3,5 milyon TL’lik altın gövdeli Huawei Mate XT Ultimate tanıtıldı

Huawei Mate XT Ultimate'ın 18 ayar altın kaplamalı özel versiyonu tanıtıldı.

Caviar tarafından tasarlanan bu özel sürüm, dudak uçuklatan fiyatıyla dikkat çekiyor.

Cihaz güncel kura göre yaklaşık 3,5 milyon TL karşılığında satılıyor.

Üretmiş olduğu lüks ürünler ile adından sıkça söz ettiren Caviar yine sıra dışı bir seçenekle karşımıza çıktı. Eylül ayında şirket, dünyanın ilk üçe katlanabilen telefonu olan Huawei Mate XT Ultimate modelinin 24 karat altın gövdeli versiyonunu tanıttı. Yalnızca 88 adet üretilen bu model, 12 bin dolardan başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuldu. Şimdi ise daha pahalı yeni altın gövdeli versiyon duyuruldu.

Caviar daha önce çikolatalı iPhone 15 Pro Max, 24 tane üretilen özel Galaxy S24 Ultra, Apple Vision Pro tasarımlı iPhone 15 Pro, timsah derili Samsung Galaxy Z Fold 6 ve altın kaplamalı Apple Vision Pro gibi ürünler sergiledi. Duyurulan bu son seçenek ise dudak uçuklatan fiyatı ve göz alıcı tasarımıyla dikkatleri üzerinde topluyor. İşte bu özel sürümle ilgili merak edilen tüm detaylar…

Mate XT Ultimate’in ultra lüks sürümü piyasaya çıktı

GSMArena’nın aktardığı bilgilere göre bu yeni seçenek, Altın Ejderha renginde öncekine benzer bir görünüme sahip. Ancak 1 kg ağırlığında olmasıyla diğer modele göre farklılık gösteriyor. Bununla birlikte Caviar, cihazı Amerika Birleşik Devletleri’ndeki “ekstra zengin” müşteri için sınırlı sayıda üretilen bir parça olarak sunmayı planladığı için resmi internet sitesinde listelemiyor.

Huawei’nin üçe katlanabilen telefon modelinin 18 ayar altın kaplamalı bu özel lüks sürümünü satın almak isteyen tüketicilerin 100 bin dolar ödemesi gerekecek. Bu da mevcut döviz kuruna göre yaklaşık 3,5 milyon TL’ye tekabül ediyor. Dudak uçuklatan bu rakamlar, cihazın yalnızca oldukça sınırlı bir tüketici kitlesine hitap edeceğini bizlere gösteriyor.

Özel tasarıma rağmen dahili bileşenler normal akıllı telefonlarla aynı kalıyor. Cihaz 10,2 inç OLED LTPO katlanabilir ekran, Kirin 9010 5G yonga seti, üçlü kamera seti (50 + 12 + 12 MP) ve 5.600 mAh pil ile donatılıyor.

Son olarak Huawei Mate XT Ultimate normal versiyonunda 300 gram ağırlığında karşımıza çıkıyor. Şimdilik Çin pazarıyla sınırlı olan modelin uluslararası lansmanının 2025 yılının ilk çeyreğinde yapılması bekleniyor.

Huawei Mate XT Ultimate teknik özellikleri