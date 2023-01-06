Sony ve Honda, Afeela adlı ilk elektrikli otomobilini tanıttı

Japon teknoloji devi Sony ve otomotiv endüstrisinin çok satan markalarından Honda, kritik bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iki şirket, 2025 yılından itibaren ortaklaşa bir şekilde elektrikli otomobil üretip piyasaya sunmayı planlıyor. Daha önce Sony Honda Mobility ismiyle karşımıza çıkan yeni markanın, Afeela adı altında kullanıcıların karşısına çıkacağı doğrulandı. Oluşturulan yeni markanın çatısı altında piyasaya sürülecek olan ilk aracın prototipi resmen duyuruldu.

ABD’nin Las Vegas eyaletinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2023 birbirinden heyecan verici yeni teknolojilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sony ve Honda’nın karşımıza çıkardığı Afeela markası, ilk elektrikli otomobil prototipi ile etkinliğe damgasını vurdu. Ortak girişimin CEO koltuğunda oturan Yasuhide Mizuno, projeyle alakalı şu açıklamaları yaptı:

“Afeela, insanların akıllı bir varlık olarak mobiliteyi ‘hissediyor’, mobilitenin insanları ve toplumu sensörler ile ağa bağlı BT teknolojilerini kullanıyor. Tüm bunların sonucunda, kullanıcılara etkileşimli bir ilişki sunuyor.”

Afeela hem iç hem de dışarıdan etkileyici bir deneyim sunacak

Afeela’nın logosu dijital bir panel gibi sergilenecek. Bu nedenle aracın dış tasarımı, bir çeşit Medya Çubuğu gibi görünecek. Dolayısıyla dışarıdaki herkes aracın ekran paneline göz atarak sıcaklık ya da pil şarjı gibi bilgilere erişim sağlayabilecek.

Afeela CEO’su Yasuhide Mizuno, aracın etkileyici tasarım detaylarıyla ilgili şunları ifade etti: “Mobilite için yeni değer standartları belirlemeyi amaçlayan bir yaklaşım benimsiyoruz. Otomotiv tasarımı yalnızca sürüş dinamiklerine ve performansına değil; aynı zamanda yazılıma, ağlara ve kullanıcı deneyimlerine de odaklanacak şekilde geliştiriliyor. Temel araç tasarım felsefesini yeniden gözden geçirmek için alışılmışın dışında düşünmek istiyoruz.”

Aracın içindeki insanlar, son teknoloji bir bilgi-eğlence sistemine sahip olacak. Sony CEO’su Kenichiro Yoshida tarafından yapılan açıklamaya göre araçta Epic Games kütüphanesinde yer alan oyunlar, müzikler, filmler ve artırılmış gerçeklik deneyimi için bir 3D bilgisayar grafik motoru olan Unreal Engine yer alacak.

Yoshida, aynı zamanda Afeela’nın Qualcomm ile de bir ortaklık içinde olduğunu açıkladı. “Mobilite alanının değerini artırarak, onu gerçek ve sanal dünyaları sonsuz bir şekilde entegre ederek eğlence ve duygusal alana genişleteceğiz,” ifadelerinde bulundu.

4.90 metre uzunluğunda olan ilk Afeela aracı, iki elektrikli motora sahip olacak. 544 beygir gücü ile 0’dan 100 km/sa hıza 5 saniye gibi kısa bir süre içinde çıkacak. Hem iç hem de dış kısımda 45 kamera ve sensöre ev sahipliği yapan araç, gelişmiş sürücü yardım sistemi paketiyle gelecek. Sürücüler için yüzde 100 güvenli bir deneyimin kapıları aralanırken; araçla alakalı diğer merak edilen detayların da ilerleyen süreçte açıklanacağı belirtiliyor.