iOS 18.4 ne zaman çıkacak ve neler sunacak?

iOS 18.4 güncellemesi için geri sayım başladı.

Apple'ın merakla beklenen yeni güncellemesinin Nisan ayında yayınlanması bekleniyor.

Yeni güncelleme ile kullanıcılara çok sayıda ilgi çekici özellik sunulması bekleniyor.

Teknoloji devi Apple geçtiğimiz günlerde iOS 18.3 güncellemesi ile iPhone kullanıcılarının karşısına çıktı. Şimdi ise Bloomberg’den Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre iOS 18.4 güncellemesinin Nisan 2025’te yayınlanması planlandığı ifade edildi.

iPhone’lara gelecek merakla beklenen yeni güncelleme sanal asistan Siri’deki önemli gelişmeler, Apple Intelligence’daki dil desteğinin genişletilmesi ve yeni emojilerin gelişi gibi büyük yenilikler vaat ediyor. iOS 18.4’ün Beta döngüsü henüz başlamamış olsa da güncellemeyle ilgili beklentiler şimdiden üst düzey seviyelere ulaşıyor.

iPhone 18.4, Siri için önemli yenilikler getirecek

Apple’ın heyecanla beklenen yeni güncellemesi için geri sayım başlarken, güncellemenin ana odaklarından bir tanesinin Siri üzerine olacağı söyleniyor. Tahminlere göre şirket, Siri’ye yönelik şu üç önemli yeni özelliği kullanıcılara sunmayı amaçlıyor:

Kişisel bağlam: Siri kullanıcı tercihlerini daha iyi anlayabilecek ve yanıtları kişisel bilgilere göre uyarlayabilecek. Ekran farkındalığı: Ekranda nelerin göründüğünü tanımlayarak daha hızlı ve daha bağlamsal eylemlere olanak tanıyacak. Uygulama entegrasyonu: Uygulamalara daha derinlemesine erişip kontrol edebilecek ve işlevselliğini kullanıcıların özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişletebilecek.

Apple Intelligence dil seçenekleri genişletilecek

İOS 18.4 güncellemesinin bir diğer öne çıkan özelliği ise Apple Intelligence’daki dil desteğinin genişletilmesi olacak. Nisan ayında yayınlanacak yeni güncelleme Portekizce, Çince, İngilizce (Hindistan ve Singapur), Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, İspanyolca ve Vietnamca gibi yeni dilleri içerecek.

Bu genişleme, Apple’ın giderek daha küresel ve çeşitliliğe sahip bir kullanıcı tabanına hizmet etme konusundaki kararlılığını temsil ediyor. 2025’in geri kalanı için başka diller için de destek getirilmesi planlanıyor. Türkçe dil desteğinin bu yıl gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

iOS 18.4 kullanıcılara 7 yeni emoji sunacak

iPhone cihazları için sunulacak yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılara 7 yeni emoji sunulacak. Unicode Consortium tarafından onaylanan ve yeni iOS güncellemesiyle yayınlanacak emojiler şunlar olacak:

Parmak izi

Yorgun yüz

Arp

Kök sebze

Yapraksız ağaç

Mürekkep lekesi

Kürek

Teknoloji devi Apple henüz kesin bir tarih yayınlamasa da iOS 18.4 güncellemesinin çıkış tarihi için Nisan 2025‘e işaret ediliyor.