iPhone 19 hiç çıkmayabilir: Apple yıldönümüne özel doğrudan iPhone 20’ye geçecek

Apple'ın 2027 yılında piyasaya süreceği akıllı telefon serisine "iPhone 20" adını vereceği konuşuluyor.

İlk iPhone'un çıkışının 20. yıl dönümünü kutlamak isteyen şirket, bunun için iPhone 19'u doğrudan atlamayı düşünüyor.

Ortaya çıkan raporlara göre şirket, 2027'de katlanabilir telefon da dahil olmak üzere toplam altı yeni iPhone modeli piyasaya sürmeyi planlıyor.

Apple gelecekte akıllı telefon serisine nihayet katlanabilir iPhone ve daha ucuz fiyatlı bir seçenek ile genişletmeyi planlıyor. Küresel müşteri tabanına çeşitlendirilmiş bir ürün yelpazesi sunmak isteyen şirket, bu anlamda köklü bir değişime adım atmaya hazırlanıyor.

Ortaya çıkan son raporlar, daha önceki beklentilerin aksine Apple’ın yeni model için iPhone XX gibi isimler kullanmayacağına inanıyor. Yani 2017 yılında iPhone X ile gördüğümüz senaryo bu kez yaşanmayacak. Fakat daha ilginç bir şekilde numaralandırmada bir sıçrama meydana gelecek.

Apple’ın iPhone’lar için 20. yıl sürprizi ortaya çıktı

Omdia kıdemli araştırmacısı Heo Moo-yeol, Güney Kore’deki bir konferansta Apple’ın 2027’de altı yeni iPhone modeli piyasaya sürmesi vizyonunu özetledi.

İddialara göre şirket, seriye “iPhone 19” adını vermek yerine ilk akıllı telefonunun 20. yıl dönümünü kutlamak amacıyla iPhone 20 adını tercih edecek. Araştırmacı bu isim değişikliği için ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Fakat kutlama amaçlı değişiklik kulağa makul geliyor.

Ortaya çıkan bu dikkat çekici raporlar, 2027’de iPhone lansman planlarındaki değişikliğin, şirketin tedarikçileri için olumsuz bir senaryo olan OLED panellere olan talebi yaklaşık 20 milyon adet azaltacağını açıklıyor.

Heo Moo-yeol’un analizi, Daishin Securities analisti Park Kang-ho’nun analiziyle kısmen örtüşüyor. Kang-ho da Apple’ın 2027’de altı yeni model piyasaya süreceğini öngörmüştü. Ancak aynı Omdia araştırmacısı, iPhone panel sevkiyatlarının toparlanabileceğini de ekledi.

Apple’ın art arda iki katlanabilir iPhone modeli piyasaya sürme stratejisi başarılı olursa, toplam yıllık hacim 250 milyon adede ulaşabilir. İlginç bir şekilde aynı kaynak, hayal kırıklığı yaratan satışlar ve bir sızıntının kesin iptalini öngörmesi nedeniyle üretim tahminlerinin bir milyon adet düşürülmesine rağmen “Air” modelinin devam edeceğini belirtiyor.