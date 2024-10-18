ChatGPT destekli Siri için geri sayım! iOS 18.2 güncellemesi yolda

Teknoloji devi Apple, Eylül ayı başında iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya sundu. Bununla birlikte şirket, Apple Intelligence yapay zeka paketini de kullanıcılara tanıttı. Apple’ın AI özellikleri arasında öne çıkan yeniliklerden biri de ChatGPT desteğine sahip Siri entegrasyonu oldu.

Apple Intelligence özellikleri ne yazık ki iOS 18 lansmanı ile birlikte kullanıma sunulmadı. Yavaş yavaş yeni AI özelliklerini kullanıcılarla buluşturan şirket, son olarak iOS 18.1 güncellemesinde bazı metin tabanlı yapay zeka araçlarını yayınladı. Şimdi ise ChatGPT destekli Siri’nin çok yakında kullanıma sunulacağına dair önemli ipuçları ortaya çıktı. İşte detaylar…

ChatGPT’li Siri sürpriz bir şekilde ortay açıktı

MacRumors’un haberine göre iOS’un backend kodlarında OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT yapay zekasının, Apple’ın kişisel asistanıyla entegrasyonuna ilişkin ilk referanslar bulundu. Siri’nin kodundaki ifadeler, ChatGPT’nin metin ve görüntü oluşturma işlemine işaret ediyor.

ChatGPT entegrasyonu ile birlikte kullanıcılar Siri’ye çok karmaşık sorular sorup tatmin edici yanıtlar alabilecek. Araç daha sonra bilgiyi Siri’nin sesi aracılığıyla kullanıcıya sunacak. Sohbet aynı zamanda sıfırdan resim ve metin oluşturma yeteneğine de sahip olacak.

Yapay zeka destekli Siri en son GPT modelini destekleyecek. Yani asistan hizmeti GPT-4o desteğiyle kullanıcılara hizmet verecek. Bunun için kullanıcıların bir hesap oluşturmasına gerek duyulmayacak. Ayrıca kullanıcılar bu hizmet için herhangi bir ödeme de yapmayacak. Muhtemelen şirket, ilerleyen dönemlerde bu özelliği ücretli hale getirebilir. Ancak başlangıçta böyle bir planlama olmadığını belirtelim.

Öte yandan ChatGPT’li Siri hizmeti güvenlik konusunda da kullanıcıları memnun edecek. Açıklanan detaylara göre Apple ve OpenAI şirketleri kullanıcıların istek geçmişini hiçbir şekilde saklamayacak. Bununla birlikte cihazın IP adresinin de gizleneceği, böylelikle gizlilik noktasında akıllarda herhangi bir soru işareti kalmayacağı vurgulanıyor.

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ChatGPT entegrasyonlu Siri ne zaman kullanıcılara sunulacak?

ChatGPT ve Siri entegrasyonu ilk kez Apple’ın geliştirici konferansı olan WWDC 2024’te duyuruldu. Şirket bu özelliğini 2024 sonuna kadar uyumlu cihazlara sunmayı planlıyor.

Söylentilere göre merakla beklenen bu yeni özellik iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia 15’in ikinci sürümü ile birlikte kullanıcıların erişimine sunulmaya başlanacak. Heyecan uyandıran yeni güncelleme muhtemelen Aralık ayında iPhone, iPad ve Mac cihazlarında kullanıcılarla buluşacak.

ChatGPT’li Siri asistanı M1, A17 Pro ve daha üzeri çiplere sahip iPhone, iPad ve Mac’lerde kullanıcılara sunulacak. Açıklanan bilgilere göre iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisinin tamamı bu yapay zeka özelliklerini destekleyecek.

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