CES 2023’te öne çıkan en iyi 10 teknolojik ürün

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES (Consumer Electronics Show) her yıl ocak ayında olduğu gibi bu sene de Las Vegas, Nevada’da ziyaretçilerini ağırladı. İlk defa 1967 yılında gerçekleştirilmeye başlanan organizasyon, birçok önemli markanın yeni ürün ve teknolojilerinin lansmanlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. CES 2023 çok sayıda markayı bünyesinde bir araya getirirken; yine önceki seneleri aratmayacak yenilikçi ve ilgi toplayan ürünleri buluşturmayı başardı.

CES 2023 ile büyük teknoloji şirketlerinin birbirinden dikkat çekici yeni teknolojileri karşımıza çıkarken, aynı zamanda ismi daha önce geniş kitleler tarafından pek duyulmayan markalar da ürünlerini tüketicilere sundu. Sizler için etkinlikte öne çıkan o ürünleri bir araya getirdik.

En iyi CES 2023 duyuruları

Consumer Electronics Show pek çok şirketin yeni ürünlerini sergilediği, aynı zamanda geleceğin teknolojilerini karşımıza çıkardığı küresel bir etkinlik olarak biliniyor. Her ne kadar büyük markalar etkinliği domine etse de, aynı zamanda küçük şirketler de burada boy göstererek ziyaretçilere yeni teknolojilerini duyuruyor. Tüm bir yıla damgasını vurması muhtemel olan ürünlerin tanıtıldığı etkinliğin küçük bir özetini oluşturduk. İşte CES 2023 etkinliğinin en önemli duyuruları…

BMW i Vision Dee

Şimdiye kadar bazı üst düzey otomotiv üreticileri, çeşitli renk değiştiren araba konseptleri ile karşımıza çıktı. Alman otomobil üreticisi BMW de geçen seneki CES etkinliğinde; siyah, beyaz ve gri tonları arasında etkileyici bir geçiş yapan BMW iX Flow modelini tüketicilere duyurmuştu. Ancak şirketin bu yılki duyurusunda BMW i Vision Dee, dış kısmı kaplayan 240 E-Ink ekran seti sayesinde birden fazla desende 32 renk arasında geçiş yapma imkanı sunmaya başladı. BMW’nin yeni renk değiştiren otomobil konsepti, şirketin artırılmış gerçeklik vizyonunu ve Dee isimli yapay zeka asistanını sergilemek üzere tasarlandı. Araç her ne kadar yakın vadede piyasaya sürülüp yollara çıkmayacak olsa da araba konsepti tüm dünyada büyük bir ilgi uyandırdı.

JBL 2023 soundbar serisi

Ünlü ses ekipmanı üreticisi JBL, CES 2023 etkinliğinde yeni soundbar serisini karşımıza çıkardı. Bar 1300x, Bar 1000 ve Bar 700 modelleri, köşelerden kablo geçirmeye ihtiyaç duymadan odanın her yerine yerleştirebileceğiniz, pil ile çalışan, çıkarılabilir hoparlörler içeriyor. 400 dolardan başlayan fiyatlarla karşımıza çıkan seri, JBL One uygulamasıyla eşleştirilebiliyor. Aynı zamanda Google Asistan ve Alexa gibi sesli asistan hizmetleri de destekleniyor.

Ring Car Cam

Birinci sınıf akıllı ev güvenlik sistemleri alanında en çok ilgi gören markalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkan Ring, CES’te yeni ürününü duyurdu. Ancak bu defa akıllı evler yerine yol güvenliğine odaklanıldı. Şirketin duyurmuş olduğu araç kamerası, arabanıza video ve hareket güvenliği sağlamak üzere geliştirildi. Yerleşik NightVision algılama özelliği sayesinde iki HD kameraya ev sahipliği yapan ürün, aracınızın içini güvende tuttuğu gibi, aynı zamanda dış çevrede meydana gelebilecek olası tehlikeleri de ustalıkla takip etmeyi başarıyor. Herhangi bir güvenlik tehdidi altında ise cihaz, akıllı telefonunuza bilgilendirme uyarısı gönderiyor. Cihazın 250 dolardan tüketicilere sunulacağı belirtiliyor.

Samsung Galaxy A14 5G

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, CES 2023’te yeni akıllı telefon modeli olan Galaxy A14 cihazıyla karşımıza çıktı. Bu model her ne kadar yıla damgasını vuracak teknolojiler içeren bir Android telefon olmasa da muhtemelen yılın en çok satan telefonu olarak piyasada büyük bir ses getirecek. 200 dolarlık fiyat etiketiyle raflara gelecek model 6,6 inç LCD ekranı, MediaTek Dimensity 700 işlemcsi, 50 MP ana kamerası, 5.000 mAh pil kapasitesi ve Android 13 tabanlı One UI 5.0 kullanıcı arayüzüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Lenovo Smart Paper

Geçtiğimiz yılın sonlarında Amazon’un tanıttığı Kindle Scribe cihazında da gördüğümüz E-ink tablet teknolojisi, Lenovo tarafından da benimsendi. Şirketin yeni tableti olan Lenovo Smart Paper, eksiz yapmak ya da not almak isteyenler için birinci sınıf bir seçenek olarak dikkat topluyor. 10,3 inçlik elektronik mürekkep destekli ekrana sahip ürün, kutusunda bir adet kalem taşıyor. Büyük ekranıyla rahat bir e-kitap okuma deneyimi sağlayan model, büyük depolama kapasitesi sayesinde 50 bin sayfaya kadar destek veriyor. 2 milyondan fazla elektronik kitaba ev sahipliği yapan üründe uzun ömürlü bir pil yer alıyor. Son olarak cihaz, el yazısını anında metne dönüştüren özelliğiyle de büyük bir beğeni topluyor.

Sony ve Honda’nın ilk elektrikli otomobil konsepti: Afeela

Japon teknoloji devleri olan Sony ve Honda, önemli bir iş birliğine imza atarak elektrikli otomobil alanında güçlerini birleştirdi. Afeela markasını yaratan ikili, hem iç hem de dışarıdan etkileyici bir deneyim sunan ilk elektrikli araba konseptini duyurdu. 4.90 metre uzunluğundaki araçta iki elektrikli motora yer verilirken; 544 beygir gücüyle 0’dan 100 km/sa hıza 5 saniyede ulaşıldığı belirtiliyor. 45 kamera ve sensörle gelen araç, gelişmiş sürücü yardım sistemi paketi taşıyor. Böylelikle kullanıcılara yüzde 100 güvenilir bir sürüş deneyimi sağlanıyor.

LG Signature OLED M TV

En dikkat çekici CES 2023 duyuruları arasında elbette ki LG Electronics’in yeni akıllı televizyon modeli olan LG Signature OLED M TV (Model 3) yer alıyordu. Zero Connect teknolojisine sahip dünyanın ilk tüketici TV’si olan bu cihaz, 97 inçlik sinematik ekranla geldi. Video ve ses sinyallerini tamamen kablosuz olarak bir araya getiren cihaz, 4K görüntü kalitesinde 120 Hz yenileme hızı vaat ediyor. Son derece etkileyici bir tasarım içeren model, dikkat çeken görünümü sayesinde ayırt edilebilir bir boşluk olmaksızın duvara rahat bir şekilde yaslanabiliyor. Evin dekoruyla da benzersiz bir uyum sağlanıyor.

Acer eKinekt BD 3

Üretkenlik ile egzersiz deneyimini bir araya getiren Acer eKinekt BD 3, kinetik enerjiyi yeniden kullanılabilir şekilde elektriğe dönüştürme yeteneğine sahip. Farklı kullanıcı alışkanlıklarına hitap eden bu spor masası, aynı anda hem pedal çevirip hem de işinizi halletmenize olanak sağlıyor. Geniş masa yüzeyinde kullanıcılara konforlu bir çalışma alanı sağlayan bu ürün, eşya asmak için bir çanta kancasına ve özel bir içecek tutucusuna da ev sahipliği yapıyor. Yaz ayında piyasaya çıkacak olan bu cihaz, 999 dolardan başlayan rakamlarla raflarda boy gösterecek.

Project Leonardo

AbleGamers, SpecialEffect ve Stack Up gibi kuruluşların yardımı ile Sony tarafından geliştirilen Project Leonardo, henüz resmi bir isme sahip olmasa da etkileyici bir teknoloji sunuyor. Engelli oyuncular için oldukça konforlu bir oyun deneyimi taşıyan bu kontrolcü, PlayStation 5 konsoluyla uyumlu olarak çalışıyor. Deneysel bir tasarımla gelen ürün, sınırlı el-göz koordinasyonu olan oyunculara büyük oranda katkıda bulunuyor. Değiştirilebilir bileşenlere sahip kontrolcü, kullanıcılarına rahat bir deneyim sunmak için dairesel yüzeyinde çeşitli kontrol düğmeleri ve analog joystick taşıyor.

Yeni ASUS ROG Swift Pro

24,1 inç Twisted Nematic (TN) panele sahip olan ASUS ROG Swift Pro PG248QP, dünyanın ilk 540 Hz yenileme hızına sahip monitörü olarak öne çıkıyor. İşlemci takılmaları ve ekran yırtılmaları gibi problemleri tamamen ortadan kaldırmayı vaat eden cihazda yerleştik NVIDIA Reflex Analyzer teknolojisi bulunuyor. ESS Codec çözümü sayesinde cihaz sanal çevre efektleri, silah sesleri ve ayak seslerini geliştiriyor. Ses gecikmesi minimum düzeye indirilirken, böylelikle profesyonel e-sporcular için son derece verimli bir ürün ortaya çıkmış oluyor.

CES 2023, 3 bin 200’den fazla katılımcıya ev sahipliği yaptı. 173 ülkeden temsilcilerin yer aldığı tüketici elektroniği fuarında 41 farklı teknoloji kategorisinden ürünler tanıtıldı.