iPhone 18 ve 18e tüm yapay zeka özelliklerini çalıştıramayacak

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iPhone 18 ve 18e modelleri 2027'nin ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak.

Her iki model de 9 GB RAM kapasitesine sahip olacak.

Bu RAM miktarı maalesef Apple Intelligence özelliklerinin tamamı için yeterli olmayacak.

Apple Intelligence, sorunsuz bir tam yapay zeka deneyimi için en az 12 GB RAM talep ediyor.

Apple bu yılın Eylül ayında yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro serisini piyasaya sürecek. Serinin standart modeli olan iPhone 18 ve bütçe dostu iPhone 18e ise 2027 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak. Ortaya çıkan son raporlar, temel modellerin yapay zeka konusunda beklentileri karşılayamayacağını bizlere gösteriyor.

Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlara göre iPhone 18 ve 18e modelleri her ne kadar RAM artışıyla piyasaya çıkacak olsa da yapay zeka tarafında ciddi eksiklikler barındıracak. Her iki cihaz da donanım yetersizliği yüzünden Apple Intelligence’dan tam verim alamayacak.

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9 GB RAM’li yeni iPhone’lar Apple Intelligence’dan tam verim alamayacak

Ming-Chi Kuo’nun iddialarına göre iPhone 18 serisinin temel üyeleri varsayılan olarak yalnızca 9 GB RAM’e sahip olacak. Bu nedenle cihazlar ne yazık ki Apple Intelligence’ın tüm özelliklerine erişim sağlayamayacak.

Bilindiği üzere Apple, yapay zeka özelliklerinin cihazda düzgün çalışması için en az 12 GB RAM’e ihtiyaç duyulduğunu zaten daha önce kabul etmişti.

Sonuç olarak iPhone 18 ve 18e kullanıcıları Gemini tabanlı yeni Siri’yi kullanabilecek. Fakat yine de asistanın ifade gücünü ve ses ritmini özelleştirmek gibi ekstra yetenekler mümkün olmayacak.

Aynı zamanda telefonların bazı gelişmiş fotoğraf düzenleme özelliklerinden yoksun olması bekleniyor. Çünkü bunların çoğunun donanıma dayalı olarak çalışması öngörülüyor.

Apple, Android üreticilerinin kullandığı yaklaşımdan farklı olarak, yapay zeka görevlerinin büyük bir bölümünü doğrudan akıllı telefonda gerçekleştirmeye öncelik verdi.

Fakat yine de şirket, şu anda konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmıyor. Fakat yalnızca 1 GB’lık bu RAM artışı pek çok kullanıcının Apple’ın “cimriliğini” sorgulamasına yol açtı.