Huawei İstanbul’da deneyim mağazası açıyor

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Huawei, Türkiye'deki fiziksel mağazacılık ağını güçlendirecek yeni perakende yatırımını duyurdu.

Şirket, 4 Temmuz'da İstanbul'da bir deneyim mağazası açmayı planlıyor.

Bu merkez, markanın resmi olarak ülkemizde satışa sunmadığı özel inovasyon ürünlerini ilk kez teknoloji meraklılarına sergileyecek.

Çinli teknoloji devi Huawei çok yakında Türkiye’deki varlığını fiziksel bir mağazayla güçlendirmeyi planlıyor. Açıklanan detaylara göre şirket, mobil cihazlardan giyilebilir teknoloji ürünlerine kadar yeni nesil teknolojilerini İstanbul’da açılacak yeni deneyim mağazasıyla beraber ülkemizdeki tüketicilerle buluşturmayı amaçlıyor.

Şirketin ülkemizde hayata geçireceği ilk deneyim merkezi, 4 Temmuz tarihinde kapılarını teknoloji meraklılarına açmaya hazırlanıyor. Huawei’nin bu özel merkezi, kullanıcıların markanın geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle doğrudan bağ kurmasını kolaylaştırmaya odaklanacak gibi görünüyor.

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Türkiye’de satışta olmayan cihazlar ilk kez burada sergilenecek

Huawei tarafından sunulacak yeni nesil perakende alanı, tüketicilerin ilgisini çekecek çok özel ürün gruplarını bir araya getirecek. Şirket, Türkiye pazarında resmi olarak satışı bulunmayan yenilikçi donanımları ve fütüristik tasarımları bu mağazada özel bir alanda sergilemeyi düşünüyor.

İstanbul’da hayata geçecek yeni deneyim merkezini ziyaret edecek teknoloji tutkunları, cihazlar arasında kesintisiz veri ve ekran paylaşımı sağlayan “Super Device” ekosistemini gerçek kullanım senaryolarıyla doğrudan test etme imkanı sağlayacak.

Bununla birlikte açılış dönemine özel olarak ilk günlerde mağazayı ziyaret edecek teknoloji meraklılarına ayrıcalıklı hizmet fırsatları ve süreli kampanyalar sunulacak. Öte yandan Huawei Türkiye yöneticileri de açılış günü düzenlenecek özel bir basın etkinliğinde bir araya gelecek.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de geniş bir kullanıcı tabanına sahip olan Huawei, özellikle de mobil cihazlar, dizüstü bilgisayar ve giyilebilir teknoloji ürünleriyle her geçen gün pazar payını daha da artırıyor.