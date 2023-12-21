Çikolatalı iPhone 15 Pro Max’in dudak uçuklatan fiyatı açıklandı

Teknoloji devi Apple’ın Eylül ayında piyasaya sunduğu yeni amiral gemisi akıllı telefonu iPhone 15 Pro Max, serinin en güçlü modeli olarak öne çıkıyor. A17 Pro çipinden güç alan, 48 MP ana kameraya ve titanyum malzemeye sahip olan cihaz, şimdi sıra dışı bir sürümle karşımıza çıkıyor. Çikolatalı iPhone 15 Pro Max dudak uçuklatan fiyatıyla sınırlı sayıda piyasaya sürülüyor.

iPhone’lar için üretmiş olduğu ultra lüks sürümler ve kılıflar ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Rus şirketi Caviar tarafından tasarlanan çikolatalı amiral gemisi telefon, Noel dönemine özel olarak piyasaya çıkıyor. Apple’ın gerçek modeliyle yakın bir maliyete sahip olacak ürün, az sayıda kopyayla belirli bölgelerde tüketicilerle buluşacak.

Çikolatalı iPhone 15 Pro Max yenilebilir altından yapılıyor

iPhone 15 Pro Max’in bu özel sürümü, çikolata ve yenilebilir altıdan yapılıyor. Caviar’ın son derece incelikli ayrıntılarla çalıştığı bu yeni versiyon, aktarılan bilgilere göre en az yüzde 68 kakao çekirdeklerinden oluşuyor. Aynı zamanda hassas kremsi notalara sahip bademli bisküvilerin eşsiz bir tada sahip olduğu aktarılıyor.

Çikolatalı iPhone 15 Pro Max için Caviar tarafından açıklanan satış fiyatı 1.100 dolar olarak belirtiliyor. 256 GB iPhone 15 Pro Max’in 1.199 dolar karşılığında piyasaya çıktığını düşünürsek, bu ürün 99 dolar daha ucuz bir fiyata sahip. Fakat bunun gerçek bir telefon gibi arama yapma, fotoğraf çekme, mesaj yazma ya da uygulama indirme gibi işlemler gerçekleştiremeyeceğini, yenerek birkaç dakika içinde yok olacağını hatırlatmakta yarar var.

Caviar tarafından “yaklaşık yarım dakika kadar kalıcı” ifadeleriyle tanıttığı yeni ürün, Timothee Chalamet’in başrolünü üstlendiği yeni Wonka filmi ile aynı zamanda piyasaya çıkıyor. Caviar’ın bu filme özel üretmiş olduğu yeni ürünü, Roald Dahl tarafından yaratılan ve Charlie’nin Çikolata Fabrikası romanından ilham alan filme göndermeler taşıyor.

Elbette ki pek çok kişi çikolatalı ve birkaç saniye içinde kaybolacak bir iPhone 15 Pro Max modeline sahip olmak yerine, gerçek bir iPhone 15 Pro Max’i tercih edecektir. Apple’ın resmi internet sitesinde cihaz 256 GB’lık sürümüyle 82 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla listeleniyor. 512 GB versiyonu 91 bin 499 TL olarak karşımıza çıkarken, 1 TB’lık sürüm ise 99 bin 999 TL’den satılıyor.