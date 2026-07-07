Katlanabilir iPhone Ultra’nın sınırlı sayıda üretilen ultra lüks versiyonu tanıtıldı

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Caviar, katlanabilir iPhone Ultra'nın özel tasarım koleksiyonunu resmen duyurdu.

Koleksiyonda altın, titanyum ve egzotik materyaller yoğun olarak kullanılıyor.

Cihazlar, standart teknoloji kullanıcılarından ziyade koleksiyonerleri hedefliyor.

Apple’ın ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Ultra henüz resmi olarak tanıtılmadan sınırlı sayıda üretilen özel bir versiyonu piyasaya duyuruldu. Lüks tasarım dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Caviar tarafından üretilen bu özel sürüm, merakla beklenen model için görkemli bir koleksiyon ortaya koyuyor.

Sıradan tüketiciler yerine daha ziyade premium bir deneyimden yararlanmak isteyen kullanıcılara hitap eden bu ürün, özellikle de koleksiyonerlerin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Nadir metallerle bütünleşen üst düzey bir işçiliğe sahip olan cihaz, akıllı telefon kavramını yalnızca bir araç olmaktan çıkarıp adeta bir statü sembolüne dönüştürüyor.

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iPhone Ultra özel sürümü neler sunuyor?

“Flagship” adını taşıyan katlanabilir akıllı telefon koleksiyonunda titanyum, 24 ayar altın, gümüş ve timsah derisi gibi malzemelerden üretilmiş modeller yer alıyor. Her birinin görünümünü aşağıdan tek tek inceleyebilirsiniz:

Apple’dan resmi bir tanıtım gelmemesine rağmen Caviar, cihazın teknik özelliklerini yayınladı. Teknik özellikler sayfasına göre cihazda Apple A20 Pro çip, 12 GB RAM ve çift 48 MP arka kamera bulunuyor. Ön sensör ise ekranın altına entegre edilmiş durumda.

Bununla birlikte 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç seçenekten istediğiniz depolama miktarını da seçebilirsiniz. Cihazın diğer özelliklerinin ise henüz açıklanmadığını ekleyelim.

Caviar’ın iPhone Ultra koleksiyonu fiyatıyla dudak uçuklatıyor

Caviar’ın iPhone Ultra için “Flagship” koleksiyonu yalnızca 19 adet üretilecek. Ön siparişler hemen alınmaya başlandı. Fakat maalesef henüz bir teslimat tarihi açıklanmadı. Gönderilerin Ekim 2026 civarında başlaması bekleniyor.

Bu özel katlanabilir telefon koleksiyonunun dudak uçuklatan fiyatları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Caviar Apple iPhone Ultra Gold: 15.560 dolar

15.560 dolar Caviar Apple iPhone Ultra Silver: 15.270 dolar

15.270 dolar Caviar Apple iPhone Ultra Dark Cherry: 14.270 dolar

14.270 dolar Caviar Apple iPhone Ultra Titanium: 13.840 dolar

Son olarak Caviar geçtiğimiz aylarda İsviçreli saat üreticileri Rolex, Patek Philippe ve Audemars Piguet gibi markalardan esinlenen özel iPhone 16 Pro koleksiyonunu da piyasaya duyurmuştu.