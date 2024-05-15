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    Haberler Yapay Zeka

    Google’ın OpenAI Sora rakibi yapay zeka video oluşturma aracı Veo duyuruldu

    Google metni videoya dönüştüren yapay zeka aracı Veo ile karşımıza çıktı. OpenAI Sora rakibi araç, gelişmiş yetenekleriyle dikkat topladı.
    Google Veo
    Görsel: Google

    Google birbirinden heyecan verici duyurulara ev sahipliği yapan I/O 2024 geliştirici konferansını geride bıraktı. Etkinlikte özellikle de yapay zeka alanında önemli duyurular gerçekleştirildi. Bu duyurulardan bir tanesi de Google’ın yeni yapay zeka video oluşturma hizmeti Veo oldu.

    AI tabanlı video oluşturma deneyimi, geçtiğimiz aylarda OpenAI ile büyük bir dikkat yaratmış ve “video prodüksiyonunun geleceği” olarak nitelendirilmeye başlanmıştı. OpenAI’nin geliştirdiği Sora yapay zekası bu anlamda büyük bir ilgi gördü. Şimdi ise Google’dan OpenAI’ye cevap geldi. Şirketin yeni hizmeti olan Veo fark yaratacak özellikleriyle duyuruldu.

    Google Veo bir dakikayı aşkın kaliteli sonuçlar üretiyor

    Yapay zeka video oluşturma hizmeti Google Veo, 1080p çözünürlük kalitesinde farklı sinematik ve görsel stillere sahip dikkat çekici videolar üretme yeteneğine ev sahipliği yapıyor. Bir dakikayı aşan kaliteli sonuçlar ortaya koyan yazılım, doğal dil ve görsel anlambilim konusunda gelişmiş bir performans içeriyor. Bu sayede aracın, kullanıcıların uzun komut istemlerini en doğru şekilde işleyeceği ifade ediliyor.

    Google’ın açıkladığı bilgilere göre yapay zeka video yaratma aracı Veo, yaratmış olduğu tutarlı materyallerle gerçekçi bir deneyim sağlıyor. Bu bağlamda insan, hayvan ve nesneler video süresi boyunca gerçeğe en yakın şekilde hareket ediyor. Bununla birlikte kullanıcılar için daha kişiselleştirilmiş ve yaratıcılık odaklı bir deneyim sağlanması amacıyla “timelaps” gibi sinematik teknikler de kullanılabiliyor.

    Veo yapay zeka
    Görsel: Google

    VideoFX az sayıda kullanıcı ile test ediliyor

    Google’ın yapay zeka video oluşturma hizmeti Veo’yu kullanmak için tasarladığı VideoFX, tarayıcı üzerinden erişilebilen bir portal olarak karşımıza çıkıyor. Metni videoya dönüştüren AI aracı, yaratılan sahneler üzerinde çalışmak için Storyboard modu gibi bazı ilgi çekici düzenleme seçenekleri de içeriyor.

    Şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan kullanıcıların erişimine sunulmaya başlanan VideoFX için siz de aitestkitchen.withgoogle.com/tools/video-fx adresi üzerinden bekleme listesine dahil olabilirsiniz. Ancak hizmetin Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerde ne zaman resmi olarak kullanıma sunulacağı henüz belirsizliğini koruyor.

    Son olarak Google’ın geliştirici konferansı etkinliğinde ayrıca resim ve müzik destekli ImageFX ve MusicFX için de önemli güncellemeler getirdiğini belirtmekte yarar var. Tüm bu yatırımlar, şirketin yapay zekaya olan inancını ve gelecek misyonunu da açık bir şekilde ortaya koymaya yardımcı oluyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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