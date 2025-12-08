Mac sahiplerine kötü sürpriz: Apple Intelligence depolama alanını işgal etti

Reklam

macOS Sequoia kullanıcıları, Apple Intelligence özelliğinin cihazlarında 7 GB ile 10 GB arasında silinemeyen bir alan kapladığını rapor ediyor.

Özellik ayarlardan kapatılsa bile indirilen model dosyaları sistemden her zaman silinmiyor ve manuel silme işlemleri işletim sistemini bozma riski taşıyor.

Uzmanlar, sistem dosyalarına müdahale etmek yerine eski uygulamaları silerek depolama alanı açılmasını tavsiye ediyor.

Apple’ın yapay zeka destekli Apple Intelligence platformu, Mac kullanıcıları için heyecan verici bir yenilik olarak sunulsa da, depolama alanı konusunda ciddi bir sorunu beraberinde getirdi. macOS Sequoia sürümüne geçiş yapan pek çok kullanıcı, cihazlarında yer açmak istediklerinde beklenmedik bir tabloyla karşılaştı.

Reddit ve çeşitli teknoloji forumlarında paylaşılan bilgilere göre, özellikle 256 GB SSD’ye sahip Mac sahipleri, “Depolama” bölümünü incelediklerinde Apple Intelligence sisteminin devasa bir alan kapladığını fark ediyor. Kullanıcılar da haklı olarak şu soruyu soruyor: Yer açmak için Apple Intelligence Mac’ten silinebilir mi?

Merak edilen sorunun cevabı ise ne yazık ki olumsuz. Apple Intelligence, standart bir uygulama gibi tamamen kaldırılamıyor. Apple, söz konusu teknolojiyi macOS işletim sisteminin çekirdeğine entegre etmiş durumda. Şirketin kendi destek dokümanlarında, özelliğin cihaz üzerinde yaklaşık 7 GB yer kapladığı belirtiliyor. Ancak bazı durumlarda kullanılan alanın çok daha yüksek olduğu görülüyor.

Apple Intelligence gerçekte ne kadar yer kaplıyor?

Sistem Ayarları > Genel > Saklama Alanı yolunu izleyip macOS sistem bilgilerine tıklandığında, Apple Intelligence dosyalarının kapladığı alan net bir şekilde görülebiliyor. İlgili panel, modellerin ve varlıkların dahili sürücüde ne kadar yer işgal ettiğini kullanıcılara gösteriyor.

Pek çok cihazda görülen rakam Apple’ın 7 GB tahminine yakın seyretse de, bazı Mac sahipleri etkinleştirilen özelliklere ve indirilen modellere bağlı olarak 10 GB veya daha fazla bir alanın kullanıldığını rapor ediyor.

Sistem Ayarları üzerinden Apple Intelligence kapatılsa dahi, işletim sistemi indirilen modelleri her zaman silmiyor. Kimi kullanıcılar özelliği kapattıktan sonra alanın boşaldığını belirtirken, kimileri ise dosyaların olduğu gibi kaldığını ifade ediyor.

Apple, yapay zeka özelliklerini macOS Sequoia’nın temel bir parçası olarak değerlendiriyor. Topluluk destek sayfalarında açıklama yapan uzmanlar, kullanıcıların ise sistem bileşenlerine müdahale yetkisi bulunmadığını vurguluyor. Özellikler kapatılabilse de, sistemin kararlılığını bozmadan altyapı dosyalarını söküp atmak mümkün görünmüyor.

Sistem klasörlerini elle silmeye çalışmak da macOS’u basit bir yeniden kurulumla düzelmeyecek şekilde bozma riskini taşıyor. Birkaç gigabyte yer kazanmak uğruna verileri kurtarmak için saatler harcamak zorunda kalınabilir.

Terminal komutları ve kurtarma yöntemleri riskli mi?

Bazı forumlarda, Kurtarma (Recovery) modundan girilerek Apple Intelligence model klasörlerini silen Terminal komutları paylaşılıyor. “/System/Library/AssetsV2” içindeki yolları hedefleyen “rm -rf” komutları, indirilen model varlıklarını kaldırabiliyor. Ancak komutlarda yapılacak tek bir harf hatası kritik sistem dosyalarını yok ederek Mac’in açılmamasına neden olabilir.

Siri dilini değiştirmek veya fabrika ayarlarına dönmek gibi diğer öneriler de ya tutarsız sonuçlar veriyor ya da büyük zahmet gerektiriyor. Sıfırlama işlemi verileri temizlese de, yedekten geri yükleme yapıldığında sadece 7 ila 10 GB yer kazanmak için tüm sistemi baştan kurmak gerekiyor.

En güvenli yaklaşım: Apple Intelligence kullanılmak istenmiyorsa özelliği kapatmak ve sistem dosyalarına dokunmak yerine eski uygulamaları veya büyük medya dosyalarını silerek yer açmak olarak belirtiliyor.