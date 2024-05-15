Yapay zeka asistanlığının geleceği: Google Project Astra tanıtıldı

Google I/O 2024 geliştirici konferansı birçok ilgi çekici duyuruyla karşımıza çıktı. Yapay zeka odaklı çok sayıda ürün ve hizmetin tanıtıldığı etkinlikte şirket, akıllı cihazlarda etkileşim konusunda devrim yaratmayı vaat eden Project Astra ile dikkatleri üzerinde topladı. “Gelişmiş bir görme ve konuşma aracı” olarak nitelendirilen hizmet, yapay zeka asistanlığının geleceği olarak tanımlanıyor.

Google’ın dikkat toplayan yeni yapay zeka hamlesi, kullanıcılara gerçek zamanlı görsel ve sesli yardım sunmak üzere akıllı telefonun kamerasından faydalanıyor. Son derece minimal bir kullanıcı arayüzüne sahip olan hizmet, AI tabanlı yenilikçi bir girişim olarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya odaklanıyor.

Project Astra sanal asistandan çok daha fazlası olacak

Google’ın yayınladığı örnek videoda, bir kadının uygulamayı odada yer alan hoparlör gibi ses çıkarabilen nesneleri tanımlamak için kullanılabileceğini gözler önüne serdi. Yapay zeka tabanlı asistan hizmeti, sadece ekranda yer alan bilgisayar kodunu tanımlamakla sınırlı kalmayacak. Bununla birlikte ayrıca bu kod hakkında detaylı bir şekilde bilgi de sunacak.

Yayınlanan tanıtım videosunda etkileyici özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplayan Project Astra, Google I/O 2024‘ün en çarpıcı sunumlarından biri oldu. Google’ın yeni yapay zeka asistan hizmetinin bir diğer dikkat çeken noktası ise proaktif yaklaşımı ve öğrenme yeteneği olarak öne çıktı.

Google DeepMind CEO’su Demis Hassabis tarafından yapılan açıklamaya göre araç hızlı bir şekilde bilgi işlemek, sürekli olarak video karelerini kodlamak ve olayların zamansal bir dizgisini oluşturmak için video ve ses girişlerini birleştirmek üzere tasarlandı. Hassabis, Project Astra’yı şu cümlelerle tanımladı:

“Google DeepMind’ın yapay zekayı insanlığa fayda sağlayacak şekilde sorumlu bir şekilde oluşturma misyonunun bir parçası olarak, her zaman günlük yaşamda yardımcı olabilecek evrensel yapay zeka aracıları geliştirmek istedik. İşte bu nedenle bugün, AI asistanlarının geleceğini inşa etme konusundaki ilerlememizi Project Astra ile paylaşıyoruz.”

Sıradan bir sanal asistandan çok daha fazlası olmayı hedefleyen Project Astra, kullanıcılarının günlük yaşamının bir parçası olmak istiyor. “Evrensel yapay zeka aracı” olmayı amaçlayan hizmetin kullanıcılarla buluşması şimdiden heyecanla bekleniyor. Şu ana dek şirketten konuya ilişkin kesin bir tarih gelmese de yılın ilerleyen dönemlerinde yayınlanacağı ifade edildi.

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