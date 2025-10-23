Apple, Warner Bros’tan HBO Max’i satın almak istiyor

Warner Bros Discovery, 60 milyar doları aşan bazı varlıklarının kısmi satışını değerlendiriyor.

Şirketin en değerli parçası olarak görülen HBO Max platformu, potansiyel alıcıların başında yer alıyor.

Apple'ın HBO Max kataloğunu Apple TV'ye ekleyerek yayın pazarındaki rekabet gücünü artırmak istediği iddia ediliyor.

Apple’ın Netflix rakibi dijital streaming platformu Apple TV, rakipleriyle daha etkili bir şekilde rekabet edebilmek için yeni bir strateji benimsiyor gibi görünüyor. Son söylentilere göre şirket, HBO Max markasını satın almak ve kullanıcılara daha geniş çaplı bir hizmet vermek istediğine işaret ediyor.

Son dönemlerde Warner Bros. Discovery’de durumlar oldukça karışık. Yeniden yapılanma sürecinden geçen şirket, geçtiğimiz günlerde resmen satış tekliflerini değerlendirmeye aldıklarını duyurmuştu. Bunun üzerine Netflix ve Comcast gibi firmalar satın alma tekliflerinde bulunmuştu. Şimdiyse potansiyel alıcılar arasına Apple da dahil oldu.

Warner Bros. Discovery satış tekliflerini değerlendiriyor

Bu hafta ortaya çıkan raporlar, Warner Bros. Discovery’nin 60 milyar doları aşan değere sahip işletmesinin bir kısmını satmayı düşündüğünü doğruladı. Bu gelişme Warner’ın mevcut Başkanı ve CEO’su David Zaslav tarafından da resmen açıklandı.

Entertainment devinin önemli miktarda borçla karşı karşıya olduğu biliniyor. Şirket, varlıklarının bir kısmını ayrı segmentlerde satarak elden çıkarmayı planladığı bildiriyor. En çok rağbet gören hisselerden biri de grubun amiral gemisi yayın platformu HBO Max olarak karşımıza çıkıyor.

Bloomberg’in haberine göre Apple TV kataloğunu önemli ölçüde güçlendirmeyi planlayan şirket, HBO Max’e talip olan isimler arasında yer alıyor. Apple bu operasyonu geniş Warner Bros kataloğundan ikonik yapımları ve dünyaca ünlü serileri hizmetine eklemek için eşsiz bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Apple birçok prestijli lisans hakkına sahip olabilir

Söz konusu anlaşma gerçekleşirse, Apple TV artık Game of Thrones, Harry Potter, The Last of Us ve hatta DC Comics klasikleri gibi prestijli lisanslara ev sahipliği yapabilecek.

Dijital platformlarda dengeleri değiştirecek olan bu ortaklık potansiyeli, Apple’ı şu anda küresel yayın pazarına hakim olan Netflix, Disney ve Amazon Prime Video karşısında çok daha güçlü bir rakip haline getirecek.

Anlaşmanın önünde bazı engeller bulunuyor

Fakat hala anlaşmanın gerçekleşmesi için birkaç ciddi engel mevcut. Birincisi, kısmi bir satış olsa bile satın alma maliyeti çok yüksek olacak. İkincisi, böyle bir işlem şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri’nde, özellikle rekabet konusunda düzenleyici sorunlar doğuracak.

Öte yandan Apple’ın HBO Max’in ekiplerini ve içeriğini, görsel ve editoryal kimliğini bozmadan başarıyla entegre etmesi gerekecek. Müşteriler için olası yeni bir fiyat artışından bahsetmiyoruz bile…

Tüm zorluklara rağmen bu potansiyel satın alma, Apple’ın eğlence sektöründeki artan hırsını gözler önüne seriyor. Yıllarca orijinal prodüksiyona odaklanan şirket, artık Apple TV’yi gerçek anlamda küresel bir tercih platformuna dönüştürmek için ikonik içeriklerle ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Apple TV+’ın adının resmen Apple TV olarak değiştirildiğini de hatırlatmak isteriz.