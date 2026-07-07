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    Katlanabilir iPhone Ultra’nın sınırlı sayıda üretilen ultra lüks versiyonu tanıtıldı

    Lüks tasarım markası Caviar, iPhone Ultra modeli için nadir malzemelerle süslenmiş, sınırlı sayıda üretilen özel koleksiyonunu tanıttı.
    Katlanabilir iPhone Ultra'nın sınırlı sayıda üretilen ultra lüks versiyonu tanıtıldı
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    • Caviar, katlanabilir iPhone Ultra'nın özel tasarım koleksiyonunu resmen duyurdu.
    • Koleksiyonda altın, titanyum ve egzotik materyaller yoğun olarak kullanılıyor.
    • Cihazlar, standart teknoloji kullanıcılarından ziyade koleksiyonerleri hedefliyor.

    Apple’ın ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Ultra henüz resmi olarak tanıtılmadan sınırlı sayıda üretilen özel bir versiyonu piyasaya duyuruldu. Lüks tasarım dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Caviar tarafından üretilen bu özel sürüm, merakla beklenen model için görkemli bir koleksiyon ortaya koyuyor.

    Sıradan tüketiciler yerine daha ziyade premium bir deneyimden yararlanmak isteyen kullanıcılara hitap eden bu ürün, özellikle de koleksiyonerlerin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Nadir metallerle bütünleşen üst düzey bir işçiliğe sahip olan cihaz, akıllı telefon kavramını yalnızca bir araç olmaktan çıkarıp adeta bir statü sembolüne dönüştürüyor.

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    iPhone Ultra özel sürümü neler sunuyor?

    “Flagship” adını taşıyan katlanabilir akıllı telefon koleksiyonunda titanyum, 24 ayar altın, gümüş ve timsah derisi gibi malzemelerden üretilmiş modeller yer alıyor. Her birinin görünümünü aşağıdan tek tek inceleyebilirsiniz:

    Katlanabilir iPhone Ultra Caviar koleksiyonu

    Apple’dan resmi bir tanıtım gelmemesine rağmen Caviar, cihazın teknik özelliklerini yayınladı. Teknik özellikler sayfasına göre cihazda Apple A20 Pro çip, 12 GB RAM ve çift 48 MP arka kamera bulunuyor. Ön sensör ise ekranın altına entegre edilmiş durumda.

    Bununla birlikte 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç seçenekten istediğiniz depolama miktarını da seçebilirsiniz. Cihazın diğer özelliklerinin ise henüz açıklanmadığını ekleyelim.

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    Caviar’ın iPhone Ultra koleksiyonu fiyatıyla dudak uçuklatıyor

    Caviar’ın iPhone Ultra için “Flagship” koleksiyonu yalnızca 19 adet üretilecek. Ön siparişler hemen alınmaya başlandı. Fakat maalesef henüz bir teslimat tarihi açıklanmadı. Gönderilerin Ekim 2026 civarında başlaması bekleniyor.

    Bu özel katlanabilir telefon koleksiyonunun dudak uçuklatan fiyatları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    • Caviar Apple iPhone Ultra Gold: 15.560 dolar
    • Caviar Apple iPhone Ultra Silver: 15.270 dolar
    • Caviar Apple iPhone Ultra Dark Cherry: 14.270 dolar
    • Caviar Apple iPhone Ultra Titanium: 13.840 dolar

    Son olarak Caviar geçtiğimiz aylarda İsviçreli saat üreticileri Rolex, Patek Philippe ve Audemars Piguet gibi markalardan esinlenen özel iPhone 16 Pro koleksiyonunu da piyasaya duyurmuştu.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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