Yeni Apple TV 4K tanıtıldı, işte Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Apple, dördüncü nesil Apple TV 4K'yı 13 Ekim 2026 Salı günü tanıttı.

Cihazda A19 işlemci, üç uzak alan mikrofonu ve tvOS 27.2 ile beta olarak gelecek Siri AI desteği bulunuyor.

Yeni Apple TV 4K ABD'de 299 dolar, Türkiye'de 22.499 TL fiyatla 13 Kasım'da satışa çıkıyor.

Apple, Apple TV 4K’nın dördüncü nesil modelini 13 Ekim 2026 Salı günü tanıttı. 2022’den bu yana güncellenmeyen medya oynatıcı, A19 işlemciye, uzak alan mikrofonlarına ve Apple Intelligence tabanlı yeni Siri AI deneyimine kavuştu. Cihaz Türkiye’de 22.499 TL fiyatla ön siparişe açıldı ve 13 Kasım’da satışa çıkacak.

Yeni model, Apple’ın aynı gün akıllı ev odağında yaptığı duyuruların bir parçası olarak geldi. Şirket, Apple TV 4K ile birlikte HomeView adlı akıllı ev ekranını ve HomePod mini 2’yi de tanıttı. Apple TV 4K dışarıdan önceki modelle aynı görünse de iç donanımı baştan yenilendi.

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Apple TV 4K’da Siri AI ile neler değişiyor?

Yeni Apple TV 4K’nın merkezinde, yeni nesil Apple Intelligence ile çalışan ve tam ekran açılan Siri AI bulunuyor. Apple’ın duyurusuna göre kullanıcılar sohbet eder gibi arama yapabiliyor, sonuçlar afiş görselleriyle listeleniyor ve izleme sırasında içerikle ilgili takip soruları sorulabiliyor. Apple Intelligence destekli bir iPhone ile birlikte kullanıldığında Siri, kişisel bağlama dayalı istekleri de yanıtlayabiliyor.

Bu deneyimi donanım tarafında yankı engelleme özelliğine sahip üç uzak alan mikrofonu destekliyor. Mikrofonlar içerik oynatılırken bile “Hey Siri” ya da yalnızca “Siri” komutunu algılayabildiği için asistanı kullanmak üzere kumandayı ele almak gerekmiyor. Apple, mikrofon verilerinin Secure Exclaves adlı yalıtılmış bir bölümde işlendiğini, Siri isteklerinin ise cihaz üzerinde ya da Private Cloud Compute sunucularında çalıştığını belirtiyor.

Siri AI, tvOS 27.2 ile beta olarak gelecek ve yalnızca yeni modele özel kalmayacak. Özellik ikinci nesil ve sonrası Apple TV 4K modellerinde de kullanılabilecek, ancak bunun için evin sahibinin güncel yazılıma sahip, Apple Intelligence destekli ve Siri AI’ın açık olduğu bir iPhone ya da iPad’i bulunması gerekiyor. Sunucu tarafında çalışan bazı Apple Intelligence özelliklerinde ise günlük kullanım sınırı uygulanıyor.

A19 işlemci ve teknik özellikler

Apple TV 4K’nın önceki neslinde A15 Bionic işlemci kullanılıyordu. Yeni modeldeki A19, şirketin verilerine göre işlemci tarafında yüzde 50’ye, grafik tarafında ise iki kata varan performans artışı sağlıyor. MacStories’in değerlendirmesine göre grafik performansındaki bu artış en çok oyunlarda hissedilecek. Cihaza ayrıca AV1 video formatı için ayrı bir donanım çözücü eklendi.

Bağlantı tarafında da önemli bir değişiklik var. Önceki nesilde Ethernet ve Thread desteği yalnızca 128 GB’lık üst modelde sunuluyordu, yeni Apple TV 4K ise tek bir sürümle satılıyor ve bu özelliklerin tamamını 128 GB depolamayla birlikte sunuyor. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri şöyle.

Özellik Apple TV 4K (4. nesil) İşlemci A19, AV1 donanım çözücü Depolama 128 GB Kablosuz bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 6 Kablolu bağlantı Gigabit Ethernet Akıllı ev Thread (HomeKit ve Matter aksesuarlarla) Görüntü çıkışı HDMI 2.1, 60 fps’ye kadar 4K HDR HDR formatları Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG Ses Dolby Atmos, üç uzak alan mikrofonu Ağırlık 217 gram

Siri Remote ve ev sineması desteği

Siri Remote mevcut tasarımını koruyor ancak yeni sürümüne Bul desteği eklendi. Dördüncü nesil kumanda, desteklenen bir iPhone ile Hassas Bulma özelliğini kullanabiliyor ve kaybolduğunda ses çalabiliyor. Bul uygulamasındaki temel konum desteği ise ikinci nesil ve sonrası Siri Remote modellerinde de çalışıyor. Yeni kumanda Apple TV HD ve eski Apple TV 4K modelleriyle de uyumlu çalışıyor ve ayrı olarak da satılacak.

Ses tarafında Apple TV 4K, iki HomePod mini 2 ya da iki ikinci nesil HomePod çiftinin önde ve arkada konumlandırılmasıyla dört hoparlörlü surround ses kurulumunu destekliyor. Sistem, hoparlörlerin odadaki yerleşimine göre kendini ayarlıyor. Cihaz akıllı ev merkezi görevini de sürdürüyor, öyle ki kapı zili bildirimleri televizyonda görünüyor, HomeKit Secure Video kayıtları Apple Intelligence ile açıklanıyor ve aksesuarlarla sahneler Siri AI üzerinden kontrol edilebiliyor.

Apple TV 4K Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

Yeni Apple TV 4K ABD’de 299 dolar fiyatla satışa sunuluyor. Ön siparişler duyuruyla birlikte ABD dahil 30 ülke ve bölgede başladı, cihazlar 13 Kasım Cuma günü mağazalarda olacak. Türkiye de ilk dalgada yer alıyor. Apple Türkiye’nin çevrim içi mağazasında cihaz 22.499 TL fiyatla listeleniyor ve çıkış tarihi olarak 13 Kasım gösteriliyor. Aynı gün tanıtılan HomeView ise Türkiye’de satışa sunulmuyor.

Fiyat tarafında yeni model belirgin bir artışla geliyor. Apple, Haziran ayında mevcut Apple TV 4K fiyatlarını artırmış, 64 GB’lık modeli 129 dolardan 199 dolara, 128 GB’lık Ethernet destekli modeli ise 149 dolardan 249 dolara çıkarmıştı. Dördüncü nesil 299 dolarla bu seviyenin de üzerine çıkıyor, buna karşın tek sürümde en yüksek depolama ve bağlantı seçeneklerini bir araya getiriyor.

Türkiye’deki kullanıcılar için asıl sınırlama Siri AI tarafında ortaya çıkıyor. Özellik ilk aşamada yalnızca ABD, Avustralya, Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Afrika ve Birleşik Krallık’ta, İngilizce olarak sunulacak. Türkçe desteği ve Türkiye için bir takvim henüz açıklanmadı, bu nedenle Türkiye’den alınan yeni modelde ilk etapta A19 işlemci, bağlantı seçenekleri ve ev sineması desteği öne çıkıyor.