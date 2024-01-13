Katılım rekoru kıran CES 2024 sona erdi

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show bu yıl da yine birçok heyecan verici sunuma ev sahipliği yaptı. CES 2024 birçok başarılı ürün ve hizmet lansmanının ardından sona erdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’ta gerçekleştirilen organizasyona dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler akın etti. 1400’ün üzerinde rekor sayıda girişim dahil olmak üzere toplamda 4 bin 300’den fazla katılımcı etkinlik alanını ziyaret etti.

CES 2024’te neler oldu?

Dopdolu bir şekilde geçen CES 2024, toplamda 135 binden fazla ziyaretçiyi bir araya getirdi. 150 ülke ve bölgeden yüzde 40’ın üzerinde rekor oranla katılımcı sağlandı. 5 binden fazla küresel medya ve içerik üreticisi etkinliği ziyaret ederken Fortune 500 listesinde yer alan firmaların yüzde 60’ı da organizasyonda yer buldu.

1000’den fazla konuşmacı ile 250’ün üzerinde konferans oturumu gerçekleştirilen CES 2024’te İnovasyon Ödülleri için 3 binden fazla başvuru yapıldı ve bu anlamda yeni bir rekor kırıldı. Etkinlikle ilgili 25 binden fazla medya içeriği üretilirken, toplamda 160 milyardan fazla gösterim elde edildi. Consumer Technology Association (CTA) başkanı ve CEO’su Gary Shapiro etkinliği şu cümlelerle değerlendirdi:

“CES’in yeniden dirilişi, yüz yüze görüşmelerin ve toplantıların teknoloji endüstrisi için bir zorunluluk olduğunu kanıtlıyor. 20 yılı aşkın süredir her şirketin bir teknoloji şirketi olması gerektiğini söyledim ve CES 2024’teki katılımcıların çeşitliliği bunu kanıtlıyor. CES’in ayak izi ve konferans programları tüm teknoloji ekosistemini kapsıyor.”

CTA Kıdemli Başkan Yardımcısı Kinsey Fabrizio ise şu cümlelerle karşımıza çıktı:

“CES 2024, medyaya, yöneticilere ve sektörün fikir liderlerine ALL ON deneyimini getirdi. Gösteri boyunca ve CES konferansı sahnelerinde binlerce küresel marka yeni vizyonlarını, ürünlerini, yatırımlarını ve ortaklıklarını duyurdu. Teknoloji küresel zorlukları çözüyor ve burada, Las Vegas’ta pek çok iş birliği ve ortaklığın başladığını ve katılımcıların buluşup hayal kurduğu ve çözdüğü bir gösteri ürettiğini görmekten heyecan duyuyoruz.”

CES 2025 ne zaman?

CES 2024’te yapay zeka, güvenlik, mobilite, sürdürülebilirlik, dijital sağlık ve erişilebilirlik gibi alanlar öne çıktı. Etkinliğin bir sonraki ayağı olan CES 2025 için de tarih verildi. Yine Las Vegas’ta düzenlenecek organizasyon, 7-10 Ocak 2025 tarihleri arasında teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek.