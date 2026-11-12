Gemini uygulaması Apple CarPlay’e geldi, Türkiye’de de kullanılabiliyor

Reklam

Google, Gemini uygulamasını 11 Kasım 2026'da Apple CarPlay'e getirdi.

iPhone kullanıcıları arabanın ekranından Gemini Live ile eller serbest konuşabiliyor, takvim ve e-postalarını sesle özetletebiliyor.

Özellik dünya genelinde iOS'taki bütün Gemini kullanıcılarına açıldı ve Türkçe dahil Gemini Live'ın desteklediği dillerde çalışıyor.

Google, Gemini uygulamasını Apple CarPlay’e getirdi. Şirketin 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yaptığı duyuruyla birlikte iPhone kullanıcıları, arabanın ekranındaki Gemini simgesine dokunarak yapay zeka asistanıyla eller serbest şekilde sesli sohbet edebiliyor.

Gemini daha önce Android Auto’ya ve Google yazılımıyla gelen araçlara ulaşmış, Android tarafında Google Asistan’ın yerini almaya başlamıştı. CarPlay’de ise Gemini şimdiye kadar yalnızca Google Haritalar uygulamasının içinden kullanılabiliyordu. Yeni sürümle birlikte asistan, CarPlay ekranında ayrı bir uygulama olarak yer alıyor.

Reklam

Gemini CarPlay’de neler yapabiliyor?

Google’ın duyurusuna göre CarPlay sürümü, Gemini Live üzerine kurulu. Sürücü yarım kalan bir sohbete kaldığı yerden devam edebiliyor ya da yeni bir konuşma başlatabiliyor. Konuşma sırasında Gemini’nin sözünü kesip ayrıntı eklemek, konuyu değiştirmek ya da bir kavşakta dikkatini yola vermek için ara vermek de mümkün.

Google, özelliği özellikle işe gidip gelirken geçen süreyi değerlendirmek için konumlandırıyor. Gemini, Gmail ve Google Takvim ile bağlantılı çalıştığı için gün içindeki toplantıları sıralayabiliyor, okunmamış e-postaları ve uzun yazışmaları özetleyebiliyor, sesle kısa bir yanıt hazırlanmasına yardım edebiliyor. Gidilen bölgede yemek yenecek bir yer önermek, bir sunumun provasını yapmak ya da merak edilen bir konuyu sade bir dille anlatmak da şirketin örnek verdiği kullanım alanları arasında. Arabada yapılan sohbetler iPhone’daki Gemini uygulamasıyla eşitlendiği için araç park edildiğinde bütün notlar ve özetler sohbet geçmişinde duruyor.

Gemini CarPlay Türkiye’de kullanılabiliyor mu?

Google, CarPlay desteğinin duyuru gününden itibaren dünya genelinde, iOS’taki bütün Gemini kullanıcılarına açıldığını belirtiyor. Özellik, Gemini Live’ın desteklediği bütün dillerde çalışıyor. Türkçe de bu diller arasında bulunduğu için Türkiye’deki iPhone kullanıcıları Gemini’yi CarPlay’de Türkçe olarak kullanabiliyor.

Duyuruda ücretli bir abonelik şartından söz edilmiyor, Google özelliği bütün Gemini kullanıcıları için sunduğunu söylüyor. Bu nedenle CarPlay desteğinden ücretsiz hesaplar da yararlanabiliyor. Ancak dağıtım duyuru gününden itibaren aşamalı olarak yapıldığı için Gemini simgesi bazı kullanıcıların CarPlay ekranında henüz görünmeyebilir.

CarPlay’de Gemini nasıl kullanılır?

Gemini’yi CarPlay’de kullanmak için iPhone’daki Gemini uygulamasının en güncel sürüme yükseltilmesi ve uygulamaya mikrofon izni verilmesi gerekiyor. Google ayrıca Gemini Live’ın telefonda en az bir kez kullanılmış olmasını şart koşuyor. Bu adımların ardından telefon araca bağlandığında CarPlay ekranında ya da yan çubukta beliren Gemini simgesine dokunmak yeterli.

MacRumors’ın hatırlattığı üzere Apple, sesli sohbet edilen yapay zeka uygulamalarına CarPlay’in kapısını iOS 26.4 ile açmıştı. ChatGPT, Claude, Grok, Copilot ve Perplexity bu imkandan daha önce yararlanmaya başlamıştı. iOS 27 ile birlikte Siri AI da ayrı bir uygulama olarak CarPlay’e gelmişti. Gemini’nin katılmasıyla CarPlay kullanıcıları, araçta konuşabilecekleri yapay zeka asistanları arasında artık Google’ın asistanını da seçebiliyor.