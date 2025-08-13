iPhone 17 Air lansmana haftalar kala bir videoda ortaya çıktı

Majin Bu, iPhone 17 Air'ın gerçekçi bir maketiyle video yayınladı.

Paylaşılan videoda, cihazın Sky Blue adlı mavi tonlardaki renk seçeneği gözler önüne serildi.

Şık tasarımıyla dikkat çeken model, incecik yapısıyla dikkatleri üzerinde topladı.

Apple’ın yeni ultra ince akıllı telefon modeli için geri sayım başladı. Yakın zamanda ortaya çıkan raporlar, iPhone 17 serisinin 9 Eylül Salı günü tanıtılacağına işaret ediyor. Gelen son sızıntılar ise iPhone 17 Air seçeneğinin göz alıcı tasarımı hakkında bizlere önemli ayrıntılar sağlıyor.

Apple’ın sonbahar lansman etkinliğine bir aydan kısa süre kala iPhone 17 Air’ın gerçekçi bir maketi, Majin Bu’nun yayınlamış olduğu videonun başrol kahramanı oldu. Bu sızıntı, cihazın belki de şimdiye kadarki en net görüntüsünü çiziyor.

iPhone 17 Air tasarımı nasıl olacak?

Majin Bu tarafından paylaşılan videoda, bir aydan kısa bir süre içinde resmi olarak tanıtılacak olan iPhone 17 Air’ın gerçekçi bir maketi yer alıyor. Bu fiziksel render ile nihai tasarımın bu görsellerde gördüğümüze çok benzeyeceği neredeyse kesin duruyor.

IPhone 17 Air Sky Blue looks amazing pic.twitter.com/TVD3rnQDgN — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 13, 2025

iPhone 17 Air her şeyden önce etkileyici inceliğiyle öne çıkıyor. Sadece 5,5 mm kalınlığındaki bu cihazın, Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ince akıllı telefon olması bekleniyor. Bu estetik ve teknik tercih, telefona minimalist ve zarif bir görünüm kazandırmakla birlikte, özellikle de pil konusunda bazı önemli ödünler veriyor.

Ortaya çıkan son sızıntılar, pil kapasitesinin standart ve Pro modellerinden çok daha düşük olan yaklaşık 2.800 mAh ile sınırlı olacağını bizlere gösteriyor.

İlk dahili testlere göre kullanıcıların yalnızca yüzde 60-70’i şarj etmeden tam bir gün dayanabiliyor. Diğer iPhone’larda ise bu oran yüzde 80-90 seviyesinde oluyor. Apple’ın bu pil ömrü eksikliğini telafi etmek için isteğe bağlı bir pil kılıfı planladığı bildiriliyor.

Ultra ince iPhone 17 Air’ın muhtemel özellikleri

Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet edecek iPhone 17 Air’ın yaklaşık 6,6 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Tek bir 48 MP arka kamera ile gelecek olan cihaz, fiyatına göre iddialı özelliklerle güçlendirilecek.

Apple’ın A19 işlemcinin optimize edilmiş ama biraz daha düşük performanslı bir versiyonuyla donatılacak. Bu noktada şirketin amacı, ince bir kasayı korurken güç tüketimini ve ısıyı azaltmak olacak.

Ayrıca iPhone 17 Air’ın yaklaşık 145 gram ağırlığında olduğu ve bu sayede son yılların en hafif iPhone’larından biri olduğu da söyleniyor.