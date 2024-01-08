Samsung’dan dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni ürünleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket, Las Vegas’ta gerçekleştirilen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2024‘te sıra dışı bir ürün duyurdu. Dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranı tanıtıldı. Samsung’un açıkladığı bilgilere göre bu panel, spordan filmlere kadar tüm içerikleri daha canlı ve sürükleyici bir hale getirmeye katkıda bulunacak.

Samsung’a göre “içerik ile gerçeklik arasındaki sınırları kaldıracak” bu teknoloji, altı yıllık bir araştırmanın neticesinde karşımıza çıktı. Fütüristik bir tasarıma ev sahipliği yapan bu ürünle alakalı Samsung, “kristal berraklığında, cam benzeri MicroLED şeffaf ekran, görüntüleme deneyiminde devrim yarattı ve küresel tüketicilerin dikkatini çekti” ifadelerini kullandı.

Fütüristik tasarımıyla öne çıkan şeffaf ekran CES’te sergileniyor

Şimdiden büyük bir dikkat toplamayı başaran Samsung imzalı yeni şeffaf MicroLED ekran teknolojisi pek çok konuda tüketiciler için fayda sağlayacak. Etkileyici görünümüyle bulunduğu ortama şık bir doku katacak bu ürün, seyir deneyimini bambaşka bir seviyeye taşımayı vaat ediyor.

Engadget’ın haberine göre bir Samsung sözcüsünün yapmış olduğu açıklamada, şeffaf MicroLED ekran teknolojisinin şeffaf OLED panellere göre çok daha yüksek parlaklık oranına sahip olduğu ve ortam ışığından çok daha az etkilendiği belirtiliyor. Dolayısıyla bu etkileyici teknoloji, şu anda kendi segmentinde rakipsiz gibi görünüyor.

Ancak şimdilik ne yazık ki şirketin böyle bir teknolojiyi uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturması pek de mümkün görünmüyor. Şu anda Samsung tarafından geliştirilen normal MicroLED TV modelleri 110 inçlik seçeneğiyle piyasada 150 bin dolardan alıcılara hitap ediyor. Dolayısıyla bunun şeffaf bir ekrana sahip olan versiyonunun pek de rahat erişilebilir fiyatlara sahip olmayacağı rahatlıkla anlaşılıyor.

Samsung’un CES 2024 etkinliğinde göstermiş olduğu teknoloji, elbette ki nihai bir ürün değil, yalnızca bir prototip olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunun basit bir sunum olduğunu, fakat bu teknolojinin ilerleyen süreçte şirketin yeni cihazlarında boy göstermeye başlayacağı düşünülüyor. Şirketin şeffaf MicroLED ekranlı ilk Samsung TV modelini ne zaman piyasaya sunacağı ise şu anda maalesef belirsizliğini korumaya devam ediyor.