NFC sertifikasyonu güncellendi: Okuma mesafesi 4 kat artıyor

NFC Forum, Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisinin okuma mesafesini dört katına çıkaracak olan yeni NFC Sertifika Sürüm 15'i (CR15) duyurdu.

Halihazırda 5 mm olan NFC okuma mesafesi, yeni sertifika ile uyumlu cihazlarda 20 mm'ye kadar ulaşabilecek.

Gelecekteki iPhone ve Apple Watch modellerinin artırılmış menzil özelliğini kullanması beklenirken, mevcut cihazlar donanım gerekliliği nedeniyle yenilikten faydalanamayacak.

Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisinin kullanım alanlarını genişletecek önemli bir gelişme yaşandı. NFC Forum’un duyurduğu yeni sertifika programı, gelecekteki iPhone ve Apple Watch modellerinde NFC okuma mesafesini kayda değer ölçüde artırarak kullanıcı deneyimini daha hızlı hale getirecek.

NFC Forum, yakın zamanda duyurulan NFC Sürüm 15 (NFC Release 15) teknik şartnamesine uyumluluğu belirleyen yeni bir sertifika programı olan NFC Sertifika Sürüm 15’i (CR15) kullanıma sundu. CR15 ile birlikte NFC donanımında kritik bir ilerleme kaydediliyor.

NFC okuma mesafesi 4 katına çıkıyor

Halihazırda 5 mm ile sınırlı olan NFC okuma mesafesi, CR15 sayesinde uyumlu cihazlarda 20 mm’ye kadar sertifikalandırılabilecek. Dört katlık artış, bağlantı kurmak için gereken hassas hizalamayı azaltarak kullanıcı deneyimini fark edilir şekilde iyileştirecek.

NFC Forum’dan yapılan açıklamaya göre, gelecekte piyasaya sürülecek Apple Watch ve iPhone modelleri büyük ihtimalle artırılmış menzil özelliğini benimseyecek. Ancak mevcut Apple Watch ve iPhone modelleri, yeni NFC donanımı gerekliliği nedeniyle söz konusu değişiklikten maalesef yararlanamayacak.

NFC’nin okuma mesafesinin uzaması, iPhone veya Apple Watch kullanıcılarının otel odası, ev ya da araba kapısı gibi NFC özellikli cihazları daha uzaktan aktive edebilmesi anlamına geliyor. Mevcut durumda NFC, anahtarsız HomeKit uyumlu kapıların kilidini açma veya otel odasına giriş yapma gibi kısa menzilli etkileşimler için kullanılıyor.

Yeni NFC sertifikası, cihazlar arası etkileşimleri daha hızlı ve güvenilir hale getirecek. Yine de NFC, Bluetooth veya Ultra Geniş Bant (UWB) gibi daha uzun menzilli teknolojilere göre daha güvenli kalmaya devam edecek.

Test ve sertifikasyon süreci başladı. Güncellenmiş NFC sertifikasına sahip cihazların önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple’ın yeni teknolojiyi iPhone ve Apple Watch’lara ne zaman getireceği henüz bilinmiyor.

NFC (Near Field Communication – Yakın Alan İletişimi), kablosuz bir iletişim teknolojisi olup radyo dalgaları kullanarak çok kısa mesafelerde genellikle 4 santimetre (yaklaşık 4 inç) gibi yakın bir aralıkta veri alışverişini mümkün kılıyor.

Temassız işlemlerin temelinde yer alan NFC teknolojisi, cihazların birbirine dokundurulması veya çok yakın mesafeye getirilmesiyle çalışıyor. Wi-Fi veya mobil veriye ihtiyaç duymadan, cihazların birbiriyle hızlı ve güvenli bir şekilde iletişim kurmasını sağlıyor. NFC’nin yaygın kullanım alanları arasında mobil ödemeler, kimlik doğrulama ve akıllı etiketler aracılığıyla bilgi paylaşımı yer alıyor.