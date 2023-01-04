Dünyanın ilk 540 Hz monitörü duyuruldu: Yeni ASUS ROG Swift Pro

Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım üreticisi ASUS, yenilikçi teknolojileri ile her zaman adından sıkça söz ettiren bir marka oldu. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında dünyanın ilk 500 Hz yenileme hızına sahip monitörünü duyuran şirket, şimdi ise kendi rekorunu kırmayı başardı. Şirket, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023 etkinliğinde, dünyanın ilk 540 Hz monitörü ROG Swift Pro PG248QP modelini duyurdu.

CES 2023 fuarı şimdiye kadar birbirinden etkileyici monitör cihazlarını karşımıza çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Apple Studio Display’e rakip olarak ViewFinity S9 monitörünü kullanıcılarına duyurdu. Dün ise Dell, 6K çözünürlüklü yeni UltraSharp monitörü ile karşımıza çıktı. Ancak ASUS’un yeni ürünü yüksek performans odaklı özellikleriyle tüm oyuncuların dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Özellikle de profesyonel e-spor oyuncuları için nefes kesici bir performansa olanak sağlandı.

Yeni ASUS ROG Swift Pro oyun performansıyla çığır açıyor

ASUS ROG Swift Pro PG248QP, 24,1 inç Twisted Nematic (TN) panelle karşımıza çıktı. 540 Hz yenileme hızına sahip olan modelde 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlük yer alıyor. Bazı kullanıcılar bu çözünürlük oranını düşük bulsa da şirket, burada bilinçli bir tercihte bulunduklarını savundu. Cihaz, gölgelenmeyi önlemek için daha yüksek güncelleme hızları ve çok daha düşük yanıt sürelerine odaklanan profesyonel e-sporcular düşünülerek geliştirildi.

ASUS Swift Pro PG248QP, G-SYNC teknolojisi sayesinde işlemci takılmaları ve ekran yırtılmaları gibi problemleri tümüyle ortadan kaldırmayı vaat ediyor. Öte taraftan yerleşik NVIDIA Reflex Analyzer teknolojisiyle birlikte uçtan uca sistem gecikmesi yakalanıyor ve böylelikle mümkün olan en hızlı şekilde ayarlarınızı değiştirmeniz mümkün kılınıyor. Son olarak ESS Codec çözümüyle beraber sanal çevre efektleri, silah sesleri ve ayak sesleri gibi detaylar geliştiriliyor; ses gecikmesi de bu şekilde minimuma düşürülüyor.

Dünyanın ilk 540 Hz oyuncu monitörü, ekran standında da önemli yenilikler içeriyor. Standın ayak kısımları dış tarafa uzanıp kilitlenebilirken, destek için ise geniş bir taban sağlanıyor veya daha kompakt bir yapıya bürünmesi için katlanabiliyor. Böylelikle klavye ya da fareyi ekrana daha yakın bir konuma getirip, hiçbir engele takılmadan kendinizi oyuna kaptırmanız mümkün kılınıyor.

ASUS ROG Swift Pro PG248QP fiyatı şimdilik ne yazık ki açıklanmış değil. Yılın ilk yarısında piyasaya çıkması beklenen oyuncu monitörü, bölgeye göre farklı fiyatlandırmalar içerecek. Monitörün ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı şu an için netlik kazanmadı. Ancak ASUS’un çok yakında konuya ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.