Rekabet Kurulu, Google’ın AI Bakışı ve AI Modu özelliklerine soruşturma açtı

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Rekabet Kurulu, Google'ın arama sonuçlarındaki AI Bakışı ve AI Modu özellikleri nedeniyle şirket hakkında soruşturma açtı.

Soruşturmada bu özelliklerin haber sitelerine giden trafiği azaltıp azaltmadığı ve Google'ın yayıncılarla yaptığı sözleşmelerde haksız koşullar bulunup bulunmadığı incelenecek.

Kurul'un geçici tedbir kararıyla Google, haber sitelerini yapay zeka özetlerine katılmaya zorlayamayacak ve yayıncıların bu tercihini arama sonuçlarındaki görünürlüklerine bağlayamayacak.

Rekabet Kurulu, Google’ın arama sonuçlarında sunduğu yapay zeka özetleri nedeniyle şirket hakkında soruşturma açtı. Kurum, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada soruşturmayla birlikte haber yayıncılarını korumaya yönelik bir geçici tedbir kararı aldığını da duyurdu.

Soruşturma, Google’ın Türkçe arayüzünde AI Bakışı ve AI Modu adlarıyla görünen, Kurum’un ise resmi metinlerinde “Yapay Zeka Önizlemeleri” ve “Yapay Zeka Modu” olarak andığı iki özelliği kapsıyor. Soruşturma, Alphabet Inc., Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlük hakkında yürütülüyor.

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Rekabet Kurulu Google hakkında neyi inceleyecek?

Rekabet Kurumu’nun açıklamasına göre soruşturmanın çıkış noktası, Google’da güncel bir konuyu araştıran kullanıcıların artık haber sitelerine girmeden yapay zeka özetlerinden bilgi alabilmesi. Kurum, bunun haber sitelerinin ziyaretçi trafiğini ve gelirlerini düşürebileceği endişesiyle harekete geçti. Soruşturma, hakim durumun kötüye kullanılmasını yasaklayan 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi kapsamında yürütülecek ve şu konuları ele alacak.

AI Bakışı ve AI Modu’nun kullanıcıların bilgiye erişme alışkanlıklarını nasıl değiştirdiği ve haber sitelerine giden trafiği azaltıp azaltmadığı.

Google’ın haber yayıncılarıyla yaptığı içerik kullanım sözleşmelerinde haksız koşullar bulunup bulunmadığı.

Bu özelliklerin haber yayıncıları, diğer içerik üreticileri ve yapay zeka sohbet asistanları üzerinde dışlayıcı bir etki yaratıp yaratmadığı.

Google’ın yapay zeka yanıtları için kaynak seçerken ya da içerik lisanslarken yayıncılar arasında farklı uygulamalar yapıp yapmadığı.

Daily Sabah’ın haberine göre süreç, Kurul’un 27 Ağustos 2026 tarihli kararıyla başlatılan ön araştırmayla başladı. Geçici tedbir kararı ise 8 Ekim 2026’daki toplantıda alındı ve kamuoyuna yaklaşık üç hafta sonra duyuruldu.

Geçici tedbirle Google’a hangi yükümlülükler getirildi?

Kurul, ayrımcı ve sömürücü olarak nitelendirdiği davranışlara ilişkin emarelerin haber yayıncıları açısından “kuvvetli şüphe” düzeyine ulaştığını tespit etti. Bu yüzden soruşturmanın sonucu beklenmeden Google’dan, haber yayıncıları arasında ayrımcılık yaratmayan ve içerik kullanımının ekonomik değerini yansıtan koşullar oluşturması istendi. Yayıncılar da yapay zeka hizmetlerine ilişkin tercihlerini Google’ın diğer hizmetlerindeki görünürlük ve indekslenmelerinden bağımsız olarak kullanabilecek.

Kurum bu adımı “ya izin ver ya görünmez ol” riskine karşı alınmış bir önlem olarak tanımlıyor. Tedbire göre Google, haber sitelerini yapay zeka sistemine dahil olmaya zorlayamayacak. Yayıncılar, içeriklerinin yapay zeka özetlerinde kullanılıp kullanılmayacağına arama sonuçlarındaki görünürlüklerini kaybetme riski olmadan karar verebilecek. Google’ın ayrıca içerik kullanımı ve ücretlendirme konusunda medya kuruluşlarına eşit, şeffaf ve ayrımcı olmayan sözleşme koşulları sunması gerekecek.

Uygulamanın nasıl şekilleneceği ise Google’a bırakıldı. Kurum, tedbire uyum için hangi ticari yöntemin seçileceğinin tamamen şirketin kararına bağlı olduğunu belirtiyor. Açıklamada uyum için bir süre verilmedi, Google’dan da konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

AI Bakışı ve AI Modu Türkiye’de kapanacak mı?

Karar, yapay zeka özelliklerinin kapatılması anlamına gelmiyor. Kurum, tedbirin amacının bu hizmetleri kısıtlamak değil, dijital medya ekosistemini korumak ve yayıncıların emeklerinin karşılığını adil şekilde almasını sağlamak olduğunu açıkça belirtiyor. Bu nedenle Türkiye’de Şubat ayında kullanıma açılan AI Bakışı ve AI Modu aramalarda görünmeye devam edecek.

Asıl değişiklik haber sitelerinin tarafında yaşanacak. Tedbir uygulandığında bir yayıncı, içeriğinin yapay zeka özetlerinde kullanılmasını reddetse bile klasik arama sonuçlarındaki yerini korumayı bekleyebilecek. İçeriğini kullandırmayı seçen yayıncılar ise Google’dan ayrımcı olmayan ve ücretlendirmeyi de kapsayan koşullar talep edebilecek.

Rekabet Kurumu bu yıl Google hakkında başka soruşturmalar da açmıştı. Kurum Şubat ayında Android ekosistemindeki uygulamalar, Nisan ayında ise reklam faturalandırma uygulamaları nedeniyle şirketi incelemeye almıştı. Kanuna göre ihlal tespit edilen şirketlere Türkiye’deki yıllık gelirlerinin yüzde 10’una kadar idari para cezası verilebiliyor.

Avrupa Birliği de Google’ın yapay zeka özetlerini inceliyor

Google’ın yapay zeka özetleri Avrupa’da da inceleniyor. Avrupa Komisyonu Aralık 2025’te Google’ın içerikleri yapay zeka amacıyla kullanmasına yönelik resmi bir soruşturma başlatmıştı. Komisyon, Google’ın yayıncıların içeriklerini uygun bir ücret ödemeden ve onlara bu kullanımı reddetme imkanı tanımadan AI Overviews ve AI Mode hizmetlerinde kullanıp kullanmadığını araştırıyor.

Brüksel’deki soruşturma, YouTube’a yüklenen içeriklerin Google’ın yapay zeka modellerinde kullanılmasını da kapsıyor. Türkiye’deki incelemede ise geçici tedbir kararı da alındığı için Google, soruşturma sonuçlanmadan Türk yayıncılara yönelik koşullarını değiştirmek zorunda kalacak.