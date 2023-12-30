LG’den ev işlerini kolaylaştıracak yapay zeka destekli robot

Her yıl düzenli olarak Ocak ayında gerçekleştirilen CES etkinliği için geri sayım başladı. LG, CES 2024‘te ziyaretçilere sergileyeceği yeni ürünü olan yapay zeka destekli akıllı ev robotu ile karşımıza çıktı. AI tabanlı bu robot, kullanıcılar için ev işlerini daha kolay bir hale getirmeyi amaçlıyor. Şirketin “Zero Labor Home” adını verdiği yeni vizyonun bir parçası olarak lanse edilen ürün; hareket edip etrafı algılayarak kullanıcıların rutin alışkanlıklarını gerçekleştirmek üzere işlev gösterecek.

Evde serbest bir şekilde dolaşmasına imkan tanıyan iki adet küçük bacağa sahip olan LG imzalı ev robotu, aynı zamanda entegre kamerası ve sensörleri sayesinde ortamdaki sıcaklık, nem ve hava kalitesi gibi detayları hızlı bir şekilde ölçerek kullanıcılara gösterecek. Robot evdeki diğer akıllı cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışarak hayat kolaylaştırıcı bir faktör olacak.

LG yeni ev robotu ile evin güvenliğini üst seviyeye çıkaracak

Çok yönlü bir yapıya sahip olacağı belirtilen ev robotu, LG tarafından aktarılan bilgilere göre evcil hayvanlarla ilgilenme yeteneğini bünyesinde taşıyacak. Evin güvenliğini her anlamda elinde tutacak robot, kamerasından yakaladığı tüm görüntüleri akıllı telefonunuza gönderecek. Bu sayede her nerede olursanız olun, evin durumunu anlık bir şekilde takip etmenize yardımcı olunacak. Şüpheli durumlarda ev sahibine uyarı gönderecek robot, tehlike senaryolarında çözümler getirecek.

Evin kontrolünü elinizde tutmanıza katkıda bulunacak ve işlerinizi oldukça kolay bir hale getirecek bu robot, aynı zamanda pencerelerin açık olması ya da ışıkların açık unutulması gibi durumlarda da ev sahiplerini bilgilendirecek. Bunun yanı sıra robotun, kullanılmayan cihazları otomatik bir şekilde kapatarak büyük bir enerji verimliliği sağlayacağı ifade ediliyor.

Yalnızca işlerinizi kolaylaştırmakla kalmayacak LG ev robotu, ayrıca kullanıcılar ile etkileşim de kuracak. Robot, insanların yüz ifadelerini ve ses tonlarını tanıyarak iletişim sağlayacak. Örneğin eve geldiğinizde robotla karşılaştığınızda, sizi samimiyetle karşılayan sıcak bir müzik çalacak. Öte yandan hava durumu detayları, takvim ve acil durum bildirimleri gibi hayat kolaylaştıracak işlevler de bulunacak.

LG’nin yeni ev robotu ilk olarak 9 Ocak’ta Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’ta gerçekleşecek olan CES 2024 etkinliğinde sergilenecek. Ürünün ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatı gibi detaylar ise şimdilik bilinmiyor. Muhtemelen bu detaylar şirket tarafından CES’te açıklanacak.