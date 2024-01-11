Samsung’dan AI destekli yeni ev robotu: Samsung Ballie

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, CES 2024’te yeni akıllı ev robotu Ballie ile karşımıza çıktı. Şirketin bu yeni ürünü çok yönlü bir kullanıma ev sahipliği yaparak ev işlerine yardımcı olmayı ve üretkenlik odaklı bir deneyimi kullanıcılarla buluşturuyor. Esas olarak ilk kez 2020 yılında şirketin yine CES’te tanıttığı robot, şimdi hem tasarımını yenileyerek hem de birçok önemli özellikle güncellenerek tekrardan sergileniyor.

Top şeklinde bir tasarıma sahip olan bu robot, Full HD kalitede çözünürlüğe sahip olan bir projektör sunuyor. Gelişmiş yapay zeka (AI) yetenekleriyle güçlendirilen ürün, üç saate kadar pil ömrünü garanti ederek evdeki işlerinizi daha kolay bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Samsung Ballie işlerinizi kolaylaştırmaya geliyor

Yaklaşık olarak bir bowling topu boyutunda olduğu ifade edilen Samsung’un yeni akıllı ev robotu, hareket edip engellerden kaçmak ve çevre haritası oluşturmak adına bünyesinde barındırdığı LiDAR sensörlerden faydalanıyor. Şirketin açıkladığı bilgilere göre ürün iş, eğlence ve fiziksel aktiviteler gibi hemen her alanda hizmet veriyor. Ballie’nin telefonunuzdaki bir video görüntülü sohbeti yansıtabileceği, spor egzersizleri sırasında karşınıza referans klipler çıkarabileceği ve çocuğunuz için çizgi film oynatabileceği dile getiriliyor.

Öte taraftan Ballie’yi akıllı telefonunuz için ikinci bir ekran olarak da kullanmanız mümkün. Bu sayede dilediğiniz uygulamaları Ballie aracılığıyla telefonunuzun dışına taşırabilir, verimliliğinizi artırabilirsiniz. Şirket, CES 2024 etkinliğinde duyurmuş olduğu bu sıra dışı yeni ürününü şu şekilde tanıtıyor:

“Ballie, çeşitli görevleri tamamlamak için evin içinde otonom bir şekilde dolaşan kişisel bir ev asistanı olarak hareket ediyor. Ballie, ev aletlerine bağlanarak ve onları yöneterek, birçok durumda kullanıcılara yardımcı olabilir; daha akıllı, daha kişiselleştirilmiş hizmetler sağlamak için sürekli olarak kullanıcıların kalıplarından ve alışkanlıklarından öğreniyor. Ballie, kullanıcıların evden uzaktayken cihazlarına evcil hayvanların veya sevdiklerinin video güncellemelerini göndererek gönül rahatlığı sağlıyor. Dahası Ballie, kullanıcıların egzersiz yapması, çalışması veya dinlenmesi fark etmeksizin her türlü ev etkinliğinin havasını ayarlayabilir. Antrenman videolarını duvara veya yere en uygun boyutta yansıtmaktan müzik çalmaya ve telefon çağrılarını yanıtlamaya kadar Ballie, evdeki yaşamı daha üretken ve keyifli hale getiriyor.“

Samsung Ballie satış fiyatı ve çıkış tarihi şimdilik ne yazık ki bilinmiyor. Bu yıl satışa çıkacağı tahmin edilen ürünle alakalı şirketin ilerleyen haftalarda yeniden bir açıklama yapacağı tahmin ediliyor.