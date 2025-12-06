Katlanabilir iPhone’un fiziksel SIM girişi eksikliği satışları kötü etkileyebilir

Reklam

İddialara göre katlanabilir iPhone Fold'da fiziksel SIM kart yuvası bulunmayacak.

Merakla beklenen cihaz yalnızca eSIM desteği sunacak.

Çinli tüketiciler kolaylık nedeniyle hala fiziksel SIM kartları tercih ediyor ve birçok operatör eSIM teknolojisine tam destek vermiyor.

iPhone Air'in eSIM zorunluluğu nedeniyle Çin pazarında düşük satışlarla karşılaşması, katlanabilir cihazın da benzer bir kader yaşayabileceğini akıllara getiriyor.

Katlanabilir iPhone modeli ile ilgili son dönemlerde söylentiler sıklaşıyor. Konuya ilişkin ortaya çıkan son raporlar, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unun fiziksel SIM kart girişini tamamen terk edeceğine işaret ediyor. İddialara göre şirket, yalnızca eSIM teknolojisinden faydalanmayı planlıyor.

iPhone 18 Pro/Pro Max ile birlikte 2026 yılının sonbahar döneminde piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir iPhone cihazı, bu hamleyle birlikte dikkatleri üzerine çekti. Piyasa analistleri, Apple’ın bu tercihinin bazı pazarlarda satışları olumsuz yönde etkileyebileceğini düşünüyor.

Apple’ın katlanabilir telefonu Çin’de kritik bir eksikle karşı karşıya

Mark Gurman, bu katlanabilir cihazı “ultra ince” ve gerçek bir mühendislik harikası olarak nitelendiriyor. Aynı zamanda “yan yana yapıştırılmış iki titanyum iPhone Air” gibi bir benzetme kullanıyor.

Instant Digital’a göre bu aşırı incelik, geleneksel bir SIM kart yuvası için yer bırakmıyor. Bu da Gurman ve analist Ming-Chi Kuo’nun önceki tahminlerini doğruluyor.

Apple’ın en önemli pazarlarından biri olan Çin, fiziksel SIM kartlara hala sıkı sıkıya bağlı. Çinli kullanıcılar fiziksel çift SIM kartlara, yeniden satış, cihaz testi veya seyahat için anında kart değişimine yoğun bir ilgi gösteriyor. Yerel operatör ekosistemi henüz eSIM aktivasyonunu tamamen sorunsuz hale getiremedi.

Apple, eSIM teknolojisini daha önce de denedi. Fakat boyutu nedeniyle yalnızca yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone Air’da kullandı. Çin’de China Mobile, China Unicom ve China Telecom’un resmi desteğine rağmen, ikinci bir eSIM’i etkinleştirmek bile genellikle bir operatör mağazasını ziyaret etmeyi gerektiriyor.

iPhone Air dünya çapında beklentilerin oldukça altında satış rakamlarına ulaştı. Çin’de eSIM kısıtlaması, pil ömrü ve tek lensli kamera eleştirilerine ek olarak büyük bir dezavantaj olarak görülüyor.

Dolayısıyla yine eSIM teknolojisi ile gelmesi beklenen katlanabilir iPhone modelinin, özellikle de Çin pazarında iPhone Air cihazıyla benzer bir kadere sahip olabileceğinden endişeleniyor.