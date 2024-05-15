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    Google’ın en hızlı yapay zekası Gemini 1.5 Flash tanıtıldı

    Google tarafından geliştirilen yeni Gemini 1.5 Flash dil modeli, şirketin en hızlı ve verimli yapay zekası olarak lanse edildi.
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    Gemini

    Teknoloji devi Google önemli duyurularla karşımıza çıktı. Şirketin yıllık geliştirici toplantısı Google I/O 2024 etkinliğinde dikkat çekici duyurular gerçekleştiren şirket, yapay zeka alanındaki yeni çalışmalarını sergiledi. Google’ın aktardığı bilgilere göre firmanın şimdiye kadarki en hızlı ve en verimli AI modeli Gemini 1.5 Flash resmen tanıtıldı.

    Gemini 1.5 Pro’ya göre çok daha sade ve daha uygun bir fiyatlı yapıya sahip olan yapay zeka modeli; sohbet, altyazı, metin analizi ve özetleri için ideal bir performans vaat ediyor.

    Gemini 1.5 Flash neler vaat ediyor? İşte özellikleri

    Google DeepMind CEO’su Demis Hassabis’in yaptığı açıklamaya göre sohbet uygulamaları, resim-video altyazıları, uzun belge ve tablolardan veri çıkarma gibi konularda etkileyici bir performans sergilediği öne sürülen Gemini 1.5 Flash, şirketin Şubat ayında tanıttığı Gemini 1.5 Pro sürümüne göre daha sade ve ucuz yapısıyla öne çıkacak. Önceki modele kıyasla çok daha güçlü bir yapıya sahip olan AI modeli, şimdiden büyük bir dikkat yaratmış durumda.

    Google’ın yeni yapay zeka modeli, Gemini 1.5 Pro ile daha kompakt bir yapıya sahip olan Gemini 1.5 Nano’nun arasına konumlandırılıyor. Pro modeline göre daha sade bir yapıya sahip olan hizmet, buna rağmen güç konusunda beklentileri fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor. Yeni modelin, Pro’nun temel becerilerini başarıyla yerine getirebileceği ifade ediliyor.

    Gemini 1.5 Flash
    Görsel: Google

    Gemini 1.5 Pro ile aynı çok modlu yeteneklere ve 1 milyon jetonluk geniş bir bağlam penceresine ev sahipliği yapan Gemini 1.5 Flash yapay zekası, tek oturumda 1.500 sayfaya kadar belge ve 30 binden fazla kod satırını işleme gücüyle dikkat topluyor. Hızlı performansıyla fark yaratan dil modeli, aynı zamanda geliştiriciler için daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak da lanse ediliyor.

    Gemini 1.5 Pro için de önemli iyileştirmeler yapıldı

    Google I/O 2024 etkinliğinde şirket aynı zamanda Gemini 1.5 Pro ile ilgili iyileştirmeleri de duyurdu. Google’ın yaptığı açıklamaya göre artık daha da gelişmiş bir yapıya ulaşan hizmet; kodlama, akıl yürütme, ses ve görüntü analizi gibi konularda geliştirildi.

    Google’ın bu yıl çalıştığı bir diğer önemli güncelleme ise Gemini 1.5 Pro’nun bağlam penceresini 2 milyon jetona çıkarmaya yardımcı olacak. Öte yandan bu mod ile birlikte iki saatlik video ya da 22 saatlik ses, 60 bin kod ya da 1,4 milyondan fazla kelimeyi yönetmesine imkan sağlayacak.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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