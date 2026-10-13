Apple HomeView tanıtıldı, işte fiyatı ve özellikleri

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Apple, akıllı ev ekranı HomeView'u 13 Ekim 2026 Salı günü resmi olarak tanıttı.

7 inç ekranlı cihaz, Siri AI ile çalışıyor ve yüz tanıma sayesinde altı kişiye kadar ayrı ana ekran sunuyor.

Masaüstü ve duvar modelleri ABD'de 299 dolardan ön siparişe açıldı, ancak Türkiye satış yapılacak ülkeler arasında yer almıyor.

Apple, uzun süredir beklenen akıllı ev ekranını resmi olarak tanıttı. 13 Ekim 2026 Salı günü duyurulan Apple HomeView, 7 inç ekranı, hoparlörlü tabanı ve Siri AI desteğiyle müzik dinleme, görüntülü görüşme ve akıllı ev kontrolünü tek bir cihazda topluyor. Cihazın ön siparişleri duyuruyla birlikte başladı, satışlar ise 13 Kasım’da açılacak.

Söylentilerde uzun süre HomePad adıyla anılan cihazın adı, Bloomberg’den Mark Gurman’ın Pazar günkü bülteniyle ortaya çıkmıştı. Gurman’ın öne sürdüğü A18 işlemci, dört renkli masaüstü model, iki renkli duvar modeli ve Kasım ortasındaki satış tarihi resmi duyuruyla doğrulanmış oldu.

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Apple HomeView’un tasarımı ve ekranı

Apple’ın duyurusuna göre HomeView’da alüminyum gövdeli 7 inç Liquid Retina ekran, paslanmaz çelik bir menteşeyle kubbe biçimli hoparlör tabanına bağlanıyor. Menteşe sayesinde ekranın açısı farklı yükseklikteki yüzeylere göre ayarlanabiliyor. Masaüstü model gümüş, yıldız ışığı, pembe ve uzay grisi renklerinde sunuluyor ve her renk kendisiyle uyumlu bir USB-C kabloyla geliyor.

Ekran True Tone teknolojisini destekliyor ve parlaklığı ortam ışığına göre 500 nit ile 0,3 nit arasında değişiyor. Apple, en düşük parlaklık seviyesiyle cihazın komodin üzerinde de rahatsız etmeden kullanılabileceğini belirtiyor. Arayüz ise kullanıcının cihaza olan uzaklığına göre şekil değiştiriyor, öyle ki odanın öbür ucundan bakıldığında sade bilgiler, yaklaşıldığında daha ayrıntılı içerikler gösteriliyor.

Duvar modeli aynı ekranı ve özellikleri taşıyor, ancak yalnızca uzay grisi ve gümüş renklerinde geliyor. Bu modelde hoparlörlü taban bulunmadığı için ses sistemi iki sürücüden oluşuyor ve duvara montaj Schneider Home’un üç farklı aparatıyla yapılıyor.

Yüz tanıma ile her kullanıcıya ayrı ana ekran

HomeView, evdeki herkesin ortak kullanacağı bir cihaz olarak tasarlandı. Ön kamerası sayesinde altı kişiye kadar ev üyesini yüzünden tanıyan cihaz, her birine kendi uygulama ve widget’larının yer aldığı ayrı bir ana ekran sunuyor. Mesajlar ve Takvim gibi uygulamalardaki kişisel içerik ise yalnızca kayıtlı kullanıcı tanındığında ve eşleştirilmiş iPhone ya da iPad yakın zamanda kilidi açılmış halde ortamda bulunduğunda görüntüleniyor.

Cihazın merkezinde Apple’ın yeni nesil asistanı Siri AI yer alıyor. Apple Intelligence destekli bir iPhone ya da iPad ile eşleştirilen HomeView, kullanıcının takvimi, mesajları ve uygulamalarındaki bilgilerden yararlanarak kişisel isteklere yanıt verebiliyor. Böyle bir cihazı olmayanlar da genel bilgi sorguları, sohbet ve müzik önerileri gibi özelliklerden yararlanabiliyor. HomeView’da başlayan bir konuşma, Siri uygulaması üzerinden iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ya da Apple Vision Pro’da kaldığı yerden sürdürülebiliyor. Siri AI ise HomeView’da şimdilik beta olarak sunuluyor.

Akıllı ev kontrolü ve güvenlik özellikleri

Işıklar, termostat, kapı kilitleri ve perdeler HomeView üzerinden dokunarak ya da sesli komutla yönetilebiliyor. Home Camera adlı ekran yüzü aynı anda dokuz kameraya kadar canlı görüntü gösterebiliyor, uygun bir iCloud+ aboneliğiyle de uyumlu kameralarda kişi, evcil hayvan, paket ve araç tanıma yapılabiliyor. Cihaz ayrıca duman ve karbon monoksit alarmlarının sesini algıladığında kullanıcının iPhone, iPad ya da Apple Watch’una bildirim gönderiyor.

HomeView, Matter destekli aksesuarların yanı sıra Apple’ın aynı gün tanıttığı Apple Home Collection ile de çalışıyor. LG Electronics ve Schneider Electric ile birlikte tasarlanan seride kameralar, termostatlar ve bir akıllı kilit bulunuyor. Seri Aralık ayından itibaren ABD ve Kanada başta olmak üzere sınırlı sayıda ülkede satışa çıkacak. Güvenlik tarafında ise A18 işlemcideki Secure Exclaves yapısı kamera ve mikrofon verilerini sistemin geri kalanından ayrı işliyor. Apple, bu verilere HomeView yazılımının, uygulamaların ve şirketin kendisinin de erişemediğini vurguluyor.

Ses sistemi ve eğlence özellikleri

Masaüstü modelde ekranın içinde iki tam aralıklı sürücü, tabanda ise aşağı bakan bir woofer ile iki pasif radyatör bulunuyor. Cihaz Spatial Audio destekliyor ve hesaplamalı ses teknolojisi sayesinde ses ve bas seviyesini her an yeniden ayarlıyor. Birden fazla HomeView, HomePod ve AirPlay uyumlu hoparlör bir araya getirilerek evin tamamında müzik çalınabiliyor.

Apple Music, Apple Podcasts ve Apple TV’nin yanı sıra uyumlu üçüncü taraf ses ve video uygulamaları da cihazda kullanılabiliyor. FaceTime görüşmelerinde Center Stage özelliği, kullanıcı odada hareket etse bile onu kadrajda tutuyor. Mutfakta ise internetteki tarifler adım adım talimatlara dönüştürülüyor ve zamanlayıcılar sesle kontrol edilebiliyor.

HomeView fiyatı ve Türkiye’de satış durumu

Masaüstü ve duvar modelleri ABD’de aynı fiyatla, 299 dolardan ön siparişe açıldı. 9to5Mac’in haberinde de belirtildiği gibi duvar modeli için montaj aparatı ayrıca satın alınıyor, bu da en uygun aparatla birlikte toplam maliyeti 358,95 dolara çıkarıyor. Modellerin ve montaj aparatlarının ABD fiyatları aşağıdaki gibi belirlendi.

Ürün Renkler ABD fiyatı Apple HomeView Gümüş, yıldız ışığı, pembe, uzay grisi 299 dolar Apple HomeView (duvar modeli) Uzay grisi, gümüş 299 dolar Power Mount USB-C Wall Connector 59,95 dolar Power Mount AC Wired 79,95 dolar Power Mount PoE Wired (2027 başı) 129,95 dolar

Cihaz ABD’nin yanı sıra Avustralya, Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık’ta da sipariş edilebiliyor. Singapur’da siparişler 15 Ekim’de başlayacak, Güney Afrika’da ise cihaz yetkili satıcılar üzerinden sunulacak. Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor ve cihaz Apple Türkiye’nin internet sitesinde de listelenmiyor. Siri AI’ın HomeView’daki dil desteği de şimdilik yalnızca İngilizceyle sınırlı. Avrupa Birliği’nde ise HomeView hiç satılmayacak, zira Siri AI bu ülkelerde iOS’ta henüz kullanılamıyor. Apple, AB ile bir çözüm bulmak için görüşmeleri sürdürdüğünü belirtiyor.

Aynı etkinlikte tanıtılan diğer ev ürünleri ise Türkiye’ye geliyor. HomePod mini 2, Apple Türkiye’de 9.999 TL fiyatla ön siparişe açıldı ve 30 Ekim’de satışa çıkacak. Yeni Apple TV 4K ise 22.499 TL fiyatla 13 Kasım’da kullanıcılarla buluşacak.