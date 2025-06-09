Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    iOS 26 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve desteklenen cihazlar

    iOS 26 güncellemesi bugün Apple tarafından resmi olarak tanıtıldı. İşte güncelleme ile gelen tüm yeni özellikler...
    Güncelleme:
    iOS 26
    • Apple bugün WWDC25'te yeni işletim sistemi güncellemelerini piyasaya sundu.
    • iOS 19'un yerini alarak hayatımıza giren iOS 26 resmen tanıtıldı.
    • Apple'ın yeni güncellemesi, iPhone'lar için çok sayıda ilgi çekici yeniliğe ev sahipliği yapıyor.

    Teknoloji devi Apple bugün WWDC25 sunumunda iOS 26 işletim sistemi güncellemesini resmi olarak piyasaya sundu. Bu yazılım, iPhone’unuz için tamamen yeni nesil bir güncelleme oluyor. Birçok değişikliğe ev sahipliği yapan güncellemenin yaklaşık son 10 yılın en büyük iOS güncellemesi olduğu vurgulanıyor.

    Apple tüm işletim sistemlerinin numaralandırmasını değiştirdi. Geçen yıl yayınlanan iOS 18’den sonra şirket bu sene doğrudan 26’ya atladı. Şimdi marka, aygıt yazılımlarını işletim sisteminin yayınlandığı önceki yıla göre numaralandırmayı tercih ediyor.

    iOS 26 ile gelen yenilikler

    iOS 26’daki temel değişiklik yeni Liquid Glass tasarım dili oluyor. Artık tüm sistem öğeleri cam gibi bir görünüme kavuşuyor. Uygulama simgeleri, bağlam menüleri, kontrol merkezi gibi öğeler yeniden çiziliyor.

    Apple neredeyse tüm stok uygulama simgelerini Liquid Glass tasarım koduyla eşleşecek şekilde yeniden tasarladı. Açık ve koyu moda ek olarak, simgeler artık şeffaf modu destekliyor.

    iOS 26

    Kilit ekranındaki saat, kullanıcının ayarladığı duvar kağıdına bağlı olarak boyutunu değiştirebiliyor. Müzik çalar da değişiyor ve şeffaf hale geliyor. Kapaklar yalnızca Apple Music’te değil, doğrudan kilit ekranında animasyonlar oynatabiliyor.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    “Kamera” uygulamasındaki gezinme tamamen değiştirildi. Artık kamerayı başlattığınızda yalnızca iki mod kullanılabiliyor. Bunlar “fotoğraf” ve “video” olarak karşımıza çıkıyor. Diğer tüm seçenekler bunların içinde gizleniyor. Örneğin video bölümünde çözünürlük, frekans ve mekansal video için ayarlar, fotoğraf bölümünde ise portre çekimi, makro, portre gibi unsurlara yer veriliyor.

    iOS 26

    “Favoriler” bölümü artık “Telefon” uygulamasından kaldırılıyor. Bundan sonra favori kişileriniz son aramaların ana ekranında mevcut olacak. Ayrıca her kişi için önceki konuşmanın kısa bir açıklamasını da görebilirsiniz. Özellik AI tarafından destekleniyor. Dahili çevirici artık konuşmacının konuşmasını gerçek zamanlı olarak başka bir dile çevirmek için yapay zeka kullanabiliyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    iMessage artık başka bir iPhone kullanıcısıyla sohbetleriniz için duvar kağıtları ayarlamanıza olanak sağlıyor. Bu özellik Telegram’dan kopyalanmış gibi görünüyor. Ayrıca Mesajlar uygulaması artık grup sohbetlerinde anketler oluşturmanıza olanak sağlıyor.

    iOS 26

    Apple bu yıl App Store, Apple Arcade ve Game Center’ın özelliklerini birleştiren yeni bir “Oyunlar” uygulaması başlattı. Uygulama, oyun satın almanıza ve indirmenize, ilerlemenizi ve arkadaşlarınızın ilerlemesini izlemenize, rekabet etmenize ve diğer oyuncularla iletişim kurmanıza olanak tanıyor.

    Şirket, konuşmaları gerçek zamanlı olarak çeviren bir AI sistemi tanıttı. Sistem Mesajlar, Telefon ve FaceTime’a entegre ediliyor. Live Translation özelliği gizliliği garanti eden cihazda çalışıyor. Geliştiriciler üçüncü taraf uygulamalara entegrasyon için bir API alacak.

    iOS 26

    iOS 26 alacak iPhone’lar

    • iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
    • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
    • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
    • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
    • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
    • iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
    • iPhone SE 2. nesil
    • iPhone SE 3. nesil
    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    iOS 26 ne zaman çıkacak?

    iOS 26 çıkış tarihi Eylül 2025 olarak biliniyor. Fakat işletim sisteminin Beta sürümü halihazırda geliştiricilerin kullanımına sunulmuş durumda. Siz de erkenden yeni yazılımı test etmeye başlayabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.