HomePod mini 2 tanıtıldı, işte Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Apple, ikinci nesil akıllı hoparlörü HomePod mini 2'yi 13 Ekim 2026 Salı günü tanıttı.

Yeni model S10 işlemci, müzikle ışıyan Sound Glow özelliği ve Apple TV 4K ile dört hoparlörlü ev sineması desteğiyle geliyor.

Hoparlör Türkiye'de 9.999 TL fiyatla ön siparişe açıldı ve 30 Ekim'de satışa çıkacak, Siri AI ise şimdilik Türkiye'de sunulmayacak.

Apple, ikinci nesil akıllı hoparlörü HomePod mini 2’yi 13 Ekim 2026 Salı günü tanıttı. Şirketin aynı gün duyurduğu HomeView ve yeni Apple TV 4K ile birlikte gelen hoparlör, yeni S10 işlemcisi, müzikle birlikte ışıyan üst yüzeyi ve yenilenen renk seçenekleriyle öne çıkıyor. Ön siparişler duyuruyla birlikte başladı, cihaz 30 Ekim’de satışa çıkacak.

İlk HomePod mini, Kasım 2020’de piyasaya çıkmıştı. Bu nedenle yeni model, ürünün yaklaşık altı yıl sonra gelen ilk donanım yenilemesi oluyor. Apple dış tasarımı korudu ve asıl değişikliği içeride yaptı. Siri AI desteği ise cihaza kutudan çıktığı haliyle değil, ileride gelecek bir yazılım güncellemesiyle ulaşacak.

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HomePod mini 2’de neler değişti?

Apple’ın duyurusuna göre HomePod mini 2, ilk modeldeki S5 işlemcinin yerine S10 yongasıyla geliyor. Yeni işlemci, hoparlörün çaldığı müziği anlık olarak analiz ederek dinamik aralığı, ses yüksekliğini ve akustik performansı sürekli yeniden ayarlıyor. Cihaz 360 derece ses yaymaya devam ediyor ve tek başına, stereo çift olarak ya da evin farklı odalarındaki hoparlörlerle birlikte kullanılabiliyor.

Görünürdeki en büyük yenilik ise Sound Glow adı verilen özellik. Hoparlörün üst yüzeyi müzikle birlikte ışıyor ve bas ile tiz seslere göre hareket ediyor. Işığın renkleri o sırada çalan şarkının albüm kapağından alınıyor. Kullanıcılar ayrıca yağmur sesi gibi ortam seslerini de bu ışık efektiyle birlikte çalabiliyor, ancak Sound Glow’u sesle kontrol etmek için Apple Intelligence destekli bir iPhone gerekiyor.

Renk seçenekleri de yenilendi. HomePod mini 2 beyaz, gece yarısı, mavi, yeşil ve pembe renklerinde sunuluyor. İlk modelin sarı ve turuncu seçenekleri ise yeni seride yer almıyor.

Apple TV 4K ile dört hoparlörlü ev sineması

HomePod mini 2, Apple TV 4K’nın dördüncü nesliyle birlikte kullanıldığında dört hoparlörlü bir surround ses sistemine dönüşebiliyor. Bu kurulumda önde ve arkada birer çift HomePod yer alıyor. Hoparlörler ve Apple TV 4K birbirlerinin odadaki konumunu algılıyor, ardından ses seviyesini ve zamanlamayı odaya göre kendiliğinden ayarlıyor.

Hoparlör, Wi-Fi 6E ya da daha yeni bir kablosuz bağlantı standardını destekleyen Mac modellerinde varsayılan hoparlör olarak da seçilebiliyor. Akıllı ev tarafında ise ev merkezi görevini sürdürüyor. Kapı kilitleri, garaj kapıları, perdeler, termostatlar ve ışıklar sesle kontrol edilebiliyor. Ses Tanıma özelliği duman ve karbon monoksit alarmlarını algıladığında iPhone, iPad ve Apple Watch’a bildirim gönderiyor. Apple’ın Aralık ayında satışa çıkacak Apple Home Collection serisindeki görüntülü kapı zilleri ve kameralarla birlikte kullanıldığında ise kapıdaki kişiyi yüzünden tanıyıp sesli olarak haber verebiliyor.

Siri AI, HomePod mini 2’ye ne zaman gelecek?

Apple’ın yeni nesil asistanı Siri AI, HomePod mini 2’nin en çok öne çıkarılan özelliklerinden biri. Ancak özellik satış tarihinde hazır olmayacak ve sonraki bir yazılım güncellemesiyle gelecek. Apple Intelligence destekli bir iPhone ya da iPad ile eşleştirilen hoparlör, evdeki altı kişiye kadar kullanıcıyı sesinden tanıyabilecek, kişisel bilgilerden yararlanabilecek ve Mesajlar, Anımsatıcılar gibi uygulamalarda işlem yapabilecek. Böyle bir cihaz olmadan da genel bilgi sorguları, sohbet ve müzik önerileri kullanılabilecek.

Siri AI ilk aşamada yalnızca İngilizce olarak ve ABD, Avustralya, Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Afrika ile Birleşik Krallık’ta sunulacak. Türkiye bu listede yer almıyor. Siri AI’ın kullanılabilmesi için ev sahibinin de Apple Intelligence destekli bir iPhone ya da iPad’e sahip olması ve bu cihazda özelliği desteklenen bir dilde açması gerekiyor.

HomePod mini 2 fiyatı ve Türkiye’de satış durumu

HomePod mini 2’nin ABD fiyatı 149 dolar olarak belirlendi. 9to5Mac’in haberinde hatırlatıldığı gibi ilk HomePod mini 99 dolardan satışa çıkmıştı, fiyatı ise bu yıl 129 dolara yükselmişti. Yeni model, ilk neslin son fiyatının 20 dolar üzerinde konumlanıyor.

Apple’ın aynı gün tanıttığı HomeView akıllı ev ekranı Türkiye’de satılmayacak, ancak HomePod mini 2 için durum farklı. Hoparlör, Apple Türkiye’nin çevrim içi mağazasında 9.999 TL fiyatla ön siparişe açıldı ve 30 Ekim’de satışa çıkacak. Cihaz üç aya kadar 3.333 TL taksitle de satın alınabiliyor.

İlk HomePod mini’nin Türkiye fiyatı, Haziran ayındaki zamla 5.999 TL’den 7.999 TL’ye çıkmıştı. Bu nedenle yeni model, önceki neslin son fiyatına göre Türkiye’de yüzde 25 daha pahalıya geliyor. Türkiye’deki kullanıcılar ise Siri AI dil ve ülke desteği genişleyene kadar yeni ses işleme, Sound Glow ve akıllı ev özelliklerinden yararlanabilecek. Hoparlörle dört hoparlörlü ev sineması kurmak isteyenler için yeni Apple TV 4K de 22.499 TL fiyatla 13 Kasım’da satışa çıkacak.