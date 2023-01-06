Sony, PS5 için geliştirdiği Project Leonardo ile engelleri kaldırıyor

Video oyun endüstrisi son yıllarda engelli oyunculara yönelik çok sayıda erişebilirlik özelliği getirdi. Engelli bireylerin de herkes gibi oyun oynamasına katkıda bulunmak adına piyasaya önemli yatırımlarda bulunuldu. Ancak ne yazık ki oyun konsollarında şimdiye kadar engellilere yönelik uygun bir kontrolcü seçeneği yer almıyordu. Bu konuda çalışmalarını hızlandıran Japon teknoloji devi Sony, önemli bir adımla karşımıza çıktı. Şirketin CES 2023 etkinliğinde gerçekleştirmiş olduğu sunumda, Sony’den engelli kişilerin daha rahat bir şekilde PlayStation 5 konsolundan yararlanmasını sağlayan özel olarak tasarlanmış bir kit olan Project Leonardo duyuruldu.

AbleGamers, SpecialEffect ve Stack Up gibi kuruluşların yardımları ile birlikte geliştirilen Project Leonardo, özelleştirilebilir bir kontrolü olarak karşımıza çıkıyor. Engelli oyuncuların daha konforlu bir oyun deneyimine sahip olmasına katkıda bulunmaya odaklanan cihaz, PlayStation 5 konsoluyla uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Project Leonardo’nun henüz ne yazık ki resmi bir adı ya da satış fiyatı belirlenmedi. Sony şimdilik yalnızca ürünün kod ismini ve genel çalışma prensibini hayranlarına duyurdu. Benzersiz ve son derece deneysel bir tasarıma sahip olan bu cihaz, sınırlı el-göz koordinasyonu olan oyunculara önemli oranda katkıda bulunuyor. Uzun süreli bir kullanıma olanak tanıyan kontrolcü, aynı zamanda fazla zorluk çekmeden yüksek isabet oranına ulaşmanızı destekliyor.

PlayStation 5’in yeni erişebilirlik çözümü: Project Leonardo

Microsoft, 2018 yılında Xbox Adaptive Controller adlı engelli bireylere yönelik kontrolcü modeliyle hayranlarının karşısına çıkmıştı. Sony her ne kadar Project Leonardo ile bu konuda adım atmaya geç kalmış olsa da ortaya çıkan ürün pek çok kişinin ilgisini topladı. Şirket, cihazın geliştirilme süreciyle alakalı şu bilgileri paylaştı:

“Ekibimiz, kontrolcüyü etkili bir şekilde kullanmanın önündeki temel zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olacak yaklaşımlar arayan erişebilirlik uzmanlarıyla birlikte bir düzineden fazla tasarımı test etti. Son olarak, neredeyse serbest biçimli sol ve sağ başparmak yeniden konumlandırmasına izin veren, tutulmaya gerek kalmadan kullanılabilen ve çok esnek düğmeler ile joystick özelliklerine sahip bir cihaz oluşturduk.”

Tamamen engelli oyuncuların ihtiyaçlarına yönelik bir şekilde tasarlanan Project Leonardo, özelleştirme konusunda da kullanıcılarını yarı yolda bırakmıyor. Değiştirilebilir bileşenlere sahip olan kontrolüde, rahat bir deneyime kapı aralamak üzere dairesel denetleyicinin üzerinde çeşitli kontrol düğmeleri ve analog joystick eşleştirmesi bulunuyor.

Kullanıcılar tek oyunculu bir oyunda, isteğe bağlı olarak aynı anda iki Project Leonardo kontrolcüsü ve standart bir DualSense cihazını bir arada çalıştırabiliyor. Öte taraftan aksesuarları etkinleştirmek için dört adet 3,5 mm AUX bağlantı desteği yer alıyor. Cihazın resmi adı ile ne zaman satışa çıkacağı ise şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Project Leonardo’nun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: