Samsung Galaxy A14 5G bütçe dostu fiyatı ile tanıtıldı

Samsung Galaxy A14 5G bugün resmen tanıtıldı. Giriş seviyesi bir donanıma sahip olan akıllı telefon modeli, 5G bağlantı desteği ile karşımıza çıktı. Son derece minimal bir tasarımla gelen modelde fiyat-performans odaklı birbirinden iddialı teknik özellikler yer alıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı One UI 5.0 kullanıcı arayüzüyle çalışan cihazda 50 MP ana kamera, yüksek kaliteli ekran ve geniş pil kapasitesi gibi öne çıkan özellikler bulunuyor.

Samsung Galaxy A14 5G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,6 inç LCD, 90 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 700

RAM kapasitesi: 4 GB

Dahili depolama alanı: 64 GB

Arka kamera: 50 MP (ana kamera) + 2 MP (makro lens) + 2 MP (derinlik sensörü);

Ön kamera: 16 MP

Pil: 5.000 mAh batarya ve 15 W hızlı şarj desteği

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı One UI 5.0 kullanıcı arayüzü

Samsung’un yeni telefonu 6,6 inçlik IPS LCD panele sahip. 90 Hz yenileme hızı ile fiyatına göre dikkat çekici bir kullanıcı performansına kapı aralayan model, 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesine izin veriyor. Kalın çerçevelere sahip olan cihazda, su damlası çentik içerisinde 16 MP selfie kamerası taşınıyor. Arka kısımda ise dikey bir kurulumla yerleştirilmiş olan 50 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy A14 5G, gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 700 işlemcisinden alıyor. Daha önce bu işlemciyi POCO M3 Pro 5G, Redmi Note 10 5G, Realme 10 5G, TCL 40R 5G, Vivo Y75s 5G, Samsung Galaxy M13 5G ve OPPO A56 5G gibi cihazlarda da görmüştük. 64 GB dahili depolama alanı sunan model, 4 GB RAM kapasitesine ev sahipliği yapıyor.

Google’ın geliştirmiş olduğu en güncel işletim sistemi olan Android 13 ile çalışan cihazda Samsung’un özel olarak geliştirdiği One UI 5.0 kullanıcı arayüzü bulunuyor. Cihaz, iki büyük Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik güncellemesi vaadiyle geliyor. 5.000 mAh pil kapasitesi sayesinde kullanıcılara uzun ömürlü bir batarya performansı sunulurken; aynı zamanda 15 watt hızlı şarj desteği de cihazın öne çıkan detayları arasında kendine yer buluyor.

Samsung Galaxy A14 5G fiyatı

Önümüzdeki haftalarda resmen satışa çıkacak olan Samsung Galaxy A14 5G’nin fiyatı belli oldu. Cihaz, serinin bir önceki modeli olan Galaxy A13 5G’den 50 dolar daha düşük bir fiyatla satılacak. Merakla beklenen giriş seviyesi telefon modeli, 199 dolar (vergiler hariç yaklaşık 3 bin 700 TL) karşılığında elde edilebilecek. Şirket henüz resmi bir açıklama yapmasa da cihaz muhtemelen Türkiye pazarında da satışa sunulacak.