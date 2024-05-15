Google gerçekçi fotoğraflar oluşturan Imagen 3 yapay zekasını sundu

Google I/O 2024 etkinliğinde yapay zeka odaklı bir dizi yeni ürün ve hizmet duyuruldu. Etkinliğin öne çıkan duyurularından bazıları, şirketin yeni AI tabanlı fotoğraf ve video oluşturma hizmetleri oldu. OpenAI tarafından geliştirilen Sora yapay zekasına rakip Veo AI’yi duyuran şirket, bununla birlikte DALL-E 3 ile başarıyla rekabet etme vaadiyle gelen Imagen 3 hizmetini de karşımıza çıkardı.

Metinden görsel oluşturan yapay zeka aracı, gelişmiş özellikleriyle şimdiden büyük bir dikkat yarattı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Imagen 3’ü ilk olarak yalnızca seçili bazı içerik üreticiler kullanabilecek. Sonraki süreçte ise hizmet genel kullanıma açılacak. Ancak şimdilik bunun için resmi bir tarih duyurulmadığını belirtmekte yarar var.

Google Imagen 3 geliştirilmiş sürümüyle duyuruldu

Google’ın geliştirdiği yapay zeka görsel oluşturma hizmeti Imagen üçüncü versiyonuna güncellendi. Etkinlikte büyük bir ilgi toplayan hizmet, daha yüksek kaliteli sonuçlar verme vaadiyle selefine kıyasla ciddi bir şekilde öne çıktı. Bununla beraber şirket, doğal dilin daha iyi bir şekilde anlaşılması ve sonuçların ayrıntı düzeyinin artırılması yönünde önemli iyileştirmeler gerçekleştirildiğini vurguluyor.

Google’ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre yeni Imagen 3 yapay zekası, önceki versiyonlara göre zorlu komut istemlerinde çok daha başarılı ve bağlama uygun sonuçlar üretme yeteneğine sahip. “Bu özellik kişiselleştirilmiş doğum günü mesajları, sunumlarda başlık slaytları ve çok daha fazlasını oluşturma olanaklarını açıyor” açıklamasıyla yenilikleri özetleyen firma, üst düzey bir verimlilik sağlıyor.

Google ekibinin geliştirdiği Imagen 3 yapay zeka modeli, üst düzey ayrıntıya sahip gerçekçi ve doğal görüntüler üretme vaadiyle dikkatleri üzerine çekti. Önceki versiyonlara nazaran çok daha az bozulmaya sahip sonuçlar üreten yapay zeka, çok yakında şirketin AI geliştirme platformu Vertex AI’ye de gelecek.

Metni daha iyi bir şekilde işleme gücüne sahip olan Google yapay zekası, her anlamda seleflerini geride bırakacak. Bununla birlikte hizmet, OpenAI tarafından geliştirilen DALL-E hizmeti başta olmak üzere diğer tüm rakiplerinin de önüne geçmeyi hedefliyor.

Son olarak şirket, şarkı ve ritim oluşturmanız imkan sağlayan Music AI Sandbox üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Şu anda Wyclef Jean ve Bjorn gibi sanatçılarla işbirliği içinde test edilen yazılım, yukarıdaki demo videosu ile kullanıcılara neler sunacağına dair ipuçları veriyor.

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