iOS 26 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve desteklenen cihazlar

Apple bugün WWDC25'te yeni işletim sistemi güncellemelerini piyasaya sundu.

iOS 19'un yerini alarak hayatımıza giren iOS 26 resmen tanıtıldı.

Apple'ın yeni güncellemesi, iPhone'lar için çok sayıda ilgi çekici yeniliğe ev sahipliği yapıyor.

Teknoloji devi Apple bugün WWDC25 sunumunda iOS 26 işletim sistemi güncellemesini resmi olarak piyasaya sundu. Bu yazılım, iPhone’unuz için tamamen yeni nesil bir güncelleme oluyor. Birçok değişikliğe ev sahipliği yapan güncellemenin yaklaşık son 10 yılın en büyük iOS güncellemesi olduğu vurgulanıyor.

Apple tüm işletim sistemlerinin numaralandırmasını değiştirdi. Geçen yıl yayınlanan iOS 18’den sonra şirket bu sene doğrudan 26’ya atladı. Şimdi marka, aygıt yazılımlarını işletim sisteminin yayınlandığı önceki yıla göre numaralandırmayı tercih ediyor.

iOS 26 ile gelen yenilikler

iOS 26’daki temel değişiklik yeni Liquid Glass tasarım dili oluyor. Artık tüm sistem öğeleri cam gibi bir görünüme kavuşuyor. Uygulama simgeleri, bağlam menüleri, kontrol merkezi gibi öğeler yeniden çiziliyor.

Apple neredeyse tüm stok uygulama simgelerini Liquid Glass tasarım koduyla eşleşecek şekilde yeniden tasarladı. Açık ve koyu moda ek olarak, simgeler artık şeffaf modu destekliyor.

Kilit ekranındaki saat, kullanıcının ayarladığı duvar kağıdına bağlı olarak boyutunu değiştirebiliyor. Müzik çalar da değişiyor ve şeffaf hale geliyor. Kapaklar yalnızca Apple Music’te değil, doğrudan kilit ekranında animasyonlar oynatabiliyor.

“Kamera” uygulamasındaki gezinme tamamen değiştirildi. Artık kamerayı başlattığınızda yalnızca iki mod kullanılabiliyor. Bunlar “fotoğraf” ve “video” olarak karşımıza çıkıyor. Diğer tüm seçenekler bunların içinde gizleniyor. Örneğin video bölümünde çözünürlük, frekans ve mekansal video için ayarlar, fotoğraf bölümünde ise portre çekimi, makro, portre gibi unsurlara yer veriliyor.

“Favoriler” bölümü artık “Telefon” uygulamasından kaldırılıyor. Bundan sonra favori kişileriniz son aramaların ana ekranında mevcut olacak. Ayrıca her kişi için önceki konuşmanın kısa bir açıklamasını da görebilirsiniz. Özellik AI tarafından destekleniyor. Dahili çevirici artık konuşmacının konuşmasını gerçek zamanlı olarak başka bir dile çevirmek için yapay zeka kullanabiliyor.

iMessage artık başka bir iPhone kullanıcısıyla sohbetleriniz için duvar kağıtları ayarlamanıza olanak sağlıyor. Bu özellik Telegram’dan kopyalanmış gibi görünüyor. Ayrıca Mesajlar uygulaması artık grup sohbetlerinde anketler oluşturmanıza olanak sağlıyor.

Apple bu yıl App Store, Apple Arcade ve Game Center’ın özelliklerini birleştiren yeni bir “Oyunlar” uygulaması başlattı. Uygulama, oyun satın almanıza ve indirmenize, ilerlemenizi ve arkadaşlarınızın ilerlemesini izlemenize, rekabet etmenize ve diğer oyuncularla iletişim kurmanıza olanak tanıyor.

Şirket, konuşmaları gerçek zamanlı olarak çeviren bir AI sistemi tanıttı. Sistem Mesajlar, Telefon ve FaceTime’a entegre ediliyor. Live Translation özelliği gizliliği garanti eden cihazda çalışıyor. Geliştiriciler üçüncü taraf uygulamalara entegrasyon için bir API alacak.

iOS 26 alacak iPhone’lar

iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE 2. nesil

iPhone SE 3. nesil

iOS 26 ne zaman çıkacak?

iOS 26 çıkış tarihi Eylül 2025 olarak biliniyor. Fakat işletim sisteminin Beta sürümü halihazırda geliştiricilerin kullanımına sunulmuş durumda. Siz de erkenden yeni yazılımı test etmeye başlayabilirsiniz.