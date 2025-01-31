Apple Intelligence için 8 yeni dil seçeneği geliyor: Peki ya Türkçe?

Apple Intelligence için 8 yeni dil seçeneği geliyor.

Şirket çok yakında iOS 18.4 güncellemesi ile birlikte farklı dillerde destek sunmayı planlıyor.

Maalesef şirketin açıkladığı listede henüz Türkçe seçeneğine yer verilmiyor.

Teknoloji devi Apple yapay zeka alanındaki yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Apple Intelligence ile ekosistemine AI desteği kazandıran ve işlevsel özellikler getiren şirket, daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyime kapı aralıyor.

Şimdiye kadar yalnızca İngilizce dil desteğine sahip olan Apple Intelligence için çok yakında yeni dil seçenekleri de kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Ortaya çıkan son raporlar, Nisan ayında gelecek yeni iOS 18.4 güncellemesi ile birlikte şirketin AI hizmeti için 8 yeni dile ev sahipliği yapacağına işaret ediyor.

Apple Intelligence hangi dillerde desteklenecek?

MacRumors’un haberine göre Apple Intelligence artık farklı dillerde de kullanılabilecek. Şirketin CEO’su Tim Cook tarafından yapılan açıklamaya göre bu diller Nisan ayında kullanıcıların erişimine açılacak. Apple’ın yapay zeka hizmetine eklenecek olan yeni dil seçenekleri şu şekilde olacak:

Fransızca

Almanca

İtalyanca

İspanyolca

Korece

Japonca

Çince

Portekizce

Genel olarak bu diller, yılın dördüncü ayında uygulamaya konulacak ve iOS 18.4’ün bir parçası olacak yeni bir güncellemede hayata geçirilecek. Apple yapay zekası şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi birkaç ülkede kullanılabiliyor. Nihayet yakında farklı dillere de genişletilecek.

Tim Cook ayrıca bu güncellemenin Hindistan ve Singapur’daki kullanıcılara yerelleştirilmiş İngilizce desteği getireceğini belirtti. Şirketin sonuçlarını duyurmak için düzenlenen konferans görüşmesinde konuya değinen yönetici, Apple Intelligence tarafından sağlanan özelliklerin önemine olan inancını pekiştirdi.

Cook ayrıca şirketin e-posta mesajlarını özetleyen yapay zeka işlevine de dikkat çekerek, bunu günlük olarak gelen kutusunu yönetmek için kullandığını söyledi. Apple CEO’suna göre bu özellikler, kullanılmaya başlandığında vazgeçilmez bir hale geliyor.

Apple Intelligence, Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Şimdilik Apple yukarıdaki dil seçeneklerinin dışında farklı dillere ne zaman destek getirileceğini paylaşmadı. Dolayısıyla Apple Intelligence hizmetinin ne zaman ülkemizde kullanılabileceği ve Türkçe destek sunabileceği bilinmiyor.

Apple başlangıçta daha geniş topluluklara hitap eden diller için destek vermeye odaklanıyor. Bu nedenle Türkçe desteğinin bir miktar geç geleceğini söylemek mümkün.

Şirket yıl sonuna kadar daha fazla dil destekleyeceğini vurguluyor. Bu diller arasında Türkçe seçeneğinin olup olmayacağı şu anda belirsizliğini korumaya devam ediyor.