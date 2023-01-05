Kablosuz ve 4K çözünürlüklü LG Signature OLED M TV duyuruldu

LG Electronics bugün CES 2023 tüketici elektroniği fuarında yeni akıllı televizyon modelini piyasaya duyurdu. 120 Hz yenileme hızı ve 4K görüntü kalitesiyle dikkatleri üzerine toplayan LG Signature OLED M TV (Model 3) tanıtıldı. Yüzde 100 kablosuz yapısıyla gözleri üstüne çeken model, üstün görüntü ve ses kalitesiyle beğeni topladı.

Dünyanın Zero Connect teknolojisine sahip ilk tüketici TV’si olarak lanse edilen cihaz, etkileyici bir ses ve görüntü deneyimi sağlarken; aynı zamanda kurulum ve bağlantı konusunda da yenilikçi bir teknolojiye ev sahipliği yapıyor. Güçlü özellikleri ve dikkat çeken tasarımıyla hayranlık uyandıran model, iki kategoride CES 2023 İnovasyon Ödüllerine layık görüldü.

LG Signature OLED M TV kablo derdini tümüyle ortadan kaldırıyor

97 inçlik sinematik ekranla gelen LG Signature OLED M TV, geleneksel televizyon modellerinin aksine video ve ses sinyallerini tamamen kablosuz olarak gerçekleştiriyor. Bu sayede kullanıcılar, çok daha konforlu ve dikkat dağıtmayan bir seyir deneyimine kapı aralıyor. Uydu ve oyun konsolları gibi yaygın bir biçimde kullanılan HDMI aygıtlarını etkinleştirmek için birden fazla bağlantı noktasına izin veren TV’de ayrıca uyumlu ses cihazlarına kablosuz olarak bağlantı gerçekleştirmek mümkün oluyor.

Kullanıcılara alan özgürlüğü tanıyan Zero Connect kutusuyla birlikte gelen LG akıllı televizyonu, kendinden aydınlatmalı OLED ekran deneyimi sunuyor. 4K görüntü kalitesinde 120 Hz yenileme hızı vaat ederek akıcı bir seyir performansı getiren cihaz, verilerin kutudan sorunsuz ve hızlı bir şekilde TV’ye aktarımını sağlamak adına özel bir algoritmaya ev sahipliği yapıyor. Bu sayede kullanıcılar, kesintisiz ve kalite kaybına maruz kalmadan canlı ses deneyiminin tadını çıkarabiliyor. Öte taraftan cihazdaki özel sensörler, odanın içinde hareket eden insanları ya da evcil hayvanları otomatik bir şekilde algılıyor. Bu hareketlere karşı kolayca yol değiştiriyor ve iletim hatalarının önüne geçiyor.

Maksimum kullanılabilirlik için Zero Connect kutusunda ses tanıma özelliği sunan LG Signature OLED M TV, son derece yüksek boyutuna rağmen minimal ve şık tasarımı sayesinde evin iç dekoruna benzersiz bir şekilde uyum sağlıyor. Cihazın kendinden aydınlatmalı ilgi çekici tasarımı, ayırt edilebilir bir boşluk olmadan duvara rahatlıkla yaslanabiliyor.

Zero Connect teknolojisiyle gelen LG Signature OLED M TV, 8 Ocak tarihine kadar Las Vegas’taki CES 2023 fuarında ziyaretçilere gösterilmeye devam edecek. Cihazın satış fiyatı ve ne zaman piyasaya çıkacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

LG Labs yenilikçi fikirleri destekleyecek

LG’nin CES 2023 etkinliğindeki bir diğer sürprizi ise LG Labs oldu. Bu proje, hem şirket içi hem de şirket dışındaki ürün, hizmet ve pazarlama faaliyetleri için deneysel fikirler ile yaratıcı konseptleri geliştirmeye odaklanacak.

LG, bu bağlamda desteklenen bazı projelerini de duyurdu. Bunlar arasında kapalı alanda bisiklet sürmeyi simüle etmek için bir evde egzersiz çözümü olan ‘Excicle’, kullanıcıları rahatlatan vuruşlar oluşturmak için uyku ile ilgilenen ve beyin dalgalarını algılayan ‘Brid.zzz’ ve kablosuz şarj istasyonlarında kullanılan kişisel taşıma cihazlarının montajıyla ilgilenen bir hizmet platformu olan ‘Pluspot’ gibi çalışmalar yer alıyor.