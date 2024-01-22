Sınırlı sayıda üretilen özel Samsung Galaxy S24 Ultra modeli dudak uçuklatan fiyatıyla satışa sunuldu. Lüks aksesuar üreticisi Caviar tarafından tasarlanan bu sürüm, yalnızca 24 adet olmak üzere satışa çıktı. 456 bin TL’lik fiyat etiketine sahip olan ve dikkatleri üzerinde toplayan cihaz, 24 ayar altınla kaplandı.

Daha önce de Apple ve Samsung için birçok özel sürümle karşımıza çıkan Caviar, şimdi ise Galaxy S24 Ultra modelini baştan aşağı tasarladı. Era of Dragon adı verilen yeni koleksiyon, sembolik açıdan bir ejderha ile tasvir edilen Samsung markasının teknoloji endüstrisindeki itibarına bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Caviar imzalı özel Galaxy S24 Ultra modeli 24 ayar altınla kaplandı

Caviar’ın bu özel sürümde karşımıza çıkardığı dikkat çekici unsurlar, telefonun siyah PVD kaplamalı titanyum gövdeye sahip arka kısmında bulunuyor. Cihazın eşsiz tasarımı, üst düzey İsviçre saatlerini çağrıştıran bir görünüm içeriyor. Arka yüzeyde yer alan saatin çevresini ise bir ejderha tasarımı kaplıyor. 24 ayar altın kaplamasıyla görkemli bir estetik sergiliyor.

Mücevher detaylarıyla dikkatleri toplayan model, orijinal Samsung logosundan esinlenen elmaslarla yapılmış üç yıldızdan oluşan bir tasarım unsuruna da yer veriyor. Özel sürümde cihaz, orijinaline göre daha kalın bir yapıya sahip oluyor. Fakat elbette ki bu durum, cihazı satın alacak 24 şanslı kişi için muhtemelen pek de sorun olmayacaktır.

Dünya genelinde yalnızca 24 adet satılacak özel Samsung Galaxy S24 Ultra modeli 15 bin 70 dolardan başlayan fiyatlarla alıcılara hitap edecek. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 456 bin TL’ye tekabül ediyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra özellikleri