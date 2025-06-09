macOS 26 Tahoe çıktı: İşte Mac’lere gelen tüm yenilikler

Apple, WWDC25'te yeni işletim sistemi güncellemelerini duyurdu.

macOS 26 Tahoe güncellemesi resmen duyuruldu.

Teknoloji devi Apple, Mac bilgisayarlar için işletim sisteminin yeni bir sürümü olan macOS 26 Tahoe güncellemesini resmen tanıttı. Şirketin duyurduğu güncelleme WWDC 2025 konferansında gösterildi.

Yeni işletim sistemi, Kaliforniya’daki Tahoe Gölü’nden esinlenerek bu ismi aldı. Şirket bu seçeneği su yüzeyinin cama benzemesi nedeniyle seçti. Gelecek yılı simgeleyen “26” rakamı da isimde yer aldı. Teknoloji devi diğer işletim sistemlerinde de aynısını yaptı.

Mac cihazlarına Liquid Glass tasarımı geliyor

Apple’ın yeni işletim sistemi, şirketin diğer yazılımları gibi “Liquid Glass” tarzında yeni bir tasarıma kavuştu. Bu yepyeni tasarım dili, çeşitli menüler de dahil olmak üzere yarı saydam öğelerin kullanımını ima ediyor.

Apple bu görünümün “içeriğe daha iyi odaklanmanızı sağladığını” belirtiyor. Kullanıcılar klasörlerin renklerini değiştirebiliyor veya bunlara bir sembol/emoji ekleyebiliyor. Ayrıca tonları duvar kağıdına uyacak şekilde özelleştirmek de mümkün. Daha önce bu seçenek yalnızca iOS’ta mevcuttu.

macOS 26 Tahoe özellikleri

Arayüzün üst kısmındaki menü çubuğu artık tamamen şeffaf, bu da ekranın daha büyük görünmesini sağlıyor. Continuity, Telefon uygulamasını macOS’a getirerek bilgisayarların yakındaki bir iPhone’dan arama almasını sağlıyor. iPhone’unuz ayrıca Canlı Aktivite verilerini ileterek menü çubuğunda spor skorlarını veya teslimat sürelerini gerçek zamanlı olarak takip etmenizi mümkün kılıyor.

macOS 26 Tahoe’nun özel bir özelliği, yerleşik arama motoru Spotlight’a yapılan bir güncelleme oluyor. Artık tüm arama sonuçları kullanıcı için alakalılığa göre listeleniyor ve sıralanıyor. Şirket konuya ilişkin “Yeni filtreleme seçenekleri aramayı kullanıcının aradığı şeye, örneğin PDF’lere veya Mail mesajlarına hızla daraltıyor” ifadelerine yer veriyor.

Apple akıllı özelliklere özel bir önem gösteriyor. Artık Apple Intelligence, tıpkı telefon görüşmeleri veya FaceTime gibi mesajları gerçek zamanlı olarak çevirmenize olanak tanıyor. Ayrıca kullanıcılar Genmoji aracılığıyla emojileri daha doğru bir şekilde oluşturabiliyor.

macOS 26 Tahoe ayrıca yeni bir Oyunlar uygulaması alacak. App Store’un yeteneklerini Apple Arcade hizmetiyle birleştiriyor. Bu yenilik diğer oyuncularla rekabet etmeyi amaçlayan Game Center özelliklerini de içeriyor. Şirket çok yakında Cyberpunk 2077, Hitman: World Of Assassination ve diğer oyunların macOS’ta mevcut olacağını da aktardı.