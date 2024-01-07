Yeni Togg modeli CES 2024’te tanıtılacak

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (Togg) çok yakında Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’ta gerçekleştirilecek olan CES 2024 etkinliğinde yer alacak. Geçen yıl düzenlenen CES’te de boy gösteren ve dikkat çekici bir sunuma imza atan Togg, merakla beklenen yeni modeli hakkında ilk ipuçlarını paylaştı.

Şimdilik ismi açıklanmayan yeni Togg modeli için geri sayım başlamış durumda. Togg’un X (eski adıyla Twitter) platformundan yapmış olduğu açıklamada, heyecanla beklenen aracın ilk kez CES 2024 etkinliğinde sergileneceği belirtildi. Bilindiği üzere daha önce de Togg T10X modelinin sunumu yine CES’te olmuştu.

Yeni Togg modeli tamamen elektrikli bir sedan olacak

Togg’un X platformundan yaptığı açıklamada, “T10<?>” olarak şifrelenen yeni modelle ilgili ilk detaylar karşımıza çıktı. Aracın 10 saniyelik kısa bir görünümünün yer aldığı videoda, araçtan görsel olarak neler bekleyebileceğimize dair ilk fikirlere sahip olduk.

Yapmış olduğu açıklamada soru işaretiyle yeni modelin ismine dikkat çeken Togg, fastback hatlarına sahip yeni bir sedan otomobil ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şimdilik beklenen aracın ismi resmi olarak doğrulanmasa da daha önce yapılan açıklamalarda, yeni sedan modelinin Togg T10S adını alacağı belirtilmişti. Muhtemelen araç, bu adlandırma sistemine bağlı olarak gelecek.

Geçtiğimiz ay Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Haber Global’de Togg’un yeni modeli için 2024 yılının sonlarını işaret etmiş, beklenen sedan aracın 2025’te üretimine başlanacağını duyurmuştu. Bakan Kacır’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle olmuştu: “Togg, 2024 sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtacak. 2025 itibarıyla Togg araçları Avrupa’ya ihraç edilmeye başlanacak. Yine 2025’te bu defa sedan araçlar üretilmeye başlanacak.”

Kısa bir süre önce Togg, X’ten yaptığı açıklamada CES 2024 etkinliğine katılım sağlayacağını doğrulamıştı. 9-12 Ocak tarihleri arasında Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşecek olan etkinlikte boy gösterecek marka, yeni aracını ilk kez bu fuarda duyurarak küresel çapta adını dünyaya duyurmayı amaçlıyor.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı, teknoloji dünyasının buluşma noktası #CES2024 için hazırız. 🗓️ 9-12 Ocak

📍 Las Vegas, ABD

LVCC – West Hall / 5641 #DoğuştanSürdürülebilir <💚>#ReDefineMobility#Togg pic.twitter.com/OvzOBk6x8K — Togg (@Togg2022) January 5, 2024

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak karşımıza çıkan CES organizasyonu, TOGG’un global çapta tanınır bir hale gelebilmesi adına önemli bir fırsat olacak. Önceki yıllarda da yine etkinlikte yer alan Togg, dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji şirketleri ve yatırımcılarına yeni ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Dolayısıyla bu etkinlik, Togg’un potansiyel yatırımcıların ilgisini toplayıp yeni yatırımlar almasına da katkıda bulunabilir.