu araç sayesinde iki AI sesini birleştirerek kendi eşi benzeri olmayan sesinizi üretebiliyorsunuz.

Paket Fiyat Özel ses yuvaları İndirme dakikası Conventer $9.99 / ay 2 ses Ayda 30 dakika Creator $24.99 / ay 5 ses Sınırsız indirme Composer $59.99 / ay 12 ses Sınırsız indirme

Kits AI’nin öne çıkan özellikleri

Profesyonel kayıt stüdyolarını bilgisayarınıza taşıyan Kits AI, şimdiye kadar 500 bin saatten fazla ses işlemesi gerçekleştirdi. Platformun en ayırt edici özellikleri ise şunlar:

Kits AI’de yer alan tüm sesler telifsiz bir şekilde kullanılabilir.

Sesinizi kopyalayarak stüdyoda geçirdiğiniz vakti azaltabilir, işin yaratıcılık kısmına daha fazla odaklanabilirsiniz.

Zengin bir ses kütüphanesine sahip olan yazılım, yapay zeka sesleriyle kolay bir şekilde armoniler oluşturmanızı destekler.

Hiçbir zahmete girmeden ve profesyonel bir bilgiye sahip olmadan, yapay zeka ile istediğiniz enstrümanı çalabilirsiniz.

Tek tuşla vokal seslerini iyileştirebilir; kelimeleri, vurguları ve hatalı noktaları basit bir şekilde düzeltebilirsiniz.

8. Listnr – Zengin ses kütüphanesiyle dikkat topluyor

Metni sese dönüştüren yapay zeka aracı Listnr AI, 142’den fazla dilde 1.000’in üzerinde farklı ses opsiyonu barındırıyor. SOTA üretken yapay zekasıyla çalışan yazılım, son derece doğal sonuçlarla insan sesini oldukça başarılı bir şekilde taklit ediyor.

Henüz denemeyenler için ücretsiz deneme sürümüne sahip olan yazılım, tüm kullanıcılar için 1.000 kelimeye kadar bedava bir şekilde hizmet sağlıyor. Bunun için kullanıcıların herhangi bir şekilde kredi kartı bilgisi girmelerine gerek kalmadan, anında hizmetten yararlanabileceği belirtiliyor.

Duraklatmalar ve özel telaffuzlar ile AI ses oluşturucu üzerinde çeşitli özelleştirmede bulunabilirsiniz. Bunun yanı sıra platform, metnin hızını artırıp düşürmenize de izin veriyor. Öte yandan ses klonlama özelliğini Listnr Video Studio üzerinden kullanarak YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal ağlar için daha kişiselleştirilmiş sesler oluşturmanız mümkün hale geliyor.

Not: Metinden sese yapay zeka desteği sunan Listnr platformu çok yakında metinden videoya yapay zeka aracını da kullanıcılara sunmaya başlayacak. YouTube ve TikTok videoları için tüm işlemleri tek bir çatı altından kontrol edebileceksiniz. Bunun için şirket, 2024 yılının ikinci çeyreğine işaret ediyor. Fakat henüz net bir tarih bulunmuyor.

Paket Fiyat Kelime sınırı Depolama Ses erişimi Free Ücretsiz deneme 1.000 kelime 1 GB depolama 300’den fazla sese erişim Student $5 / ay 4 bin kelime 25 GB depolama 1.000’den fazla sese erişim Individual $19 / ay 20 bin kelime 50 GB depolama 1.000’den fazla sese erişim Solo $39 / ay 50 bin kelime 100 GB depolama Sınırsız ses erişimi

Listnr’ın öne çıkan özellikleri

Türkçe de dahil olmak üzere 142’den fazla dil desteği yer alır.

Seslendirmelerde konuşma duygusunu tek bir tıkla değiştirmek mümkündür.

Noktalama işaretleri ve duraklamalar gibi ince ayarlar yapma imkanı vardır.

Reklam, eğitim, ürün demoları, sunum, sesli kitap, podcast ve sosyal medya videoları için son derece kaliteli sonuçlar elde edilebilmektedir.

9. Altered – Zengin entegrasyon desteğiyle profesyonel bir araç

En iyi yapay zeka seslendirme araçlarından biri olarak görülen Altered, kullanıcılar için üst düzey bir deneyim vadediyor. Post prodüksiyon sürecinde tıpkı profesyonel bir aktör gibi kusursuz bir sese sahip olacağınız yazılım, aksanınızı değiştirip birtakım ince ayarlar gerçekleştirmenize izin veriyor.

Gerçek zamanlı ses değiştirici özelliğiyle birlikte Windows cihazlarda iletişiminizi bir üst seviyeye taşıyor. Bunun için gürültü engelleme özelliğini de bünyesinde taşıyan araç şu anda Discord, Zoom, Microsoft Teams, Minecraft, Fortnite, Among Us, League of Legends, Skype, WhatsApp Desktop, Google Meet ve TeamSpeak gibi birçok popüler oyun ve programda hizmet gösteriyor.

Tek başınıza kapsamlı bir stüdyo deneyimine sahip olabileceğiniz Alfered, gerçekçi geniş ses kütüphanesinin yanı sıra ayrıca ses kopyalama özelliğine de sahip. Böylelikle dilediğiniz kişinin sesini klonlayarak ilgi çekici içerikler yaratmanız mümkün hale geliyor.

Alfered’in en dikkat çekici unsurlarından bir tanesi ise özel ses klonlama servisi olarak belirtiliyor. Bu hizmet genellikle daha spesifik sesler için tercih ediliyor. Şirket konuya ilişkin şu açıklamayla karşımıza çıkıyor:

“Projeniz için ihtiyaç duyduğunuz spesifik sesi yaratın. Bu ünlü bir aktörün, büyüleyici bir ses yeteneğinin, bir arkadaşın veya büyükanneniz veya büyükbabanızın sesi de olabilir. Küçük yaştayken, hatta çocukluk halinizdeki sesiniz bile olabilir.”

Paket Fiyat Gerçek zamanlı ses Ses dönüşümü AI Token Free Ücretsiz deneme 5 dakika gerçek zamanlı ses 3 dakika ses dönüşümü 10 bin AI Token Real-Time $6 / ay Sınırsız gerçek zamanlı ses 5 dakika ses dönüşümü 25 bin AI Token Creator $30 / ay Sınırsız gerçek zamanlı ses 60 dakika ses dönüşümü 325 bin AI Token Professional $90 / ay Sınırsız gerçek zamanlı ses 180 dakika ses dönüşümü 1 milyon AI Token

Altered’in öne çıkan özellikleri

75’ten fazla dil desteği vardır.

Sesleri yalnızca tek bir tıklamayla 75 farklı dile çevirmenize olanak verir.

Ses kayıtlarında yer alan arka plan gürültüleri, ses dolguları, kelime yanlışlıkları ve diyalog hızı gibi konularda optimizasyon imkanı verir.

Gerçek zamanlı ses değiştirme özelliği, ultra düşük gecikme performansıyla gelişmiş bir deneyim sunar.

10. Uberduck -Sezgisel arayüzüyle pratik bir yapay zeka deneyimi

En popüler yapay zeka müzik yapma uygulamaları arasında görülen Uberduck, sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzüyle birlikte kullanıcıların sosyal medya içeriklerinden müzik parçalarına kadar farklı alanlarda projeler üretmelerine katkıda bulunuyor. Kullanıcılara benzersiz deneyimler yaratmayı vadeden hizmet, David Guetta gibi birçok ünlü DJ ve büyük firmayla işbirliği gerçekleştiriyor.

Amatör ve profesyonel müzisyenlerin etkileyici çalışmalar üretebileceği Uberduck, farklı vokal türleri ve seslerini bir araya getirerek zengin bir portföy sunuyor. Reklam ajansları tarafından da ilgiyle kullanılan bu hizmet, kullanım kolaylığı sayesinde herkes tarafından rahatlıkla yararlanılabiliyor.

Metinden ses üreten yapay zeka hizmeti, gelişmiş şarkı söyleme performansıyla üst düzey bir deneyime kapı aralıyor. Yüksek kaliteli sonuçlar üreten servis, birbirinden farklı birçok türde eserler ortaya çıkarmanıza olanak tanıyor. Bu türler arasında rap gibi iddialı alanlar da karşımıza çıkıyor.

Öte yandan Uberduck çeşitli ses araçları da sunuyor. Ses kopyalama özelliğini de bünyesinde taşıyan hizmet, ayrıca ses dönüştürme yeteneği de içeriyor. Bu özellik sayesinde kendi sesinizi bir başkasının sesiyle değiştirmeniz mümkün kılınıyor.

Paket Fiyat Render kredisi Ticari kullanım Free Ücretsiz deneme 300 render Yok Creator $9.99 / ay 3 bin 600+ render Var Composer Fiyat bilgisi için iletişime geçin 500 bin+ render Var

Uberduck’ın öne çıkan özellikleri

Farklı türlerde şarkı söyleme yeteneğine sahip zengin ses çeşitliliği sunar.

Ses kopyalama ve dönüştürme araçları sayesinde ilgi çekici içerikler üretmeniz mümkündür.

API erişimi desteğiyle platformun yeteneklerini kendi uygulamanıza entegre edebilirsiniz.

Şarkıcılar ve seslendirme sanatçıları için telif hakkı üzerinden ortaklık imkanı verilmektedir.

11. Speechelo – Tek seferlik ödemeyle rakiplerinin önüne geçiyor

En iyi yapay zeka seslendirme araçları arasında kabul edilen Speechelo, yalnızca 3 tıklamayla ultra gerçekçi düzeyde insansı sonuçlar ortaya koyuyor. “Hiç kimsenin seslendirmenizin yapay zeka tarafından metinden sese dönüştürme aracıyla oluşturulduğunu söylemeyeceğini garanti ediyoruz” sloganıyla dikkat toplayan hizmet, 30’un üzerinde insan sesine ev sahipliği yapıyor.

Uygulamada toplamda 23 farklı dil seçeneği yer alıyor. Bu dil seçenekleri arasında Türkçe de bulunuyor. Miray ve Hande olmak üzere iki farklı Türkçe kadın sesi uygulamada karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde platformun Arapça, Mandarin Çincesi, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İzlandaca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, İspanyolca, İsveççe ve Galce dil destekleri sunduğunu belirtmekte yarar var.

Camtasia, Adobe Premier, iMovie ve Audacity gibi video düzenleme programları ile entegre bir şekilde çalışan Speechelo, farklı tonlarda seslendirmeler sağlıyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre platformun oluşturduğu yapay zeka seslendirmeleri, insanların yüzde 98’i tarafından robotik değil, gerçek insan sesi olarak algılanıyor.

Speechelo’nun fiyatı 97 dolar olarak belirtiliyor. 60 gün içinde para iadesi ile satılan hizmet, aylık ya da yıllık abonelik hizmetleri yerine yalnızca tek seferlik bir ücret alıyor.

Fiyat Ücretsiz Sürüm Metinden Sese Ses Taklidi Dil Desteği $97 / full Yok Evet Evet 23+

Speechelo’nun öne çıkan özellikleri

Toplamda 30 farklı ses ile son derece doğal ve gerçekçi sonuçlar sağlanabilmektedir.

Online metin düzenleme seçeneği sayesinde konuşmalara nefes alma, duraksama, vurgu ve benzer müdahalelerde bulunma imkanı verir.

Seslendirme sonuçlarını ciddi, neşeli ya da normal tonda oluşturmanıza izin verilir.

12. WellSaid – Farklı alanlara hitap eden zengin ses kütüphanesi

Metni saniyeler içinde seslendirme imkanı vaat eden WellSaid Labs, yüksek kaliteli yapay zeka sonuçları ortaya koyuyor. İlgi çekici içerikler üretmenize olanak tanıyan servis, hem zamandan hem de paradan tasarruf edeceğinizi savunuyor. Dünya çapında Intel, Five9, SnowFlake, Peloton ve Boeing gibi markalarla işbirliği içinde olan AI hizmeti, güvenilir ve kusursuz sonuçlar vaat ediyor.

Seslendirme sürecine tam anlamıyla hakim olacağınız WellSaid Labs, metin düzenleyicisinde dilediğiniz kelime üzerinde tam kontrol şansı sunuyor. Bu sayede kelimelerin nasıl okunacağını en ince ayrıntısına kadar ayarlamanız mümkün oluyor. Şirket, kurumsal ve kamu sektörü kuruluşları tarafından tam not alan bir AI aracı olarak öne çıkıyor.

Birbirinden farklı birçok alanda hizmet sağlayan WellSaid Labs; kurumsal eğitim, reklamcılık, ürün hizmetleri, video prodüksiyonu, podcast yayıncılığı ve sesli kitaplar gibi noktalarda dünya genelinde yoğun bir şekilde rağbet görüyor.

Paket Fiyat Proje sayısı İndirme sayısı Ses stilleri Free Ücretsiz deneme 2 proje 3 bin indirme 30+ ses stili Creator $44 / ay 5 proje 3 bin indirme 30+ ses stili Business $89 / ay 50 proje 9 bin indirme 80+ ses stili Enterprise $179 / ay 100 proje 9 bin indirme 80+ ses stili

WellSaid’in öne çıkan özellikleri

Büyük ve küçük şirketler için ideal bir yapıya sahip olan WellSaid, ekip üyeleriyle iş akışını paylaşmanızı mümkün kılar.

Netflix, SquareSpace, Amazon ve Snowflake gibi firmalarla ortaklık sağlayan yapay zeka şirketi, kendi alanında en güvenilir seçeneklerden biri olarak kabul edilir.

13. Speechify – Hem mobil hem PC’den erişebileceğiniz AI seslendirme platformu

Cliff Weitzman tarafından 2016 yılında kurulan Speechify, metinden sese yapay zeka hizmeti sunuyor. Rakiplerine göre daha pratik ve erişilebilir bir yapıya sahip olan platforma mobil cihazlar, Chrome uzantısı ve masaüstü programı aracılığıyla erişim sağlamak mümkün.

Seslendirme sürecini yarı yarıya indirmeyi vaat eden Speechify, ücretsiz deneme sürümü sayesinde ilk kez tercih edecek kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Wall Street Journal, Forbes, CBS, TIME ve The New York Times gibi büyük markalarla işbirliğine sahip olan firma; gerçekçi insansı seslendirme hizmetinin yanı sıra ayrıca yapay zeka video oluşturma, yapay zeka dublaj ve ses kopyalama gibi pratik araçlara ev sahipliğinde bulunuyor.

AI Voices özelliği ile herhangi bir metni dilediğiniz yerde, istediğiniz zaman dinlemenize katkıda bulunuluyor. Bu bağlamda desteklenen servisler arasında Gmail, Facebook Messenger, WhatsApp, Outlook, Medium, Wikipedia, BBC, X (Twitter), Reddit, Facebook ve LinkedIn gibi platformlar dikkat topluyor.

Speechify’nin en dikkat çekici noktalarından bir tanesi ise fiziksel kitap ya da basılı metinleri sese dönüştürmek için optik karakter tanıma teknolojisinden faydalanması olarak biliniyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, seslendirmek istedikleri metnin yalnızca fotoğrafını çekerek yüksek kaliteli sonuçlar alabiliyor.

Fiyat Ücretsiz Sürüm Metinden Sese Ses Taklidi Dil Desteği $79 / ay Ücretsiz Plan Evet Evet 15+

Speechify’ın öne çıkan özellikleri

Yüksek bir üretkenlik vaat eden platform, kullanıcılardan tam not alarak en iyi AI seslendirme araçları arasında görülmektedir.

250 binden fazla 5 yıldızlı incelemeyle kendi kategorisinde zirvede yer alan Speechify; Chrome, iOS, Android, Mac ve Edge için en iyi yapay zeka seslendirme uygulaması olarak lanse edilmektedir.

Geniş entegrasyon desteğiyle AI Voices aracı sayesinde dilediğiniz metni anında, talep ettiğiniz ses ile anında seslendirebilirsiniz.

14. FakeYou – Ünlülerin sesleri başta olmak üzere ses klonlama özelliğiyle öne çıkan platform

En iyi yapay zeka seslendirme araçları arasında yer alan FakeYou, geniş çaplı bir kullanım vadediyor. Platformda metinden konuşmaya ve sesten sese AI destekleri bulunuyor. Öte yandan platformun en dikkat çekici unsurlarından bir diğeri ise video dudak senkronizasyonu aracı olarak biliniyor.

Platformda üretmiş olduğunuz sesleri oldukça kolay bir şekilde arkadaşlarınız ve iş ortaklarınızla paylaşmanıza imkan sağlanıyor. Oldukça kolay ve pratik bir kullanıcı arayüzüyle hizmet sağlayan servis; YouTube içerik üreticilerinden podcast yayıncılarına, sanatçılardan geliştiricilere, kurumsal işletmelerden eğlence arayanlara, farklı tarzlarda kalabalık bir kullanıcı topluluğuna hitap ediyor.

Gelişmiş derin öğrenme modellerinden yararlanan FakeYou, metin ve ses girişi aracılığıyla yüksek kaliteli seslendirme sonuçları sağlıyor. Bu sesler arasında ünlüler, çizgi film karakterleri, oyun kahramanları ve çok daha fazlası bulunuyor. Örneğin yazdığınız bir metni oldukça pratik biçimde eski ABD Başkanı Barack Obama ya da The Simpsons dizisinin baş karakteri Homer Simpson’ın ağzından okutabiliyorsunuz.

Paket Fiyat Text to Speech Voice to Voice Plus $7 / ay 30 saniyeye kadar 4 dakikaya kadar Pro $15 / ay 1 dakikaya kadar 5 dakikaya kadar Elite $25 / ay 2 dakikaya kadar Sınırsız süre

FakeYou’nun öne çıkan özellikleri

Stüdyolara yüksek paralar ödemek yerine seslendirme hizmetini daha masrafsız ve hızlı bir hale getirebilirsiniz.

Erişilebilirlik destekleri sayesinde konuşma bozukluğu yaşayan kişiler için benzersiz bir iletişim deneyimi vaat eder.

Ses kütüphanesinde yer alan ilgi çekici tanıdık figürler sayesinde eğlenceli içerikler oluşturmanız mümkündür.

15. Voiser – Doğal seslendirme ve lehçe seçenekleriyle öne çıkan Türk girişimi

Listemizde yer almayı hak eden bir diğer platform ise bir Türk girişimi olan Voiser diyebiliriz. Hafzullah Yıldırım ve Fatih Sönmez tarafından 2020 yılında hayata geçirilen platform, sahip olduğu yapay zeka teknolojisi ile gerçekçi ve doğal seslendirme yapmayı ve sesleri metine dönüştürerek deşifre etmeyi sağlıyor.

75’ten fazla dil ile geniş bir dil desteği sunan Voiser, Türkçe seslendirme yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Öyle ki platformu muadillerinden ayıran özelliklerinden biri de 140’tan fazla lehçe desteği sunması olarak karşımıza çıkıyor. Böylece kullanıcılar daha doğal ve daha gerçekçi bir ses oluşturma imkanına sahip oluyor.

UHD Multilingual özelliğine sahip olan platform, çok dilli projelerde aynı sesin kullanılmasına da olanak tanıyor. Örneğin Türkçe bir projeniz için bir ses tonu seçtiğinizde, aynı ses tonunu farklı dillerde de kullanmanız mümkün hale geliyor.

Voise ayrıca kullanıcılarına çeşitli ses özelleştirme seçenekleri de sunuyor. Buna göre kullanıcılar ses perdesi, hızı ve diğer özellikleri ayarlayarak seslendirmeleri özelleştirebiliyor. Ayrıca, metinlerdeki hatalı okunan kelimelerin doğru telaffuzlarını eklemek de mümkün. Değiştirilen bu telaffuzlar daha sonra tekrar kullanmak üzere kaydedilebiliyor.

Bireysel, KOBİ ve Kurumsal olarak üç farklı üyelik seçeneğine sahip olan Voiser, her bir üyelik paketi için karakter başına fiyatlandırma yapıyor. Bu sayede projelerinizin büyüklüğü ve karakter ihtiyaçlarınıza uygun bir üyelik seçme imkanınız bulunuyor.

Paket Fiyat (Başlangıç) UHD Ses MP3 İndirme Seslendirme Lisansı Ücretsiz Ücretsiz Hayır Hayır Yok Bireysel ₺149 / 30.000 karakter Evet Evet Yok KOBİ ₺849 / 70.000 karakter Evet Evet Standart Kurumsal İletişime geçiniz Evet Evet Genişletilmiş

Voiser’in öne çıkan özellikleri

Türkiye merkezli bir girişimdir.

75+ dil ve 140+ lehçe desteği ile doğal ve gercekçi bir seslendirme deneyimi sunar.

UHD ses teknolojisi ile tek ses tonu üzerinden çok dilli seslendirme imkanı verir.

Ses perdesi, ses hızı gibi seçenekler üzerinden seslendirmeleri özelleştirme imkanı verir.

Yapay zeka seslendirme araçları nedir, nasıl çalışır?

AI seslendirme araçları ile son derece gerçekçi bir şekilde insansı sesler üretmeniz mümkün. Çeşitli bilgisayar algoritmaları ve doğal dil işleme tekniklerinden faydalanan bu servisler, sisteme girdiğiniz metni dakikalar içinde konuşmaya dönüştürerek ilgi çekici sonuçlar sağlıyor.

Yapay zeka seslendirme araçları için önemli bir bileşen olarak kabul edilen Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing, NLP) teknolojisi, insan dilini anlamak ve işlemek için kullanılan algoritmaları kapsıyor. Bu teknoloji, AI sistemlerinin metni doğru ve tutarlı bir şekilde analiz ederek kelimelerin anlamını belirleme ve kulağa doğal gelen sesler üretme noktasında işlev gösteriyor. Dolayısıyla bu platformlarda yer alan NLP teknolojileri, senaryoyu anlayıp metin için en doğru aktarım tonunu belirlemesi bakımından önemli bir rol oynuyor. Yani bu unsurun, bir AI seslendirme aracının kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtmekte yarar var.

Google Translate hizmetinden de aşina olduğumuz Text-To-Speech teknolojisi, yazılı metni sese dönüştürme noktasında karşımıza çıkıyor. Yıllardır zaten piyasada mevcut olan bu teknoloji, yapay zeka alanında gerçekleştirilen önemli atılımlar sayesinde gelişerek ultra gerçekçi sonuçlar sağlıyor.

Yapay zeka seslendirme araçları ile ilgili bir diğer önemli bileşen ise Makine Öğrenimi (Machine Learning, ML) olarak biliniyor. Bu algoritmalar, oluşturulan yazılımın veriler sayesinde öğrenmeye devam ederek zamanla performansını daha da artırmasına yardımcı oluyor. Bir sistem ne kadar fazla veri üzerinde eğitilirse, daha yüksek kaliteli sonuçlar sağlanabileceği biliniyor.

Yapay zeka seslendirme araçlarını kullanmak güvenli mi?

Yapay zeka seslendirme araçları tarafından üretilen sonuçlar yasal anlamda bazı kullanıcıların kafasını karıştırabilir. AI destekli seslendirmeler belirli bir bağlama ve konuma bağlı olarak birtakım yasal engeller barındırabilir. Örneğin bu seslerde telif hakkı kapsamında korunan bir materyal yer alıyorsa, bu içeriğin seslendirme amacıyla ücretsiz kullanımı engellenebilir. Çoğu ülkede mevcut yasaların AI ses içerikleri ile ilgili henüz yeterli bir koruma sağlamadığı biliniyor.

Yapay zeka ses içeriklerinin kullanımı ile ilgili dünya genelinde bir belirsizlik durumu hakim. Örneğin geçtiğimiz yıl ünlü ABD’li sanatçılar Drake ve The Weeknd’den esinlenerek oluşturulan AI tarafından üretilen şarkılar, Grammy Ödülleri’nde aday gösterilmişti. Bu tarz içeriklere yönelik olarak büyük bir tartışma başlatan olay, gerçek sanatçıların birebir kopyalarını hayranları karşısına çıkarmıştı.

Bu yılın Nisan ayında aralarında Billie Eilish, Nicki Minaj, Katy Perry ve Zayn Malik gibi isimlerin de yer aldığı 200’den fazla sanatçı bir araya gelerek müzikte yapay zeka kullanımına karşı bir kampanya gerçekleştirmişti. Çok sayıda sanatçının imza attığı kampanyada, müzik endüstrisi için geliştirilen AI çalışmalarına son verilmesi talep edilmişti. Yapay zeka teknolojilerinin profesyonel sanatçıların seslerini çalması, üreticilerin haklarını ihlal etmesi ve endüstriyi yok etme tehlikesi barındırdıkları ifade edilmişti.

Forbes tarafından paylaşılan bir başka haberde ise seslendirme sanatçılarının üretken yapay zeka teknolojisi yüzünden işlerini kaybetme korkusu yaşadıkları belirtilmişti.

Son dönemlerde oldukça popüler bir hale gelen yapay zeka seslendirme araçları ile ilgili birtakım önlemler ve regülasyonlar için de harekete geçildi. Bu yılın Mart ayında dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka yasası Avrupa Birliği tarafından onaylanmış; bu bağlamda firmalara çeşitli düzenlemeler gelmişti. İlerleyen süreçte bu tedbirlerin daha fazla artacağı ve sanatçı haklarının daha kalın çizgilerle korunmaya devam edeceği düşünülüyor.

Yapay zeka seslendirme araçlarını seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

AI seslendirme araçları arasında bir tercihte bulunmadan önce bazı noktalara dikkat etmenizde yarar var. Bu noktada en önemli kriterler şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Ses kalitesi: kullanıcıların en net ve doğal sesleri tercih etmeleri önemlidir. Metnin tonunu ve duygusunu değiştirebilecek yeteneklere sahip hizmetler, kullanıcılar için öncelikli seçimler olacaktır. Bir yapay zeka aracının nasıl bir ses kalitesine sahip olduğunu tespit etmek için kısa bir süre vakit ayırarak örnek sesleri dinleyebilir ve sonrasında ihtiyacınıza uygun bir seçenekte karar kılabilirsiniz.

kullanıcıların en net ve doğal sesleri tercih etmeleri önemlidir. Metnin tonunu ve duygusunu değiştirebilecek yeteneklere sahip hizmetler, kullanıcılar için öncelikli seçimler olacaktır. Bir yapay zeka aracının nasıl bir ses kalitesine sahip olduğunu tespit etmek için kısa bir süre vakit ayırarak örnek sesleri dinleyebilir ve sonrasında ihtiyacınıza uygun bir seçenekte karar kılabilirsiniz. Dil desteği: Yapay zeka seslendirme araçları arasında bir tercihte bulunmadan önce, platformun sunduğu dil desteklerine mutlaka göz atmayı ihmal etmeyin. Özellikle de Türkçe seslendirmeler talep eden kullanıcılar, uygulamanın Türkçe dili destekleyip desteklemediğini kayıt aşamasından önce teyit etmelidir. Aksi takdirde yalnızca belirli bazı yabancı dillerle sınırlı kalabilir, paranızı ve zamanınızı boşa harcayabilirsiniz.

Yapay zeka seslendirme araçları arasında bir tercihte bulunmadan önce, platformun sunduğu dil desteklerine mutlaka göz atmayı ihmal etmeyin. Özellikle de Türkçe seslendirmeler talep eden kullanıcılar, uygulamanın Türkçe dili destekleyip desteklemediğini kayıt aşamasından önce teyit etmelidir. Aksi takdirde yalnızca belirli bazı yabancı dillerle sınırlı kalabilir, paranızı ve zamanınızı boşa harcayabilirsiniz. Özelleştirme ve kişiselleştirme seçenekleri: AI seslendirme hizmetleri ile ilgili bir diğer önemli nokta ise platformların sunduğu özelleştirme ve kişiselleştirme opsiyonları olarak bilniiyro. Dinleyiciler için daha kaliteli sonuçlar üretmek için seste bazı düzenlemelere ihtiyaç duyabilirsiniz. Her AI hizmetinin bu seçeneklere sahip olacak kadar kapsamlı olmadığını, bu seçeneklere sahip bir uygulamayı tercih etmenizin daha avantajlı olacağını belirtelim.

AI seslendirme hizmetleri ile ilgili bir diğer önemli nokta ise platformların sunduğu özelleştirme ve kişiselleştirme opsiyonları olarak bilniiyro. Dinleyiciler için daha kaliteli sonuçlar üretmek için seste bazı düzenlemelere ihtiyaç duyabilirsiniz. Her AI hizmetinin bu seçeneklere sahip olacak kadar kapsamlı olmadığını, bu seçeneklere sahip bir uygulamayı tercih etmenizin daha avantajlı olacağını belirtelim. Telif hakkı: Özellikle de yapay zeka tabanlı müzik yapma uygulamaları için önemli bir kriter olan bu madde, ilerleyen süreçte başınızı ağrıtacak unsurlardan uzak durmanız için önemlidir. Kullanacağınız materyallerin telif hakkına tabi olmadığını, üretilen içeriklerden ticari hak talep edip edemeyeceğinizi önceden araştırıp tespit etmeniz önemlidir.

Sonuç

Bu içeriğimizde sizler için piyasadaki en iyi yapay zeka seslendirme araçları hakkında merak edilen tüm ayrıntıları bir araya getirdik. AI tabanlı ses çözümleri sayesinde hem vakit hem de maddi anlamda önemli bir tasarrufta bulunabilirsiniz. Hem kişisel hem de profesyonel kullanıma yönelik olarak hizmet veren bu platformlar, gelişmiş deneyimleri ve güçlü yetenekleriyle ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

Bu noktada en önemli konu, ihtiyacınızı önceden belirleyip ona göre hareket etmeniz olacaktır. Örneğin yapay zeka ile müzik yapmak istiyorsanız, yukarıdaki listede yer alan tüm platformlar size hitap etmeyecektir. Bu noktada yalnızca müzisyenler için uygun olan servisleri belirleyerek ihtiyacınıza uyumlu aracı bulabilirsiniz.

Sonuç olarak, yapay zeka tabanlı ses teknolojilerinden birine karar verirken önce ihtiyaçlarınızı belirleyebilir ve kendi araştırmanızı yapabilirsiniz. Seçeceğiniz platformlar arasında bir tercih yapmadan önce fiyat, dil desteği, kısıtlamalar, özelleştirme seçenekleri, telif hakları gibi önemli konuları dikkate almanızı tavsiye ederiz.