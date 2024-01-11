Google, Android maskotuna The Bot adını verdi

CES 2024’te sahne alan Google, yapmış olduğu son açıklamada Android maskotuyla ilgili eğlenceli bir bilgi verdi. Şirketin geçen yılın Eylül ayında yayınladığı yeni 3D Android maskotu ilk kez isimlendirildi. Google, Android maskotuna The Bot adını verdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda yenilenen Android logosu, kubbeli bir kapsülü çağrıştıran yenilikçi tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Bununla beraber yeni maskot, çok yönlü yapısı ve modern dokusuyla öne çıktı. Markanın geleceğini temsil eden bu figür, artık nihayet bir isme sahip oldu.

The Bot maskotu Las Vegas’ın dört bir yanını süslüyor

Teknoloji devi Google’ın yapmış olduğu açıklamaya göre üç boyutlu Android maskotu The Bot, CES alanını çevreleyen etkileyici bir görüntüyle etkinlik mekanına yeni bir hava katıyor. Öte yandan şirket, The Bot’un Las Vegas’ın farklı noktalarında görülebileceğini belirtiyor. Ortaya çıkan bilgilere göre maskot, kentte birçok reklam panosu ve toplu taşıma aracına yerleştirildi.

Bununla birlikte şirket, Las Vegas’taki kullanıcılar için CES’te Android alanının çevresine on adet koleksyon rozeti yerleştirdiğini duyurdu. Sırt çantanızı renklendirecek bu rozetlerle alakalı şirket şunları söyledi:

“Sırt çantanızda veya istediğiniz yerde bulup takabilmeniz için Android alanının etrafına 10 benzersiz koleksiyon rozeti yerleştirdik. Her pin, Android’in kişiliğini ve yapay zekanın, yaratıcılığın, keşfin ve daha fazlasının geleceğini temsil ediyor. Ayrılmadan önce hepsini toplayın! Bizim sizin için bu etkinliği hazırlamaktan keyif aldığımız kadar, sizin de etkinlikten keyif alacağınızı umuyoruz. Sosyal medyada düşüncelerinizi bize bildirin ve #CES2024 ve #Android etiketlerini kullanın.“

Şirketin CES 2024‘te iletişim ve pazarlama konusunda önemli bir parçası haline gelen The Bot, aynı zamanda kullanıcılara bir artırılmış gerçeklik deneyimi de vaat ediyor. Bu özellik, sanal nesneleri gerçek konumlara sabitlemenize imkan tanıyan ARCore ve Google Haritalar tabanlı bir platform olan Geospatial Creator sayesinde hayata geçiyor.

Android işletim sisteminin yüzü olarak lanse edilen The Bot, şirketin geçmişi ve temel değerleriyle bağını korumasına katkıda bulunurken, aynı zamanda markanın inovatif yapısını da gözler önüne seriyor. Google’ın teknoloji pazarında sürekli gelişimini sembolize eden maskot, artık bir isimle onurlandırılıyor ve ilerleyen zamanlarda daha çok karşımıza çıkacak gibi görünüyor.