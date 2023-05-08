ChatGPT 101: Nedir? Nasıl kullanılır? Neler yapılabilir?

“ChatGPT nedir?” sorusu son dönemlerde internette en çok aranan konulardan biri haline geldi. Bilindiği üzere açık kaynaklı bir yapay zeka modeli olan ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilmiş ve geçen yılın sonlarında kullanıma sunulmuştur. Olağanüstü bir veri kapasitesine ev sahipliği yapan bu hizmet, insan benzeri dil işleme görevlerini yerine getirerek konuşma tanıma, anlam çıkarma, metin sınıflandırma, özet çıkarma, çeviri yapma ve diyalog oluşturma gibi pek çok görevi son derece başarılı bir şekilde yerine getirmektedir. Bu sayede hizmet; sohbet robotları, sanal asistan servisleri ve doğal dil işleme sistemleri için iddialı bir temel oluşturmaktadır.

Açık kaynak kodlu yapısı itibariyle geliştiriciler tarafından rahatlıkla indirilip kullanılabilen ve aynı zamanda çeşitli özelleştirme seçeneklerine ev sahipliği yapan ChatGPT, başta Microsoft olmak üzere şimdiden çok sayıda büyük şirket tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Öte yandan hizmet henüz kısa bir süre önce faaliyete geçmesine rağmen birçok benzer yapay zeka modeline ilham kaynağı olmuştur. Bu içeriğimizde ChatGPT ile ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt kazandıracağız. İşte detaylar…

ChatGPT nedir?

Günümüzde yapay zeka teknolojisi giderek daha yaygın hale gelerek insanlar arasındaki iletişimde büyük bir rol üstleniyor. Bu noktada, OpenAI tarafından geliştirilen GPT-3.5 mimarisi temelinde çalışan ChatGPT adlı dil modeli, söz konusu teknolojideki en son yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor. ChatGPT, insanlarla doğal bir dilde iletişim kurabilen bir sanal asistan olarak tasarlanmıştır ve günümüzde birçok farklı amaç için kullanılmaktadır.

İnsanlar ile doğal bir şekilde iletişim kurma yeteneğine sahip olan ChatGPT, sanal bir asistan hizmeti olarak işletmelerin ve bireysel kullanıcıların hayatlarını daha kolay bir hale getirmek üzere tasarlandı. Pek çok farklı sektörde kullanılma potansiyeline sahip olan yazılım, milyarlarca kelime ve cümle içeren son derece geniş bir veri seti ile eğitildi.

Kullanıcıların sorularına cevap veren, metin okuyup yazabilen, çeviri yapabilen ve hatta yaratıcı içerikler üretebilen hizmet, sürekli olarak geliştirilmeye devam etmektedir. Tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanabileceğiniz bu yapay zeka modeli sayesinde sanat, edebiyat ve hatta yazılım gibi alanlarda dahi pratik bir şekilde faydalı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

ChatGPT’yi kim kurdu?

Derin öğrenme ve doğal dil işleme gibi yapay zeka teknolojileri konusunda piyasadaki ilk akla gelen isimlerden biri olan OpenAI, 2015 yılında Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman ve diğer yatırımcılar tarafından kuruldu.

Şirket, yapay zeka alanında yeni teknolojiler üretmek amacıyla yola çıkarak, açık kaynak kodlu olarak paylaşılan yazılımlarla AI teknolojisinin gelişimini hızlandırma görevini üstlendi. İnsanlık adına fayda sağlayacak yapay zeka teknolojileri geliştirme misyonuyla hareket eden firma, aynı zamanda etik anlamda da titiz bir şekilde ilerleyerek; yapay zekanın daha güvenilir, şeffaf ve toplumsal bir hale gelmesi için araştırmalar yürütmektedir.

Dünya çapında açık kaynaklı AI araçları, veri kümesi ve API’ler üreten OpenAI, bu sayede tüm internet kullanıcılarının yapay zekaya erişimini daha kolay bir hale getirmektedir. Yapay zeka hizmetlerinin toplumsal yararlarını artırmak adına önemli çalışmalar gerçekleştiren şirket, robotik sistemler, oyunlar, görüntü işleme, enerji ve iklim gibi alanlar da dahil olmak üzere birçok farklı alanda yapay zeka uygulamaları geliştirmektedir.

Yapay zeka alanında geniş çaplı bir şekilde çalışmalarını yürüten OpenAI, başta DALL-E olmak üzere birçok ürüne ev sahipliği yapmaktadır. Ancak bilindiği üzere OpenAI’nin asıl büyük çıkış noktası ChatGPT ile birlikte gerçekleşmiştir. ChatGPT’nin hızla yükselen popülerliği, şirkete de ciddi oranda yatırım kazandırmış ve adının geniş kitleler tarafından duyulmasına sebep olmuştur.

ChatGPT ne zaman kuruldu?

OpenAI’nin GPT adlı dil modeli 2018 yılında piyasaya sürüldü. Hemen bir yıl sonrasında ise GPT-2 yayınlandı. Günümüzde ChatGPT’nin temelini oluşturan GPT-3 ise 11 Haziran 2022 tarihinde kullanıma sunuldu. Bu dil modeli, 175 milyar parametre içeren devasa yapısıyla kısa süre içinde dikkatleri üzerinde topladı. Doğal dil işleme alanında piyasadaki en önemli adımlardan biri olarak kabul edilen bu yazılım; okuma, yazma, çeviri, konuşma sentezi, metin tamamlama gibi görevleri büyük bir başarı ile gerçekleştirmesi nedeniyle hem bireysel kullanıcıların hem de büyük şirketlerin ilgi odağı haline geldi.

OpenAI’nin hızla yükselişine katkıda bulunan GPT-3.5 dil modeli ise Ocak 2022’de piyasaya çıktı. GPT-3’ün ince ayarlı bir sürümü olarak dikkat toplayan bu modelle beraber OpenAI, hatalı sonuçların ciddi bir şekilde azalmasına ve daha kaliteli diyalogların ortaya çıkmasına katkıda bulundu.

Son olarak ise OpenAI, GPT serisinin son halkası olan GPT-4 dil modelini 14 Mart 2023 tarihinde yayınladı. Şu anda API üzerinden ya da ChatGPT Plus aboneleri tarafından kullanılabilen hizmet, aynı zamanda Microsoft tarafından Bing internet tarayıcısında da kullanıcılara sunuldu. Çok modlu yeteneklere ev sahipliğinde bulunan model, yalnızca metinler ile sınırlı kalmadı. Bununla beraber görüntü ve video gibi diğer ortamları da işleme potansiyeline erişti.

ChatGPT ne demek, açılımı nedir?

Her geçen gün daha fazla internet kullanıcısına hitap etmeye devam eden ChatGPT yazılımı, “Chat Generative Pre-trained Transformer” ifadesinin kısaltması olarak karşımıza çıkıyor. Bu kelime öbeğinin doğrudan Türkçe karşılığı ise “Sohbet için önceden eğitilmiş dönüştürücü” şeklindedir.

ChatGPT nasıl kullanılır?

OpenAI’nin geliştirmiş olduğu ChatGPT yapay zeka sohbet robotu oldukça basit bir kullanıma sahiptir. Öncelikle ChatGPT’yi kullanmak için farklı kaynaklardan hizmete erişim sağlamak mümkündür. Açık kaynak kodlu yapısı itibariyle hizmet, iOS ve Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarda üçüncü parti uygulamalar aracılığıyla erişilebilir. Öte yandan yine aynı şekilde, akıllı saatlerden dahi kullanıcıların platforma ulaşabilmesine izin verilmektedir.

İnternet tarayıcısı üzerinden ChatGPT kullanmak istiyorsanız, yalnızca birkaç saniyenizi ayırarak OpenAI’nin internet sitesi üzerinden hesap oluşturup AI tabanlı sohbet robotu deneyiminden yararlanmaya başlayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır:

Chat.OpenAI.com web sitesine gidin. “Start Chatting” (Sohbet Başlat) düğmesine tıklayın. Giriş yapmanız istenebilir. OpenAI hesabınız varsa, giriş yapabilirsiniz. Aksi takdirde, yeni bir hesap oluşturmanız gerekebilir. Sohbet başladığında, ChatGPT’ye dilediğiniz soruyu yöneltip yanıt bekleyebilirsiniz.

ChatGPT ile neler yapılabilir?

ChatGPT kullanım alanları oldukça geniştir. Günümüzde pek çok kullanıcı, bu hizmetten farklı koşullarda verimli bir şekilde yararlanmaktadır. Örnek vermek gerekirse öğrenciler, ev ödevlerini yapmak için ChatGPT’yi sıklıkla tercih eder. Hatta bu durum bazı ülkelerde öğretmenler tarafından paniğe sebep olmuştur. Bununla birlikte hizmet gazeteciler ve yazarların da ilgi odağı haline gelmiştir.

ChatGPT ile kod yazmak da mümkündür. Bu sayede yazılımcılar, basit görevleri yerine getirmek için OpenAI’nin bu hizmetini kullanarak işlerini pratik bir şekilde halledebilir. Hatta geçtiğimiz haftalarda ChatGPT’nin yazdığı kodlar sonucunda ortaya çıkan ilk mobil uygulamalar da uygulama mağazalarında yerini almaya başlamıştır.

Pek çok farklı sektörde kullanım potansiyeline sahip olan ChatGPT müşteri hizmetleri, insan kaynakları ve pazarlama gibi alanlarda da tercih edilmektedir. Küçük bir örnek vermek gerekirse müşteri hizmetleri için yazılım, müşterilerin sorularını ve şikayetlerini anında yanıtlama işlevi görür. İnsan kaynakları tarafında ise işe alım sürecinde adaylar ile iletişim kurabilir. Bununla beraber mülakat için çeşitli sorular da oluşturabilir. Pazarlama kısmındaysa hizmetin, müşteri sorularını cevaplandırdığı ve ürün önerileri sunduğu bilinmektedir.

Tıp alanında da kullanılmaya başlanan ChatGPT hizmeti, hastaların semptomlarını ve tıbbi geçmişlerini analiz ederek teşhis koyma konusunda doktorlara katkıda bulunmaktadır. Mühendislik alanında yapay zeka, kullanıcıların problemlerine çözüm önerileri getirebilmektedir. Öte taraftan yazılımın hukuk alanında da etkili olduğu bilinmektedir. Geçtiğimiz aylarda AI tabanlı sanal avukatın ilk defa duruşmaya çıktığını da hatırlatmakta yarar var.

Kısacası ChatGPT ile yapabileceğiniz işlemler adeta sonsuz denebilir. Hemen her alanda verimli bir şekilde yararlanma şansına sahip olabileceğiniz yapay zeka sohbet robotu, yüksek doğruluk oranı ve pratik kullanımı sayesinde büyük bir ilgi görmektedir.

ChatGPT ücretsiz mi?

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT tamamen ücretsiz bir kullanıma sahiptir. Kullanıcılar diledikleri gibi hizmete erişerek herhangi bir ücret ödemeden yararlanabilir.

ChatGPT’nin ücretsiz sürümü GPT-3.5 mimarisine dayalıdır. Ancak yeni çıkan GPT-4 mimarisinden faydalanmak istiyorsanız, ChatGPT Plus abonelik seçeneğine aylık ya da yıllık ücret ödeyerek ulaşmanız mümkündür. Fakat elbette ki bu bir şart değildir. İsteyen kullanıcılar bedava olarak da ChatGPT’yi kullanabilir.

ChatGPT Plus nedir ve avantajları nelerdir?

ChatGPT’nin ücretli sürümü olarak karşımıza çıkan ChatGPT Plus, GPT-4 mimarisine dayalı olarak hizmet vermektedir. Kullanıcılar ayda belirli bir ücret karşılığında bu hizmetten yararlanabilir. Ücretsiz sürüm ile Plus seçeneği arasındaki temel farklılıklar ise şu şekildedir:

Ücretsiz plan yalnızca talep düşük olduğu zaman kullanılabilir. ChatGPT Plus ise talep yüksek olduğu durumlarda dahi kullanılabilmektedir.

Ücretsiz seçenekte yanıt hızı standart olarak karşımıza çıkarken, ücretli paket ise daha hızlı tepki süreleri sunmaktadır.

Ücretsiz planda düzenli model güncellemeleri yer alır. ChatGPT Plus, yeni özelliklere öncelikli erişim sağlamaktadır.

ChatGPT Plus fiyatı ise 20 dolar olarak belirtiliyor. Güncel döviz kuruna göre kullanıcılar ayda yaklaşık 390 TL karşılığında hizmetten sınırsız bir şekilde yararlanma şansına sahip oluyor.

ChatGPT alternatifleri

ChatGPT’nin pek çok avantajlı özelliği bulunuyor. Fakat buna rağmen yapay zeka sohbet robotu, bazı önemli dezavantajlara da sahip. Bilindiği üzere hizmet, yalnızca 2021 yılı ve öncesindeki veriler üzerinden eğitildiği için gerçek zamanlı bir şekilde veri üretimi sağlayamıyor. Sesli komut ya da sesli yanıt desteği bulunmayan servis, ayrıca yoğun trafik olduğu dönemlerde erişim problemi yaşatıyor. Tüm bunlar sonucunda bazı kullanıcılar, ChatGPT alternatiflerine yönelmeye başlıyor.

Günümüzde pek çok ChatGPT alternatifi yapay zeka hizmeti bulunuyor. Araştırma yapmak isteyen kullanıcılar için bu konuda en önemli seçenekler arasında Microsoft Bing ve Perplexity AI geliyor. Öte yandan sohbet tarafında Google’ın geliştirmiş olduğu Bard kaliteli bir opsiyon olarak öne çıkarken; Jaspar Chat, Chatsonic ve Colossal Chat gibi isimler bulunuyor.

Yazılımcılar için kodlama konusunda en iyi ChatGPT alternatifleri arasında GitHub Copilot X ve Amazon Codewhisperer bulunuyor. Yazarlar için bu anlamda dikkat çeken seçenekler içerisinde Rytr, Peppertype, Magickpen ve Twain AI yer alıyor.