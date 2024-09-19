Huawei Mate XT karaborsaya düştü! Fahiş fiyatlar pazarda kaos yarattı

Dünyanın ilk üçe katlanabilen akıllı telefonu olarak lanse edilen Huawei Mate XT kısa sürede adeta ilgi odağı haline geldi. Ancak cihaz ne yazık ki yüksek fiyatı yüzünden piyasada adeta bir kaosa sebep oldu. Ortaya çıkan raporlara göre telefonun fiyatı karaborsada 10 bin doları aşarak fahiş rakamlara ulaştı.

Son derece yenilikçi bir yapıya sahip olan yeni Huawei telefonu piyasaya duyurulduğu gibi hem Çin’de hem de global pazarda büyük bir ilgi topladı. 2 bin 800 dolar başlangıç fiyatıyla raflara gelmeye başlayan cihaz, ne yazık ki sınırlı sayıda üretilmesi yüzünden arz-talep konusunda olağanüstü bir dengesizlik yarattı.

Dünyanın en büyük elektronik pazarı olarak bilinen Huaqiangbei gibi pazarlarda perakendeciler telefonun fiyatını fahiş rakamlarla şişirdi. Böylelikle cihazın satış rakamları 9 bin 800 doları gördü. Karaborsada akıllara durgunluk veren rakamlardan alıcılara hitap etmeye başlayan dünyanın ilk katlanabilir telefonu, maalesef ki şu sıralar yenilikçi teknolojisiyle değil, tartışma yaratan fiyatıyla gündemde kendine yer buldu.

Üçe katlanabilen Huawei modeli ön sipariş rekoru kırdı

Huawei Mate XT ön siparişlerinin etkileyici rakamlara ulaşmasıyla durum daha da karmaşık hale geldi. Şirket üçe katlanabilir akıllı telefon modeli için halihazırda 2,8 milyonun üzerinde ön sipariş almıştı. Bu rakamlar e-ticaret platformu Vmall’da hızlı bir şekilde 6,3 milyona kadar yükseldi.

Mate XT’nin fahiş fiyatı, yüksek talep artışı ve arz kıtlığını kar fırsatı olarak gören satıcıların gözünden kaçmadı. Bunun üzerine birçok perakende satış mağazası cihazın fiyatlarında yüksek artışlar uyguladı. Bu rakamlar cihazın piyasada son derece öngörülemez hale gelmesine yol açtı.

Huawei Mate XT teknik özellikleri