Android telefonlardaki fotoğraflar Quick Share ile Windows bilgisayara otomatik yedeklenebilecek

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Google, Android telefonlardaki fotoğraf ve videoları Quick Share ile Windows bilgisayara otomatik yedekleyen özelliği Google Play Hizmetleri v26.43 sürümüyle kullanıma sunmaya başladı.

Yedekleme bulut yerine aynı ev ağındaki bilgisayara yapılıyor, kurulum Windows için Quick Share uygulamasından ve aynı Google hesabıyla tamamlanıyor.

Kod incelemeleri Samsung telefonların ilk aşamada desteklenmeyebileceğini gösterse de Google'ın sürüm notlarında böyle bir kısıtlama yer almıyor.

Google, Android telefonlarda çekilen fotoğraf ve videoların Windows bilgisayarlara Quick Share üzerinden otomatik olarak yedeklenmesini sağlayan özelliği kullanıma sunmaya başladı. Özellik, şirketin 2 Kasım Pazartesi günü yayınladığı Google Play Hizmetleri v26.43 sürümünün değişiklik listesinde yer aldı.

Yeni sistem, fotoğrafları buluta yüklemek yerine doğrudan evdeki bilgisayara kopyalıyor. Böylece kullanıcılar, bulut aboneliğine ihtiyaç duymadan ve kablo bağlamadan telefonlarındaki fotoğraf arşivinin bir kopyasını bilgisayarda tutabilecek.

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Quick Share otomatik yedekleme nasıl çalışacak?

Google’ın Kasım 2026 sistem sürümü notlarında özellik, cihaz bağlantısı başlığı altında telefon ve bilgisayar için tek satırla geçiyor. Notta Android’den Windows’a fotoğraf ve videoların Quick Share ile otomatik yedeklendiği belirtiliyor, ancak kurulum adımları ve sınırlamalar hakkında ayrıntı verilmiyor.

Bu ayrıntılar daha önce uygulama kodlarında ortaya çıkmıştı. Android Authority’nin haberine göre “Otomatik yedekleme” seçeneği ilk kez Nisan ayında Quick Share ayarlarında görülmüştü. Ekim’deki son incelemede bulunan metinler, kurulumun Windows için Quick Share uygulamasından başlatılacağını gösteriyor. Bunun için telefonun bilgisayarın yakınında olması ve iki cihazda da aynı Google hesabının açık olması gerekiyor. Kurulum tamamlandıktan sonra telefon aynı ev ağına bağlandığında yeni fotoğraf ve videolar bilgisayara kendiliğinden aktarılıyor.

Samsung telefonlarda olacak mı?

Türkiye’de Android telefonların önemli bir bölümünü Samsung modelleri oluşturduğu için özelliğin Galaxy telefonlarda çalışıp çalışmayacağı ayrıca önem taşıyor. Kod incelemeleri, Google’ın özelliği ilk aşamada Samsung telefonlarda sunmayı planlamadığını gösteriyordu. Ekim ayında bu kısıtlamanın Samsung bilgisayarları da kapsayacak şekilde genişlediği görülmüştü.

Google’ın sürüm notlarında Samsung ile ilgili bir kısıtlamadan söz edilmiyor. Bu nedenle Galaxy kullanıcılarının özelliğe erişip erişemeyeceği, dağıtım genişledikçe netleşecek.

Ne zaman gelecek?

Google Play Hizmetleri güncellemeleri tüm telefonlara aynı anda ulaşmıyor, kademeli olarak dağıtılıyor. 9to5Google da değişiklik listesinde yer alan bir özelliğin geniş kitleye ulaşmasının aylar sürebileceğini hatırlatıyor. Özelliği denemek isteyenlerin bilgisayardaki Quick Share uygulamasını da güncel tutması gerekiyor.

Aynı güncelleme Android Ayarları’na Android Aile Merkezi adlı yeni bir bölüm de ekliyor. Ebeveyn denetimi ve aile yönetimi araçları artık bu bölümde bir arada toplanıyor. Google Play Store’un yeni sürümü ise Play Protect uzun süre kapalı kaldığında kullanıcıya hatırlatma gösterecek.