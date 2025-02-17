Apple Intelligence destekli Siri erteleniyor: Güncelleme iOS 18.5’e taşındı

Apple yapay zeka desteğiyle güçlendirilmiş yeni Siri üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Şirketin sesli asistan hizmeti Apple Intelligence desteği sayesinde daha işlevsel bir yapıya bürünecek.

Normalde iOS 18.4 ile geleceği konuşulan yeni Siri'nin Mayıs ayında yayınlanacak iOS 18.5'e sarkacağı iddia ediliyor.

Apple Intelligence yapay zeka desteğine sahip yeni Siri deneyimi büyük bir merakla bekleniyor. AI desteğiyle güçlendirilecek olan sesli asistan hizmetinin normal şartlarda iOS 18.4 güncellemesi ile birlikte karşımıza çıkacağı söyleniyordu. Fakat ne yazık ki Apple’ın planlarını ertelediği ve yenilenmiş Siri asistanını iOS 18.5 güncellemesiyle beraber hayatımıza dahil edeceği ortaya çıktı.

Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın iddialarına göre sesli asistan hizmeti Siri beklenen büyük yapay zeka güncellemesini biraz daha geç karşımıza çıkaracak. Büyük bir merakla beklenen bu yeniliğin Mayıs ayında piyasaya çıkması beklenen iOS 18.5’te kullanıcılara sunulacağı öne sürüldü. Bu gecikmeye yol açan mühendislik sorunları ve yazılım hataları için kolların sıvandığı belirtildi.

Yapay zeka destekli Siri için bekleyiş sürecek

İlk defa iOS 18 ile tanıtılan Apple Intelligence, yapay zekanın Apple cihazlarına entegrasyonunda büyük bir adım teşkil ediyor. Fakat Google Gemini ve ChatGPT ile rekabet etmesi beklenen Siri’nin yeni versiyonu henüz piyasaya sürülmeye çok uzak görünüyor.

Yapay zeka desteğine sahip yeni Siri deneyiminin daha hassas ve bağlamsallaştırılmış yanıtlar sunacağı söyleniyor. Uygulamalar arasında daha fazla entegrasyon, birden fazla eylemi sırayla yönetme olanağı ve ekranda gösterilen içeriğe göre anında yardım sağlamak için ekran üstü yardımda iyileştirmeler gibi daha gelişmiş kişisel bağlam özellikleri içerecek.

Fakat ne yazık ki geliştirme sorunları Apple’ın başlangıçtaki yol haritasına sadık kalmasını engelledi. Projede yer alan bazı mühendislere göre yeni Siri henüz istikrarlı bir şekilde çalışmıyor. Yenilenen Siri’nin daha fazla optimizasyona ihtiyaç duyduğu ve bu nedenle biraz gecikme olacağı söyleniyor.

iOS 18.4 güncellemesi neler sunacak?

Yeni Siri’nin gecikmesine rağmen Apple, önümüzdeki haftalarda yayınlanması beklenen iOS 18.4 ile yeni yapay zeka özelliklerini geliştirmeye devam edecek. Beklenen yenilikler arasında, Apple Intelligence için Nisan ayında gelmesi beklenen yeni dil seçeneklerinin yayınlanması da yer alıyor.

iOS 18.4 güncellemesi Apple Intelligence deneyiminde genel iyileştirmeler, yeni entegrasyonlarla iyileştirilmiş uygulama yönetimi ve iyileştirilmiş kararlılık içerecek. Ancak en çok beklenen özellik muhtemelen iOS 18.5’ten itibaren uygulamaya girecek olan yapay zeka destekli yeni Siri olmaya devam ediyor.

Eğer gecikme doğrulanırsa, Apple Intelligence tabanlı yeni Siri ancak Mayıs-Haziran ayları arasında, muhtemelen WWDC 2025 ile aynı zamana denk gelecek şekilde kullanıcılarla buluşabilir.