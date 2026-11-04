Siri AI Türkçe desteği iOS 27.3 beta ile geldi

Reklam

Apple, 3 Kasım'da geliştiricilere sunduğu iOS 27.3 beta sürümüyle Siri AI'a Türkçe desteği ekledi.

Türkçe ile birlikte Geleneksel Çince, Norveççe ve Vietnamca da eklendi ve Siri AI'ın desteklediği dil sayısı 10'a çıktı.

iOS 27.3'ün kararlı sürümünün Aralık ayında yayınlanması, Siri AI'ın ise iPhone 15 Pro ve sonrasındaki modellerde çalışması bekleniyor.

Apple, iOS 27.3 güncellemesinin ilk beta sürümünü 3 Kasım 2026 Salı günü geliştiricilere sundu. Sürümün Türkiye’deki iPhone kullanıcıları için en önemli yeniliği, Siri AI’ın artık Türkçe de çalışabilmesi oluyor.

Apple, geçen hafta yayınlanan iOS 27.2 ile birlikte Siri AI’ın Türkçe desteğinin yıl sonuna kadar geleceğini açıklamıştı. iOS 27.3 beta ile bu takvim ilk kez somut hale geldi. Türkçe, Geleneksel Çince, Norveççe ve Vietnamca ile birlikte Siri AI’ın desteklediği dil sayısı 10’a çıkıyor.

Reklam

Siri AI Türkçe ne zaman herkese açılacak?

9to5Mac’in haberine göre dört yeni dil iOS 27.3’ün ilk beta sürümüne eklendi. Apple da aynı gün yayınladığı geliştirici duyurusunda Siri AI’ın yakında Geleneksel Çince, Norveççe, Türkçe ve Vietnamca desteği kazanacağını doğruladı.

Beta sürümü şimdilik yalnızca Apple’ın geliştirici programına kayıtlı kullanıcılar yükleyebiliyor. Herkese açık betanın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. 9to5Mac, iOS 27.3’ün kararlı sürümünün Aralık ayında tüm kullanıcılara sunulacağını belirtiyor, bu tarih Apple’ın yıl sonu sözüyle de örtüşüyor.

Siri AI’ın dil desteği son iki haftada hızla genişledi. Ekim sonuna kadar yalnızca İngilizce kullanılabilen asistan, iOS 27.2 ile Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca desteği kazanmıştı.

Sürüm Siri AI’a eklenen diller iOS 27.2 öncesi İngilizce iOS 27.2 Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce, İspanyolca iOS 27.3 (beta) Türkçe, Geleneksel Çince, Norveççe, Vietnamca

Siri AI uygulamaların içinde daha fazla iş yapabilecek

iOS 27.3 Türkçe desteğinin yanında Siri AI’ın yeteneklerini de genişletiyor. MacRumors’ın haberine göre asistan artık Takvim, Dosyalar, Günlük, Mail, Haritalar, Mesajlar, Müzik, Notlar, Fotoğraflar, Anımsatıcılar, Safari, Kestirmeler ve Hava Durumu gibi uygulamalarda daha karmaşık görevleri yerine getirebiliyor. Kullanıcılar her uygulamada neler yapabileceğini Siri’ye doğrudan sorabiliyor.

Örneğin Mail’de Siri AI e-posta listelerinden aboneliği iptal edebiliyor ve yeni gönderilen bir iletiyi geri alabiliyor. Safari’de tarama geçmişini temizleyebiliyor, sekmeleri yönetebiliyor ve aynı sayfanın açık kopyalarını kapatabiliyor. Dosyalar uygulamasında ise belirli bir süredir açılmayan dosyaları silmek gibi düzenleme işleri yapılabiliyor.

Apple ayrıca bütün geliştiricilerin uygulamalarını Siri AI’a bağlayabilmesi için bir geliştirici önizlemesi başlattı. Böylece kargo takibi, rezervasyon ya da sipariş gibi işlemler üçüncü taraf uygulamalarda da Siri AI üzerinden yapılabilecek.

iOS 27.3 beta ile gelen diğer yenilikler

Güncelleme Siri dışında da çok sayıda değişiklik içeriyor. iOS 27.2’nin beta sürecinde birkaç sürüm boyunca denenen yeni Sağlık uygulaması bu sürümde geri döndü ve Apple uygulamanın iOS 27.3 ile yıl bitmeden yayınlanacağının sinyalini veriyor. Safari’ye dikey sekmeler ve sayfalara uyarlanan karanlık mod geliyor, iPhone Duo için tasarlanan yeni bekleme modu da diğer iPhone modellerine ekleniyor.

iPhone Duo kullanıcıları ise geniş ekranda tek elle kullanımı kolaylaştıran Ulaşılabilirlik özelliğine kavuşuyor. Bu özellik, ekran içeriğini aşağıya değil sağa ya da sola kaydırıyor. Apple Watch tarafında da watchOS 27.3 beta ile Siri Recap ve Live Rewind özellikleri test edilmeye başlandı.

Siri AI hangi iPhone modellerinde kullanılabiliyor?

Siri AI yalnızca Apple Intelligence destekleyen cihazlarda çalışıyor. Bu da iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisi ile sonrasında çıkan modellerin gerektiği anlamına geliyor. Daha eski iPhone’lar iOS 27.3’ü alsa da Siri AI’ı kullanamayacak.

Siri AI’ın Avrupa Birliği’ndeki kısıtlaması Türkiye’yi kapsamıyor. Bu yüzden Türkçe desteği kararlı sürümle birlikte geldiğinde, cihaz dili Türkçe olan kullanıcılar Siri AI’ı dil ayarını İngilizceye çevirmeden kullanabilecek.