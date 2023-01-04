CES 2023’te tanıtılan JBL Bar 1300 sinemayı evinize getiriyor

ABD merkezli ünlü ses ekipmanı üreticisi JBL, CES 2020 etkinliğinde Dolby Atmos destekli ilk soundbar cihazını piyasaya sürmüştü. Bugün ise şirket, şimdiye kadarki en gelişmiş soundbar cihazını karşımıza çıkardı. Las Vegas’ta gerçekleşen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023 sırasında, Dolby Atmos desteğine sahip üst düzey JBL Bar 1300 cihazı tanıtıldı. Etkileyici bir ses performansı sunan model, sinema salonlarını aratmayacak yüksek kaliteli ses deneyimini evinize taşıyor. Ayrılabilir kablosuz surround hoparlörler ile güçlendirilen cihazda DTS:X 3D surround ses desteği de yer alıyor.

JBL Bar 1300 özellikleri

1170 watt güç kaynağı

Dolby Atmos®, DTS:X 3D surround ses ve MultiBeam™ teknolojisi

10 inç kablosuz subwoofer

HARMAN PureVoice teknolojisi

JBL One uygulaması ile uyumlu

Kablosuz ve gerçek bir sinema deneyimini evinize taşımayı vaat eden JBL Bar 1300, HARMAN’ın geliştirmiş olduğu MultiBeam teknolojisine ev sahipliği yapıyor. Çıkarılabilir kablosuz surround hoparlörler ve 10 inçlik kablosuz subwoofer ile sinefiller için etkileyici bir seyir deneyimi oluşturan cihazda, aynı zamanda oyun oynarken ya da müzik dinlerken daha önce hiç olmadığı kadar yüksek bir ses deneyimi elde edilebiliyor.

Pil ile çalışan iki adet ayrılabilir surround hoparlör ile gelen soundbar cihazı, kablo ya da herhangi bir ekstra güç bağlantısına ihtiyaç duymuyor. Yalnızca bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilerek çalışan bu modelde güçlü bir stereo ses imkanı sağlanıyor. JBL Bar serisinin yeni ürünü, HARMAN’ın PureVoice özelliğini de bünyesinde taşıyor. Bu yenilikçi teknolojiyle beraber şirket, yüksek ses efektleri devreye girdiği zaman dahi ses netliğini başarılı bir biçimde optimize ediyor. Bunun için HARMAN’ın özel yapay zeka algoritmasından yararlanan cihaz; eğlence tutkunları için yeni JBL One uygulamasını da destekliyor. Kullanıcılar bu uygulamayla yeni şarkılar ve sanatçılar bulmak için entegre müzik platformlarına rahatlıkla göz atabiliyor.

WiFi üzerinden uyumlu hoparlörlere rahat bir şekilde bağlanabilen JBL Bar 1300 soundbar cihazı, tamamen özelleştirilebilir EQ ayarlarına ev sahipliği yaparak ses deneyiminizi kişiselleştirmenize izin veriyor. Sesli asistan hizmetlerini de destekleyen bu modelde Alexa, Google Asistan ve Siri gibi seçenekler, cihazla uyumlu bir şekilde çalışıyor.

75 yıldan uzun bir süredir ses ve müzik dünyası için yenilikçi teknolojiler üretmeye devam eden JBL’in yeni soundbar cihazı şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. Evinizi sinema salonuna dönüştürmeyi vaat eden bu cihazın satış fiyatı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre ürün, 1.499 Euro karşılığında raflara gelecek. Bu rakam güncel kur oranına göre yaklaşık 29 bin 700 TL’ye tekabül etmekte. Son olarak cihazın Şubat 2023 itibariyle JBL’in internet sitesi üzerinden satılacağı açıklandı.