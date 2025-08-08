Apple Intelligence için iOS 26 ile GPT-5 entegrasyonu gelebilir

Apple Intelligence yapay zeka paketi, iOS 26 ile daha gelişmiş yapay zeka yetenekleri sunmaya odaklanacak.

Söylentilere göre Apple, OpenAI'nin yeni GPT-5 modelini kendi bünyesine entegre edecek.

Bu sayede kullanıcılar daha akıllı ve kişiselleştirilmiş asistan özeliklerinden faydalanabilecek.

OpenAI dün akşam GPT-5 yapay zeka modeli ile karşımıza çıktı. Şirketin şimdiye kadar geliştirmiş olduğu en güçlü AI modelinin yakında Apple Intelligence paketiyle entegre edilebileceği gündeme geldi.

Söylentilere göre yeni nesil AI modeli iOS 26, iPadOS 26 ve macOS Tahoe 26‘da uygulanacak bir sonraki sistem güncellemesinin parçası olacak. Genel olarak mevcut işletim sistemi sürümleri GPT-4 ile entegre olduğundan dolayı dil modelinin güncellenmesi otomatik olarak gerçekleşecek.

iOS 26, GPT-5 ile daha gelişmiş AI özellikleri sunacak

9to5Mac’in haberin göre bu işlem isteğe bağlı olacak ve üç şekilde uygulanabilecek. İlk mod Siri’nin belgeler veya görseller gibi daha karmaşık yanıtlar için kullanılması için olacak. İkinci mod basit açıklamalara dayalı yazma, metin ve hatta görseller oluşturma amaçlı gelecek. Son olarak üçüncü mod Visual Intelligence’dan yararlanmayı amaçlayacak.

Bu nedenle yapay zeka modelinin, çerçevedeki yerleri ve nesneleri tanıması için Kamera Denetimi işleviyle birleştirilmesi gerekiyor. Gizlilik konusunda endişe duyanlar için Apple, kullanıcının IP adresini gizlemek gibi bazı güvenlik önlemleri olacak. Ayrıca OpenAI, kişisel bir hesap bağlanmadığı sürece veri depolamayacak.

Dolayısıyla da GPT-5 yapay zeka modelinin kullanımı Apple Intelligence’ın kullanımını iyileştirecek. OpenAI modeliyle entegrasyonun yanı sıra yenilikleri görmek için Eylül ayında yeni işletim sistemi sürümünün yayınlanmasını beklememiz gerekecek.

iOS 26’nın kararlı sürümü önümüzdeki ay genel kullanıcılarla nihayet buluşacak. Son olarak yakın tarihli raporlar, iPhone 17 çıkış tarihi için 9 Eylül Salı gününe işaret ediyor.

GPT-5 neler sunuyor?

OpenAI tarafından geliştirilen yeni AI mdoeli daha gelişmiş yeteneklere ev sahipliği yapıyor. Selefi GPT-4’e göre daha derin bağlam takibi yapabilen araç, karmaşık metinleri anlama konusunda daha başarılı görünüyor.

Kalıcı bellek özelliği ile kullanıcılara hizmet eden GPT-5’te ayrıca metin, görsel, ses ve video gibi araçlar daha doğal bir şekilde çalışıyor. Bununla birlikte GPT-4’te sınırlı bir kişiselleştirme olanağı bulunurken, yeni modelde daha gelişmiş bir kişiselleştirme deneyimine kapı aralıyor.

Özellikle de programcılar için gelişmiş araçlar sunan GPT-5, daha tutarlı ve hatasız bir kod üretimi vaat ediyor. Bununla beraber yaratıcı yazarlık alanında da akıcı ve anlamlı içerikler yaratılıyor.

Son olarak GPT-4 ve GPT-4o arasındaki farklar içeriğimize de göz atabilirsiniz.